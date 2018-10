lin, Novinky

1. Využijte sílu spánku

Nedostatek spánku v nás probouzí ty nejhorší vlastnosti. Jsme nevrlí, otrávení a celkově s námi není dobré pořízení, což se samozřejmě negativně promítá i do našeho vztahu.

„Spánek by měli mít partneři na prvním místě a přednost by měl mít dokonce i před sexem,“ říká psycholožka a sexuální terapeutka Shannon Chávezová pro Huffington Post a dodává, že když se pořádně vyspíme, zvládáme běžné i náročnější situace o dost lépe.

2. Dělejte si radost maličkostmi

Laskavá gesta dokážou se vztahem zázračné věci. Stačí tomu druhému přichystat k posteli ranní kávu nebo mu koupit jeho oblíbenou sladkost. Možnosti jsou neomezené, stačí se jen zamyslet nad tím, co by partnerovi udělalo radost.

3. Nestyďte se chválit a děkovat

Každý vztah postupem času uvízne v rutině, ze které je občas složité se dostat. Každodenní kolotoč běžných povinností má za následek citové otupění, na kterém je potřeba pracovat. Začněte znovu chválit partnera za konkrétní věci a děkovat mu i za to, co vám již delší dobu připadá jako samozřejmé. Milá slova dokážou druhého potěšit, a navíc i zvýšit sebevědomí, které by si jinak partner mohl zvyšovat jinde.

4. Nepodceňujte sílu dotyků

Fyzický kontakt je důležitou součástí každého romantického vztahu. Pokud jste si pod touto větou představila vášnivé líbání na ulici jako zamlada, jste na omylu. Dlouhodobému vztahu stačí i jemné dotyky v podobě pohlazení či krátké pusy. Začleňte tyto decentní projevy lásky do svého každodenního života a uvidíte, že váš vtah bude jen vzkvétat.

5. Naučte se omlouvat

Někdy je to těžké přiznat, ale každý občas udělá chybu. Důležité je se za ni pořádně omluvit, a to zejména v případě, že jde o partnera. „Lidé postupně zapomínají používat slovo promiň. Přijetí viny a vyjádření lítosti je přitom věc, která udržuje vztah v chodu,“ souhlasí terapeut Kurt Smith.

6. Naučte se místo obviňování říkat věci na rovinu

Zejména ženy mají často tendence partnerovi vyčítat věci, které dělá špatně, místo toho, aby sdělily, co opravdu chtějí. Zkuste příště nahradit typickou větu - „Ty máš radši práci než mě“ větou, která bude konkrétní a pravdivá.

Příkladem může být: „Vadí mi, když během naší společné večeře projíždíš e-mailovou schránku. Cítím se pak odmítnutá a mrzí mě to.“ Konkrétním požadavkem totiž zvýšíte celkovou efektivitu sdělení.