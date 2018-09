bok, Novinky

Sny dokážou být velmi roztodivné. Někdy se člověku zdá o naprosto nereálných věcech, ocitá se v nepravděpodobných situacích atd. Jindy jsou ale naopak velmi reálné, a dokážou i pěkně vyděsit. Třeba v případě, že se dotyčnému zdá o tom, že podvádí svého partnera. A to i ve chvílích, kdy žije s partnerem (partnerkou) ve spokojeném vztahu.

Po probuzení se pak mnohým lidem honí hlavou myšlenka, co to tak může značit. Odborníci ale všechny uklidňují, rozhodně nejde hned o žádnou katastrofickou předpověď věcí budoucích, jak potvrzuje i vztahová psycholožka Karin Anderson Abrellová. A navíc, pro uklidnění všech, sny o nevěře se lidem zdají mnohem častěji, než si mnozí myslí.

V novém průzkumu, jenž si zadala společnost Leesa, který zahrnoval téměř tisícovku dobrovolníků, se k podobným snům přiznalo celých 60 % žen, uvedl server magazínu Women´s health. U mužů dané číslo bohužel uvedeno nebylo.

Nevěra s bývalým partnerem

Není žádnou výjimkou, že se člověku zdá často i o tom, že svého současného partnera podvádí s tím minulým. Ani v tomto případě to podle Abrellové neznačí nic dramatického. Podle ní jsou sny jako takové ovlivňovány mnoha věcmi, které za den zažijeme, vidíme na internetu, čteme atd. Co se týče snění o někom z minulosti, spíše to značí, že se mozek ve snech vrací na již známá místa a do známých situací, než že by takové snění znamenalo konkrétní touho nebo chuť na nevěru.

Pokud jde o nevěru s někým zcela cizím, může být daný člověk objektem tohoto snu jen proto, že vás něčím zaujal, případně vám přišel atraktivní (což je zcela normální). A takový okamžik jednoduše „uvízl” kdesi v mozku a v noci se při snění dostal na povrch.

„Pokud občas sníte o nevěře, není to vůbec divné. Lidé okolo z toho dost vyšilují, ale vůbec to není třeba,” opakuje Abrellová.

Důvod k případným pochybám je naopak v případě, že se takové sny objevují stále častěji. Pak je třeba zvážit možný důvod, proč se tak děje a případně přehodnotit stávající reálný vztah a zjistit, co od něj člověk očekává.