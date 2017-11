V době internetu a seznamovacích stránek je pokušení nevěry tak silné jako nikdy předtím. Jak oživit vztah v manželství, když léta ubíhají a vše se stává rutinou? Jak překonat a odpustit zradu? Jak přiznat nevěru? Co dnes znamená být věrný?

Promluvit o nevěře často znamená setkat se s odsouzením, neboť podvádět partnera je to nejhorší, co mu můžeme provést, svědčí to i o tom, že ve vztahu je něco zkaženého. Jestliže je tomu tak, pak jedinou možností je rozejít se, píše francouzský týdeník L´Express.

„Když vzbudím zájem jiného muže, mám pocit, že žiju," svěřuje se týdeníku devětadvacetiletá Laura. „Tři roky jsem provdaná za Sébastiena, plánujeme rodinu a koupi domu. Nicméně během roku jsem mu byla několikrát nevěrná," přiznává.

Marine, žijící s Alexem také tři roky, se začala později vracet ze zaměstnání, ačkoli si v něm nikdy nelibovala. Důvodem náhlého pracovního zápalu byl... Eric. Dnes si Marine a Alex hledají každý svůj samostatný byt.

Ne vždy je však snadné rozeznat, zda jde o nevěru. Přinášíme několik známek, které na nevěru teoreticky ukazují.

1. Náhlé změny v časovém rozvrhu. Manžel Ley začal chodit domů později, což zdůvodňoval tím, že pracuje přesčas. To se samozřejmě může stát, aniž by šlo o nevěru. „Ale na výplatní pásce žádné přesčasy nebyly," vzpomíná Lea. „Také každou neděli musel v určitou dobu jet s autem pro benzin," říká. Pak je na místě klást si otázky.

2. Náhlé koketování. Když se on nebo ona začnou více zajímat o svůj zevnějšek, kupovat si kosmetiku nebo oblečení, kterou nebo které si nikdy předtím nekoupili, zhlížet se v zrcadle, kupovat si v lékárně přípravky proti padání vlasů, je na místě zpozornět.

3. Změna ve frekvenci sexuálních styků. Nevěrný partner může vykazovat sexuální chlad vůči partnerce, nebo se také naopak může snažit častějším sexem "smazat" svou vinu.

4. Podezřelé používání telefonu. Jestliže najednou zmizí mobil, který s sebou osoba jinak všude nosila, jde o možnou známku nevěry. Když nebere telefon ve vaší přítomnosti, je třeba se znepokojovat. Totéž platí pro hesla k e-mailové schránce a počítači.

5. Hmotné známky. Stopa rtěnky na košili, parfém, který nepoužívá, cizí vlasy na kabátě, chlupy psa nebo kočky na svetru, když jste tato zvířata nikdy doma neměli - je mnoho známek, které mluví samy za sebe.

6. Anonymní telefonáty. „Několikrát týdně u nás doma zvonil telefon, ale když jsem ho zvedla, nikdo na druhém konci nebyl," vzpomíná Lea. „Když se manžel dostal k telefonu dřív než já, mluvil údajně s maminkou, která ovšem tentokrát nezavěsila," dodává.

7. Dárečky "od maminky, od kolegů" atd.

8. Jméno, které se v rozhovoru často objevuje. Zamilovaní mají potřebu mluvit o své vyvolené nebo vyvoleném. A to do té míry, že o něm nebo o ní hovoří i se svým partnerem. Jestliže se v rozhovoru velmi často objevuje jméno kolegy (kolegyně), může jít o nevěru.

9. Měnící se chuť. „Můj manžel nikdy neměl v oblibě čokoládu, ale jednoho dne ji náhle začal zbožňovat," říká Dina. A nemusí jít jen o chuť v kulinárním smyslu. Může jít o náhlou zálibu v nějaké činnosti, například synchronizovaném plavání.