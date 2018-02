Láska souvisí se subjektivními pocity a myšlenkami. „Pro každého tedy může znamenat něco zcela jiného, protože to závisí na tom, jak je mozek jednotlivce sestaven či připraven a jak tyto pocity a myšlenky dokáže propojovat,” vysvětluje neurolog MUDr. Martin Jan Stránský.

Dalším významným faktorem je předchozí životní zkušenost a hlavně sebejistota. Pokud už lidé mají s láskou špatnou zkušenost, pak k novým vztahům obvykle přistupují obezřetněji, ale to neznamená, že by zamilovanost prožívali méně intenzivněji.

„I v pokročilejším věku je možné psát sto zpráv denně někomu, koho milujeme, ale neumíráme, když toho druhého nevidíme celý den. Stejně tak to neznamená, že čím jsme starší, tím si umíme lépe vybrat partnera pro život,” upozorňuje Stránský.

Může se stát, že po předchozí špatné zkušenosti zvolíme podruhé někoho, kdo je naprostým opakem předchozího partnera. „Jenže pro mozek jsou důležitější vzory zasunuté v pomyslných šuplících než to, co chceme. I když jsme tedy v padesáti rozumnější a zkušenější, výběr partnera rozhodně není jednodušší. Snad jen vzhledem k předchozím zkušenostem můžeme být ve vztahu spokojenější. Ovšem dokážeme-li ustoupit alespoň z některých svých představ a do vztahu zasunout něco, co je stejně důležité v mládí i v pozdějším věku, totiž toleranci,” dodává neurolog.

Jak dlouho lze ve vztahu udržet vášeň a jiskření

Vášeň a romantika mohou ve vztahu vydržet i desítky let. Znamená to ale o vztah pečovat.

„Jedním z impulsů může být zkusit si spolu zažít malý románek. Ano – zkusit se k sobě chovat zase tak, jako by všechno teprve začínalo, dá to vašemu vztahu novou energii. Patří sem svádění, flirtování, líbání, dotyky, smyslné esemesky, ale třeba i trocha experimentování v ložnici. Udělejte si na sebe čas, překvapujte se. A určitě k tomu není potřeba čekat na sv. Valentýna,” doporučuje Mgr. Klára Gajdušková, psycholožka z pražské Polikliniky na Národní.

Důležité polibky

Polibky hrají důležitou roli nejen při seznamování, ale i v dlouhodobých vztazích. „Oblasti rtů a jazyka jsou bohaté na nervová zakončení, a tudíž jsou velmi citlivou erotogenní zónou. Při líbání nezapojujeme jen hmat, ale i čich a chuť. A kombinace všech tří smyslů stimuluje v mozku děje, jejichž výsledkem je informace, zda toho druhého chceme, nebo ne,“ vysvětluje Stránský.

Při polibku se v mozku začínají uvolňovat endorfiny, které zlepšují náladu a snižují negativní účinky stresu. Zatímco organismus žen takto reaguje zpravidla jen na protějšek, do kterého jsou zamilovány, mužům stačí, jde-li o pro ně přitažlivou ženu.

Ženy tak dokážou muže odmítnout i na základě pouhého líbání, jak muž vypadá či jak se chová je v ten okamžik nedůležité. Muži to mají přesně naopak. U nich je mnohem důležitější než polibek vizuální vjem. „Přitom posuzují nejen celkový dojem, ale i jednotlivé partie – zvlášť tedy hodnotí zadeček, prsa i obličej. Vše pomyslně oznámkují a rozhodují se,” dodává neurolog.

Polibky jsou ale důležité i pro harmonii v dlouhodobých vztazích. Líbání přispívá k upevňování emočních a hormonálních vazeb ve vztahu. A to především díky zvýšené produkci hormonu oxytocinu, který je vnímán jako hlavní hormon určující hloubku vztahu mezi dvěma partnery. Pověstné rčení o chemii ve vztahu tedy není pouhou metaforou.