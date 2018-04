lin, Novinky

Ty nikdy, ty vždycky...

Fráze typu „Ty mě nikdy neposloucháš” nebo „Ty vždycky věci jen zhoršuješ” patří mezi ty nejošemetnější. Zpravidla se totiž používají k ilustraci nějakého problému nebo k vyvolání určité emoční reakce. Jejich zákeřnost spočívá v tom, že jsou téměř vždy nepřesné, nebo dokonce nepravdivé a jejich používáním se jen dostanete do začarovaného kruhu argumentů, které nikam nevedou.

„Zkuste být příště více konkrétní, objektivní a místo obvyklých prohlášení použijte fakta,” doporučuje rodinná terapeutka Tara Griffithová pro Huffington Post. Zejména muži fungují v životě tak, že chtějí vědět, kde přesně je problém, co udělali špatně a jak to co nejrychleji vyřešit.

Chováš se stejně jako tvoje matka

Pokud si myslíte, že díky této větě docílíte toho, že dotyčná žena začne zpytovat svědomí a uvědomí si, jak špatně se zachovala, víc mýlit už se nemůžete. Věty, ve kterých figurují přirovnání totiž nemají žádnou hodnotu. Může se chovat jako její matka, ale co to pro váš vztah reálně znamená? Zkuste se příště více zamyslet a místo bodání do zad upozorněte na skutečný problém, který vám vadí.

Budu s tebou mluvit, až se začneš chovat racionálně

Tohle není zrovna racionální prohlášení, že? Jeho cílem je spíše emočně ublížit než požádat o nějaký čas na rozmyšlenou. Pokud cítíte, že je vaše společná hádka jen horší a horší, navrhněte, že si o tom promluvíte za dvacet minut. Tato doba je podle serveru Huffington Post dostačující k tomu, aby se vám zklidnily myšlenky a mohli jste je sdělit bez zbytečné hysterie.

Skončili jsme spolu

Vyhněte se frázím, které nemyslíte vážně a mohli byste jich po hádce litovat. Ať už je vyřknete v rozčílení, nebo jen chcete partnerovi oplatit to, že vám ublížil, nedělejte to, pokud to nemyslíte opravdu vážně. Vašeho partnera by totiž takovéto věty mohly silně zasáhnout a ublížit mu.

Ty jsi takový/taková...

Uvědomte si, že slova jsou jako zubní pasta. Když jich vyřknete příliš, už je nikdy nevrátíte zpátky. Vyhněte se proto sprostým slovům a jakýmkoli jiným hanlivým označením, která by dotyčného mohla urazit a ponížit. Tyto urážky, kterými vyjadřujeme hněv, totiž nevedou k řešení konfliktů, ale jen k nafouknutí hádky a možným protiútokům.

Proč to řešíš, když o nic nejde

Tato věta působí jako rozbuška. To poslední, co chceme slyšet, je, že věc, která je pro nás důležitá, vám nestojí ani za konverzaci. Když jsme rozrušení, jediné, co opravdu potřebujeme, je, aby nás dotyčný vyslechl a pochopil, ne nám naznačoval, že jsme směšní a chováme se přehnaně.