Luxusní erotická hračka, vibrátor za více než 28 miliónů korun

Investovat peníze lze do různých věcí. Zatímco někteří miliardáři si libují ve svých sbírkách luxusních vozů, obrazů či starožitností, jiní upřednostňují erotické umění. A to nejen pro své sexuální potěšení, ale i do své cenné sbírky. Právě pro ně je určena jedna z nejdražších erotických hraček vůbec - luxusní vibrátor Pearl Royale od Fornicari za více než 28 miliónů korun.