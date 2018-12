lin, Novinky

Nesnažte se svátky vytěsnit

Pokušení vyhnout se svátkům může být občas silné, ale pravdou je, že tím jen můžete zvýšit pocity osamělosti, které snadno sklouznou do deprese. Místo toho, abyste Vánoce trávili sami doma, zkuste kontaktovat své přátele a domluvit se na společné večeři, nákupech, nebo třeba jen kávě. Uvidíte, že vás přivedou na jiné myšlenky a vy se nebudete cítit tak osaměle.

Plánujte dopředu

Víte už dopředu, že Štědrý den nebudete trávit v rodinném kruhu? Nic se neděje, oslovte přátele, kteří jsou na tom podobně a naplánujte si svátky společně nebo někam společně odjeďte. Uvidíte, že akce, od kterých nemáte žádná očekávání, zpravila končí nejlépe.

Pomáhejte

„Nejlepším lékem na osamělost je dát lásku, energii a čas potřebným,“ říká pro Huffington Post expertka na vztahy Bonnie Winstonová. Najděte si proto charitativní organizaci nebo jakéhokoli člověka v tísni a nabídněte mu svou pomoc. Tímto činem pomůžete nejen dané osobě, ale také sobě, protože se budete cítit potřební, a navíc nebudete sami.

Udělejte si večírek podle svých představ

Nechce se vám na party, kde bude jeden pár vedle druhého? Nevadí, naplánujte si večírek podle sebe a pozvěte tam klidně jen nezadané přátelé nebo ty, kteří jsou v podobném rozpoložení jako vy. Výhodou hostitele totiž je, že se večírek může nést přesně v tom duchu, v jakém chce. Takže si klidně můžete udělat filmový večer nebo třeba domácí večeři s hraním deskových her.

Rozhýbejte své tělo

Studie naznačují, že osamělost může způsobit řadu zdravotních problémů, dokonce může zvýšit i riziko rozvoje srdečních onemocnění nebo mrtvice. Naproti tomu cvičení zlepšuje jak fyzické, tak duševní zdraví, a proto se hodí jako účinný protilék. Vyrazte proto na hodinu jógy, běžte si zaběhat nebo choďte s přáteli po horách. Jakýkoli pohyb se počítá!

Omezte sociální sítě

Dopřejte svému tělu detox od sociálních sítí. „Když uvidíte, že ostatní slaví svátky se svými milovanými partnery a rodinou, přiměje vás to k tvrdému kritickému uvažování o svém životě," říká Benjamin Ritter, zakladatel společnosti Live for Yourself Consulting. Sociální sítě jsou zkrátka dobrým služebníkem, ale zlým pánem, a proto je lepší si od nich alespoň o Vánocích odpočinout a zaměřit se na důležitější hodnoty.

Udělejte pro sebe něco hezkého

Udělejte si o svátcích čas jen pro sebe a zajděte si na masáž, kosmetiku nebo třeba na nehty. Doma si pak můžete udělat relaxační lázeň, přečíst si novou knihu či pustit svůj oblíbený film. Každá maličkost, která vám udělá radost, se počítá. Nebojte do sebe zainvestovat, věřte, že je to jedna z nejlepších investic, kterou můžete udělat.