Jaroslav Zvěřina, Právo

Chirurg si totiž před sexuálními hrátkami posypal pohlavní úd kokainem. Naposledy to však udělal tak důkladně, že se žena, která mu poskytla orální sex, touto drogou předávkovala. A na následky předávkování zemřela krátce poté, co ji záchranka přivezla do nemocnice.

Pozdější vyšetřování ukázalo, že nebyla první, které bylo zle po této riskantní praktice s panem doktorem. Ostatní ženy však měly štěstí, přežily ji. Plastický chirurg se v současné době léčí z drogové závislosti. Popisovaná sexuální praktika byla totiž její součástí.

Orální sex jistě není nic nového. Praktikovali ho lidé už ve starověkých civilizacích, včetně Egypta. Dnes je podle všeho populárnější mezi mladou a střední generací než tou starší. Podle sociologických výzkumů se téměř 70 % obyvatel ČR dotkne ústy genitálu alespoň občas. Není však jen zdrojem sexuálních požitků, ale i rizik.

Pohlavní choroby hrozí stejně jako při klasickém sexu



Řada lidí si například myslí, že se díky orálnímu sexu nemůžou nakazit některou z pohlavních chorob. Bohužel můžou. Standardní pohlavní infekce, jako jsou třeba kapavka, syfilis nebo chlamydie, se při této praktice přenesou docela snadno.

Nákaza hrozí i v případě smrtícího AIDS. Zvlášť když člověka trápí zánět a krvácení dásní. Někteří jedinci si myslí, že stačí, když si po této praktice vypláchnou ústa nějakou dezinfekcí, třeba peroxidem vodíku nebo přírodním olejem tea tree. Bohužel to nepředstavuje dostatečně účinnou ochranu proti zmíněným nákazám.

Výrobci kondomů a dalších sexuálních pomůcek se v minulosti snažili vyvinout produkty, které by udělaly i z orálního sexu bezpečnou záležitost. Jedním z těchto zlepšováků byla například tenká latexová blána, která ženě pokryla zevní genitál. Ale v praxi neměla téměř žádný úspěch.

Trochu lépe dopadly speciální prezervativy s lubrikační tekutinou údajně příjemné chuti. Ale ani ty se nedočkaly nějakého masového ohlasu nebo snad úspěchu. Příčina je zjevná. Tyto bariéry ochuzují kontakt mezi sliznicemi úst a genitálu, který bývá lidem příjemný díky určité intenzitě a bezprostřednosti.

Tím spíš je ale důležité, abychom si pro tento druh hrátek vybrali vhodného partnera. Může to znít komicky, ale člověka, kterému olizujeme genitál, bychom měli velmi dobře znát. Pro orální praktiky platí stejná pravidla jako pro každý jiný druh nechráněného sexu: nemůžeme ho provozovat bezpečně s anonymními nebo náhodnými partnery. Natož pak se sexuálními pracovníky a pracovnicemi.

Jednou z možných nákaz je také infikování virem HPV. Ten nejen zvyšuje riziko rakoviny děložního čípku u žen, ale podle odborníků je také příčinou stoupajícího počtu zhoubných nádorů jazyka, hrtanu, úst, prostě hlavy a krku. A to u lidí relativně mladých. I proto navrhují, aby se proti HPV viru nechali očkovat dívky i chlapci.

Zdroj rozkoše i hádek



Orální sex může nepochybně obohatit sexuální život partnerů a přispět třeba k tomu, aby ženy měly častěji orgasmus. Dráždění klitorisu ústy je určitě velmi účinnou technikou. Stejně jako podobná stimulace žaludu na penisu. Tyto praktiky však nemusejí být jenom zdrojem rozkoše, ale i hádek. Ne každému člověku je příjemná představa, že se bude dotýkat ústy genitálu partnera. Asi desetina lidí se orálnímu sexu programově vyhýbá.

Nejméně další čtvrtina populace nemá k orálnímu sexu příliš pozitivní vztah. Není jim prostě příjemné to, že musí líbat nebo olizovat intimní orgány svých partnerů. Může jim také vadit jejich pach a chuť. V době zamilovanosti dokážou své negativní pocity přemoci, ale to neznamená, že to budou chtít dělat pořád, po celou dobu vztahu.

Navíc i v tomto případě platí, že partnera nebo partnerku nelze k ničemu nutit proti jeho vůli, tím méně násilím, vydíráním nebo uplácením. To je stejné jako u jiných intimních praktik.

Dráždění pohlavních orgánů ústy bývá obvykle příjemným zpestřením sexuálních hrátek a jejich doplňkem. Někdy se stane součástí předehry, jindy třeba praktickým způsobem, jak přivést ženu k orgasmu, když muž již vyvrcholil a nedokáže hned dosáhnout další erekce. Ale určitě není technikou nepostradatelnou. A pokud k ní partnera dotlačíme, i když se mu nechce, může se cítit ponížený. To není situace, která by přispívala ke zdravému sexuálnímu životu. Když se opakuje, hrozí vážnými konflikty a narušením intimního soužití.

Jako soudní znalec posuzuji také případy, kdy sexuální agresoři přinutí k orálnímu sexu ženy, ale někdy i muže. V těchto případech nejde obvykle jen o sex, ale možná ještě víc o demonstraci fyzické síly nebo sociální převahy.

Častěji k něčemu podobnému dochází ve vězení. A to jak u mužů, tak u žen. Silnější jedinci si tento druh sexu vynucují na těch slabších. Není to obvykle projev homosexuality ani bisexuality. Je to spíš náhradní sexuální aktivita a hlavně způsob, jak druhému člověkovi jasně demonstrovat svou dominanci.

Nejslavnější orální sex



Asi nejslavnějším případem orálního sexu v historii se stala aféra amerického prezidenta Billa Clintona a stážistky Moniky Lewinské, takzvaná Monicagate. K praktice došlo přímo v Bílém domě.

Prezidenta proslavilo tvrzení, které pronesl během vyšetřování skandálu a na kterém právníci postavili jeho obhajobu: orální sex není pohlavním stykem.

Zajímavé je, že tato nelogická obrana ochránila prezidenta před impeachmentem, tedy před ústavní žalobou, jejímž smyslem bylo zbavit voleného funkcionáře, který se dopustil závažného deliktu, jeho funkce.