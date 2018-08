bok, Novinky

Tipy pro dámy, po jakých kvalitách se u partnera ohlížet, ale i pro pány, na co se u sebe zaměřit, aby se z obyčejných mužů stali téměř neodolatelnými, přinesl server Askmen.

Dobrý posluchač

Pokud umí muž ženě naslouchat, a je jedno, zda partnerka mluví zrovna o nedůležité záležitosti, nebo naopak o vážnějším vztahovém problému, bez toho, aby ji neustále přerušoval, nebo dokonce opravoval či skákal do řeči, je to pro vztah velkým přínosem.

Dobrý v posteli

Sex pro ženy sice většinou není nejdůležitější položkou ve vztahu, svou hodnotu ale jednoznačně má. Pokud nebude součástí vztahu i uspokojivý sex, žena rozhodně nikdy plně spokojená nebude.

Být dobrý v posteli ale neznamená podávat každý den výkony hodné herců z erotických snímků - spíše je dobré naučit se vzájemné komunikaci o sexu a ochotě plnit přání a touhy partnerky.

Věrný partner

Mít přítelkyni by pro každého muže mělo automaticky znamenat ukončení jakýchkoli jiných sexuálních vztahů a být věrný. Věrnost ale není jen o vyhýbání se podvádění. Oddaný a věrný muž zahrne svou partnerku do svých budoucích plánů, představí ji rodině i přátelům atd.

Stará se o svůj vzhled

Až puntičkářská starost o svůj vlastní vzhled je doménou pouze několika málo mužů, základní starost o vizáž by ale měla být vlastní každému. Je to poměrně jednoduché - stačí se slušně oblékat, vonět a celkově se o sebe trochu starat. Tedy dělat to, co pravděpodobně očekává i od své partnerky.

Umění empatie

V každém vztahu se někdy objeví dny plné šedi a starostí. Aby se ale vše obrátilo na slunnou stranu, je zapotřebí umět se vcítit do situace toho druhého, porozumět mu. Muž rozhodně nemusí být tím, kdo přijde vždy s konkrétním řešením, mnohdy postačí, když bude mít žena jistotu, že je tu vždy pro ni.

Má smysl pro humor

Společný smysl pro humor a schopnost rozesmát partnerku je jedním z klíčových prvků vztahu.

Umění dávat

Být perfektním partnerem znamená být štědrý, nápomocný a umět dávat, pokud je potřeba. Rozhodně ale nejde jen o materiální stránku. Věnovat partnerce svůj čas, ale i malé komplimenty, kdy to jen jde, stejně jako ochota převzít některé domácí práce. To je skutečným darem, který žena jistě ocení.

Komunikace

Dříve nebo později nastane v každém vztahu okamžik, kdy dojde na rozdílnost názorů. Jediným úspěšným způsobem, jak takovou krizi překonat, je umět otevřeně o problémech komunikovat.

Laskavost je základ

Být milý ke své přítelkyni má být základem každého vztahu. Stejně tak je ale důležité umět být laskavý i k lidem ve svém okolí.