Je to dané zvýšenou promiskuitou těchto lidí, jejich setrvalou zálibou v nechráněném análním koitu, ale také falešnými představami o tom, že je v případě průšvihu zachrání nové léky. Nezachrání, jen u většiny z nich o něco prodlouží dobu, po kterou budou s infekcí žít, než zemřou. AIDS je stále nákazou smrtelnou.

Setkal jsem se opakovaně také s mladými homosexuálními muži, kteří věděli, že jsou nakažení virem HIV, přesto infekci šířili bezohledně dál nechráněným análním stykem s jinými mladými muži. Když jsem se jich jako soudní znalec ptal, proč to dělali, argumentovali tím, že na HIV berou léky, které snižují hladinu viru jak v krvi, tak v ejakulátu, tedy nejsou moc nakažliví. To je samozřejmě dost zkreslená, a hlavně hazardní představa.

Jiným příkladem iracionálního chování může být případ mladíka, který se čerstvě nakazil HIV, přesto měl opakovaně nechráněný anální styk se zcela neznámými muži kvůli penězům, navíc za částky směšně nízké. Prostě si chtěl jenom trochu přivydělat.

Roste i počet pacientů se syfilidou a kapavkou

Pokud se podíváte do statistik Státního zdravotního ústavu, zjistíte, že se počet infikovaných, třeba právě s kapavkou, zvýšil v posledních šesti letech víc než dvojnásobně: ze 709 na 1527 případů. Není vzácností, že některé muže léčí na dermatovenerologických klinikách opakovaně. Klidně i sedmkrát nebo osmkrát za sebou v relativně krátké době. Také tady je hlavní příčinou nákazy oblíbená sexuální kratochvíle: nechráněný pohlavní styk.

Setkal jsem se s případem otce dvou dětí, který holdoval nechráněným souložím s mladými děvčaty. Kontaktoval je na diskotékách a provozoval s nimi orální, poševní i anální styk. Prý pro zpestření života, jak se sám vyjádřil. Některým dával za jejich sexuální služby peníze, jiným drogy. Když u něj lékaři zjistili nákazu kapavkou, nedokázal většinu svých rizikových kontaktů ani identifikovat, natož aby o nich věděl něco víc. Může mluvit o velkém štěstí, že mezi mikroorganismy, které si s děvčaty tak čile vyměňoval, nebyl virus HIV.

Alkohol a drogy nabourají rozumné hodnocení partnera či partnerky i hrozícího rizika.

Musím zdůraznit, že kapavka se nešíří jen pohlavním stykem do pochvy, ale také do konečníku nebo i orálně. Právě přenos orálním sexem v poslední době významně stoupá. Vzpomínám si na případ mladíka, který přišel k lékaři s tím, že má angínu. Lékař ale zjistil, že jde o něco mnohem závažnějšího: o infekci kapavkou.

Mladík se divil, jak je to možné. On přece nic tak nebezpečného nedělal. Jenom ho náhodnému kamarádovi trochu „vykouřil“. Bakterie způsobující tuto nemoc se usídlují v zadní části krku. Mísí se tam s dalšími bakteriemi a vzniklý zánět se velmi obtížně léčí. Navíc rychle roste rezistence mikroorganismů, které chorobu vyvolávají. A to i na nejsilnější antibiotika. Stále častěji se objevují případy, kdy na ně nezabírá nic.

Častou příčinou nákazy bývají náhlá citová vzplanutí, romantické lásky nebo erotická fascinace. Ale také alkohol a drogy. Nabourají rozumné hodnocení partnera či partnerky i hrozícího rizika.

Šíření pohlavních nemocí u drogově závislých



Specifickým, i když zatím ne tak častým způsobem šíření HIV a dalších infekcí je píchání drog do žil. U nás nejčastěji pervitinu. Kvůli nevyměněné jehle u injekční stříkačky se tak vedle narkomanů nakazí i mladí lidé, kteří chtějí drogy jenom vyzkoušet.

Vzpomínám si na případ mladé ženy, která se v dobách svého rozpustilého mládí opakovaně infikovala kapavkou. Při pohlavním styku byla totiž často pod vlivem alkoholu, marihuany nebo pervitinu. V pozdějších letech, kdy se zklidnila, pro ni bylo hodně složité otěhotnět a mít dítě.

Kondomy mohou před řadou nemocí ochránit



Nedávno jsem v jedné z televizí propagoval užívání kondomů. Na cestě ze studia jsem zaslechl dva mladé muže, jak se baví o užívání prezervativů. Jeden se ptal druhého: „Ty sis vzal někdy v životě gumu?“ „Jasně že ne, nikdy!“ zněla odpověď. „Já taky ne,“ konstatoval ten druhý. „A v životě jsem žádnou pohlavní chorobu nechytil.“

Škoda že si nemohli promluvit s mladíkem, kterého kamarádi povzbudili několika panáky, ukecali ho a zaplatili mu návštěvu erotického podniku, aby si to opravdu užil. Mladík, do té doby panic, se nenakazil jen kapavkou, ale zároveň i syfilitidou. Léčil si je docela komplikovaně. Naštěstí se neinfikoval bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům. A díky tomu, že kvůli příznakům vyvolaným kapavkou přišel k lékaři včas, nestihla se u něj akutní forma syfilitidy vyvinout ve formu chronickou.