Linda Humlová, Novinky

Mnoho žen setrvává v toxickém vztahu s mužem, protože se ho bojí opustit. Některé si neví rady, jak by zvládly ´utáhnout´ domácnost, jiné se jen bojí být samy, a proto se snaží partnerovy chyby omlouvat.

Samozřejmě, že jsou chyby, na kterých lze snadno zapracovat. Takovými myslíme například hádky o tom, kdo co uklidil a neuklidil a zkrátka věci, na kterých se dá zapracovat pomocí kompromisu. Některé chyby ale mají podle serveru Huffington Post pouze jedno řešení - a to rozchod. Jaké to jsou?

Je agresivní, i když vás nenapadá

Myslíte si, že vztek a výbušnost k mužům neodmyslitelně patří? Omyl. Ačkoli se možná pokládáte za silnou ženu, která si jen tak z něčeho hlavu nedělá, pokud váš partner hází věcmi, kope kolem sebe a nadává vám, je něco v nepořádku.

Žádný zdravý vztah nemůže být stavěn na základech strachu, protože nikdy nevíte, kdy a v co mohou podobné činy eskalovat. V takovém případě je nejlepší buď vyhledat odborníka, který bude s vaším protějškem na problému pracovat, nebo se rovnou rozejít.

Podvádí

Mnoho lidí bude říkat, že tento bod je diskutabilní, protože mnohé páry, které nevěru ustály, mají silnější pouto než kdy předtím. Rozdíl je ale mezi nevěrou a soustavným podváděním. Obojí samozřejmě ve vztahu znamená neúctu k protějšku, narušení důvěry a také pochybení.

Nikdo ale není bezchybný, a tak pokud se s jednorázovou nevěrou dokážete vypořádat a věříte partnerovi, že už to neudělá, máte i tak stále šanci vztah udržet. Co se ale týče soustavného podvádění, to je věc neomluvitelná, bezohledná, sobecká a nemá šanci na zlepšení.

Nebere vás vážně

Ženy často tráví čas ve vztazích s muži, kteří jim ani po několikaměsíční známosti neudělí titul přítelkyně.

Představuje vás stále jako svou kamarádku, i když spolu chodíte déle než šest měsíců? Pak je čas se posunout. Přestaňte se zabývat tím, proč se váš vztah nemůže dostat na jinou úroveň. Ztrácíte tím jen čas a úsilí, které můžete věnovat něčemu či někomu jinému.

Bojuje se závislostí



Partneři spolu mají vydržet v dobrém i ve zlém - pokud se váš partner začal nedávno potýkat s některou ze závislostí a vy při něm i tak stojíte, protože ho milujete, pak děláte dobře. Druhou věcí ale je, pokud je partner závislý od samého začátku vztahu, a to například na drogách, na automatech či sexu.

Pokud vidíte, že se z dlouhodobého hlediska nic nemění a jeho vyhlídky na zlepšení jsou nulové, pak je načase rychle prchnout, než se zapletete do věcí, které by vám jen uškodily.

Manipuluje vámi

Dokáže ve vás partner vyvolat pocit viny, i když za vznikem hádky stál on? Manipulace patří v menší míře do života každého z nás. Problém ale nastává, když partner začne zpochybňovat vaši soudnost, nebo vás začne citově vydírat. V takových a jiných případech je načase zpozornět a uvědomit si, že váš milý s vámi manipuluje.

Důvod může být ten, že se sám cítí ohrožený a má nízké sebevědomí, ale i ten, že vás chce sprostě zneužívat. Pokud je důvodem první varianta, tak vám nezbývá než si s partnerem pořádně promluvit a zjistit, z čeho pramení jeho obavy.

V druhém případě rychle vykliďte pole. Mohla byste se stát obětí nebezpečného sociopata.