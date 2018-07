bok, Novinky

Hádka sama o sobě není často tím nejzávažnějším problémem - ten nastává až v okamžiku, kdy se do ní vloudí neúcta vůči partnerovi. Volte proto při hádce pečlivě slova a neříkejte nic, čeho byste mohli později hořce litovat. Server Health přinesl některé fráze, které se rozhodně dají označit jako nevhodné.

Jsem naštvaný/naštvaná kvůli mnoha věcem

„Rozhodně není vhodné stavět svůj hněv hned na několika věcech, které vás na partnerovi štvou, a dělat z nich jeden velký argument k hádce,” vysvětluje hned na začátek klinický psycholog Alden Cass.

Použití celé řady důvodů totiž mnohdy vede k mnohem dramatičtější roztržce, než kdyby se řešil jeden konkrétní problém.

Navíc kumulování možných výhrad vůči partnerovi nedělá nikdy dobrotu. Pokud se tak něco objeví, řešte to hned a konkrétně, nebo to nechte být a nevytahujte to později.

Ty vždycky..., ty nikdy...

Použití slov „vždy” nebo naopak „nikdy” při partnerské roztržce, v negativním slova smyslu, nevěstí nic dobrého. A je jedno, jestli partner opravdu nikdy nemyje nádobí nebo naopak vždy nechává špinavé prádlo na podlaze. Výsledek často bývá jediný - obviněný se jen rozzuří, což nenabízí příliš prostoru pro konstruktivní debatu.

Jak dodává doktor Cass, zveličování jednoho problému (např. špinavé prádlo) a jeho pozicování nad vše dobré, co dotyčný dělá, je ve vztazích velmi častým jevem. Nutno dodat, že ne přínosným.

Ty jsi takový/taková...



Ošklivé a urážlivé označování partnera při hádce způsobí vždy jediné - bolest. Cítili jste se ublíženě, proto jste řekli něco krutého - výsledkem je, že nic nevyřešíte, navíc ublížíte i partnerovi.

„Negativní emoce zatemňují reálný úsudek, stejně tak podněcují negativní emoce u partnera. Toto spojení též nevěstí nic dobrého,” potvrzuje Cass.

Končím

I jedním slovem se dá jednoduše zahodit vše, na čem jste dlouho ve vztahu pracovali. „Končím” je jedním takovým, a je jedno, jak moc vážně jste to při jeho vyslovení mysleli.

Tak jako tak to zaseje semínko pochybností, které může v dohledné době narůst do obřích rozměrů a třeba i doopravdy vztah později ukončit.