Podle rozsáhlého výzkumu antivirovéhoo softwaru Avast kontroluje potají telefon svému protějškovi jedna ze čtyřech žen a jeden z pěti mužů. Pravdou je, že doba mobilních telefonů k tomu přímo vybízí, stačí jen vyťukat číselný kód a máte všechny informace ihned k dispozici. Je to ale správné a omlouvá nás, když zjistíme, že se naše noční můry vyplnily?

Zkouška důvěry

Co nás vlastně vede ke kontrolování telefonu? Jak by se dalo asi předpokládat, toto chování souvisí s důvěrou ve vztahu. Lidé se často obávají partnerových tajemství, a proto se je rozhodnou odhalit na vlastní pěst. „Prozkoumávání partnerova telefonu způsobuje jen další problémy. Podněcuje totiž tajemství, nedůvěru a mlčenlivost ve vztahu,“ říká terapeut Kurt Smith pro Huffington Post.

Psycholog a sexuální terapeut Shannon Chavez navíc vysvětluje, že kontrola telefonu partnera může být také spojena s otázkami kolem intimity a komunikace. Není-li si pár otevřený, problémy se neřeší a vrůstá podezíravost a trápení. Špionáž se pak jeví jako snadnější řešení než napjatý rozhovor.

Dá se to omluvit?

Obecně řečeno, nedá. Jedná se o narušení svobody druhého člověka, které je navíc většinou velmi neproduktivní. Pokud totiž prozkoumáte obsah v partnerově telefonu a nic nenajdete, nejspíše se budete cítit jako blázni, a pokud něco opravdu najdete, budete si dost možná říkat, jestli nebylo lepší cesty, jak to zjistit. S tím souhlasí i doktor Chavez. „Je to invaze do soukromí a majetku. Pokud chcete zkontrolovat telefon bez souhlasu, jedná se o porušení komunikace a důvěry za účelem splnit své vlastní potřeby, což je navíc velmi sobecké.“

Rada na závěr

Pokud si opravdu nemůžete pomoci, nejdříve si odpovězte na otázky, co tím získáte, a jestli vám to za to opravdu stojí. V další fázi pak svůj problém proberte s partnerem a dohodněte se na řešení. Někteří partneři si například vzájemně půjčují telefony, a pokud mají nastaveny stejné parametry a jsou spolu domluveni, může to fungovat. Důležité je jen nezanevřít na vzájemnou komunikaci a umění kompromisu.