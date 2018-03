bok, Novinky

Než si mladá žena z Austinu v americkém státě Texas uvědomila závažnost celé situace a vyhledala pomoc, scházela se náhodně se zcela cizími muži. Její sexuální zážitky se stávaly stále nebezpečnější, riskantnější a bolestivější. Až po dlouhé době pochopila, že její návyk pramenil z potlačených vzpomínek na dětství, kdy byla dva roky sexuálně zneužívána vlastním otcem.

„Sex pro mě téměř nikdy nebyl ničím příjemným. Čím horší to bylo, čím méně jsem chtěla v dané situaci být, o to víc jsem byla otupělá,” citoval její slova Daily Telegraph.

Po čase se její závislost dostala do fáze, kdy začala ovlivňovat celý její život. „Mohla jsem se nakazit jakoukoli nemocí. Potkávala jsem se s cizími lidmi na mnoha různých místech. Dělala jsem věci, které mě mohly stát práci. Dívala jsem se v pracovní době na porno, kancelář byla plná oken. Jak bych to někomu vysvětlila, kdyby šel okolo? Teď mi to zpětně připadá jako čiré bláznovství - ztráta práce, příjmu, zdraví. Kvůli své závislosti jsem doslova ztratila duši.”

Do kritického bodu to dospělo v roce 2014, kdy začala uvažovat o sebevraždě a pomalu si začala sestavovat seznam věcí, které je třeba udělat. Kdyby zemřela, aby to vypadlo náhodně a nikdo na tom nenesl vinu. Někdy v té době si uvědomila svoji závislost a její doslova zdrcující vliv na psychiku. A rozhodla se vše změnit.

Odkrývání nechtěných vzpomínek

O několik dní později Jace zašla do místního zdravotního centra a začala s odborníky pomalu pracovat na odkrývání nepříjemné pravdy, co za její závislostí ve skutečnosti stálo.

„Můj otec byl závislý. Nebyl to skvělý táta, obzvlášť když začal znovu pít,” svěřila se. Zneužívat ji začal v jejích pěti letech, celkem to trvalo dva roky. Jednoho dne s tím přestal - Jace vzpomínky na všechno zlé z té doby potlačila, až do doby, kdy se začala léčit ze své vlastní závislosti.

Jace Downeyová s přítelem

FOTO: Profimedia.cz

Po započetí léčby sexuálně abstinovala celý jeden rok. Poté jezdila po Spojených státech a natáčela dokument o svém celibátu. V tom chtěla zůstat i v dohledné budoucnosti, vše se ale změnilo, když potkala svého současného přítele Williama. Nyní pracuje jako poradkyně - pomáhá lidem s jejich závislostmi a dalšími životními boji.

„Zjistila jsem, že má skutečná vášeň spočívá v pomoci lidem, kteří procházejí různými útrapami,” uzavřela pro The Sun.