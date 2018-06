bok, Novinky

Ložnice je častým místem sexuálních hrátek mnoha partnerů. Zároveň jde o jedno z mála míst, kde musí pánové předvést své nejlepší ‚výkony‘. A stejně jako ženy se i oni mnoha věcí bojí, stejně tak touží, aby ženy znaly pravdu mnohdy ukrytou hluboko uvnitř.

Server Woman´s Day přinesl některá reálná fakta, o kterých by ženy určitě měly vědět.

I muži oceňují chválu

Co se týče chválení, nejsou v tomto ohledu muži od žen odlišní. I oni berou dobře míněnou pochvalu jako katalyzátor sexuální důvěry. A stejně jako ženy ji ocení jak před vstupem do ložnice, tak i po sexuálním styku. K tomu je třeba dodat, že muži jsou obzvláště citliví na hodnocení jakýchkoli tělesných partií, stejně jako vlasů a dalších atributů. I proto je třeba je ve spojitosti s tím častěji chválit.

Bojí se intimity

Dřívější studie prokázaly, že muži jsou mnohem více oddaní a milující než dívky, co se sdílené intimity týče, ale pouze do doby tzv. školního věku. Poté u nich začíná docházet k potlačování jejich vlastních pocitů, na vině je především narůstající vliv společnosti a neustále omílané názory na to, jak by se dospělý muž měl chovat či intimně projevovat.

Co s tím může žena udělat? Stačí pochopit, že ono rychlé stažení se do sebe po sexu není projevem neúcty vůči ní, ale spíše obavou ukázat vlastní potlačované pocity.

Všechno není jen o penisu

Jednou z hlavních erotogenních zón, na kterou se ženy u mužů zaměřují, je jejich penis. To ale zdaleka není jediné místo na těle, jehož stimulace mužům poskytuje uspokojení, uvádí psycholožka Melodie Schaeferová z americké Kalifornie.

„Muž ženu jen málokdy pobídne nebo opraví, protože se bojí jejího odtažení a toho, že se ho už víckrát nedotkne. Je to škoda, protože existuje celá řada dalších míst, kde by se žena měla muže dotýkat,” dodává. K takovým místům patří například varlata, ale také hrudník, vnitřní strana stehen nebo obličej.

I muži mají své fantazie

Sexuální fantazie jsou oběma pohlavím vlastní, bohužel je málokdo dokáže svému protějšku bez ostychu odhalit. „Muži by rádi sdíleli své fantazie s partnerkami, ale bojí se studu nebo odmítnutí,” vysvětluje psychoterapeut a sexuolog Joe Kort. Stejně tak by byli rádi, kdyby i ženy odhalily svá přání a tužby.

Ticho při sexu? Prosím ne

Nemravné průpovídky a slůvka u mužů stimulují nejen jejich sluch. Jakékoli projevy lechtivého povzbuzování, prosby či navádění k tomu, co se ženám libí, i v úředníkovi probudí doslova gladiátora.

Muži a pornografie

Muži milují pornografii, málokterý ale najde v ženě spřízněnou duši, která by s ním tuto zálibu sdílela. I proto často mezi partnery vzniká mnohdy až zbytečné pnutí a nesoulad. Možná se to ženám nelíbí, ale jak odborníci uvádějí, málokdy jde o skutečný problém, kvůli kterému by musel vztah skončit. Uvádějí k tomu i pár vysvětlivek.

Zaprvé - mužů skutečně závislých na pornografii jsou odhadem pouhá 4 procenta, proto není příliš reálné riziko, že by váš partner byl zrovna jedním z nich. A zadruhé - v návaznosti na vlastní sexuální zážitky z dob dospívání je každý člověk individuální v tom, co ho dokáže sexuálně povzbudit. Aneb jak říká doktor Kort - žádná žena není, ani by neměla být pro muže vším.

I tak ale stále zůstává nezodpovězena otázka - jak vyřešit, aby si žena nebrala zálibu partnera v pornografii osobně? Je dobré zjistit, zda muž zažívá nutkání neustále sledovat pornografii. Pokud ano, je vhodná návštěva odborníka. Pokud ne, je nejlepší se zbavit strachu z pornografie tím, že o ní začnou partneři otevřeně mluvit. Co na tom muže vzrušuje, a co naopak ženu ne? Jen tak lze dosáhnout společného kompromisu a sladění v sexuální rovině.