Ruku na srdce. Jste v sexu opravdu upřímná? Vážně se vám líbí, co dělá váš partner pod peřinou nebo se ho bojíte opravit či se snad stydíte? Pokud chcete být tento rok se sexem opravdu spokojená, první krok zní: buďte upřímná. Jedině tak totiž dostanete to, co chcete a možná i něco navíc. Jak postupovat dál?

Neomlouvejte se

Přestaňte se stydět za své tělo a už vůbec se za něj neomlouvejte. Zbytečně se tak ponižujete, a navíc - znáte snad nějakého muže, který by vám po vysvlečení řekl, abyste se znova oblékla? My ne!

Experimentujte

Nový rok přímo vybízí k experimentování. Vyzkoušejte třeba jen novou pozici, předehru nebo například nějakou pomůcku. Uvidíte, že společné experimenty prohloubí váš milostní vztah a vy se nebudete bát partnerovi svěřovat s čím dál tím otevřenějšími nápady.

Najděte své místo

Myslíte si, že znáte dobře své erotogenní zóny? Pak věřte, že jste na omylu. Kromě rtů či oblasti genitálií jsou to například oční víčka, spodní část zad, chodidla či pokožka hlavy. Stačí je jen prozkoumat.

Nepředstírejte

Pokud byste měla dodržet pouze jedno z předsevzetí, tak je to konec předstírání orgasmu. Lžete tak partnerovi i sobě. V daný moment tím sice partnera potěšíte, ale věřte, že z dlouhodobého hlediska je to opravdu špatná investice do vašeho společného sexuálního života.