Američané si v souvislosti se socialismem ve východní Evropě vybaví četná omezení, například v cestování, také drsnou krajinu, zbídačené muže a ženy stojící ve dlouhých frontách před mnohdy prázdnými obchody, ale také tajné služby dohlížející na život místních občanů.

Jakkoli mnohé z toho byla pravda, kolektivní stereotypy podle Ghodseeové rozhodně nepopisují celý příběh té doby, uvádí server New York Times.

Mnozí lidé už si prý neuvědomují, že v této době měly socialistické ženy i mnohé výhody, o kterých se jejich vrstevnicím v západních zemích ani nezdálo. Autorka zmiňuje například státní investice do vzdělávání, plné nasazení žen do pracovního procesu, ale také štědré příspěvky na mateřskou dovolenou nebo bezplatnou péči o děti.

Existuje ale ještě jedno pozitivum, kterému se prý dostalo velmi malé pozornosti - ženy si za socialismu užívaly mnohem více sexuálního potěšení.

Mnohem více orgasmů

Srovnávací sociologická studie, která proběhla po sjednocení západního a východního Německa, zjistila, že východoněmecké ženy zažívaly dvakrát více orgasmů než západní Němky. A to přestože ženy z NDR měly více povinností, chodily do práce a staraly se o domácnost, zatímco ty západoněmecké zůstávaly častěji doma a těšily se z výhod tehdejší ekonomiky.

„Samozřejmě se v té době děly i špatné věci, ale můj život byl plný romantiky,” potvrdila svým způsobem tvrzení Ghodseeové v roce 2011 tehdy pětašedesátiletá Ana Durčevová z Bulharska. „Po rozvodu jsem měla práci a příjem, nepotřebovala jsem muže, aby se o mě staral. Mohla jsem si dělat, po čem jsem toužila.”

Ačkoli byla dlouhá léta svobodnou matkou, přiznala, že její život před rokem 1989 byl mnohem příjemnější než stresující život její dcery, která se narodila počátkem 70. let. „Jen pracuje a pracuje,” uvedla Durčevová v roce 2013. „Když přijde večer domů, je příliš unavená na to, aby byla se svým manželem. Což ale nevadí, protože on je také unavený. Sedí před televizí jako zombie. Když jsem byla v jejím věku, mnohem víc jsem si užívala.”

Výzkum orgasmu v Československu

Za zmínku stojí i český, respektive československý výzkum týkající se ženského orgasmu, o kterém je v eseji americké etnografky také řeč. „Již v roce 1952 začali sexuologové v Československu s výzkumem ženského orgasmu, v roce 1961 pak uspořádali konferenci na toto téma,” citovala Kateřinu Liškovou, profesorku z Masarykovy univerzity v Brně, Ghodseeová.

„Zaměřovali se na důležitost rovnosti mezi muži a ženami jako na základní součást ženského potěšení. Někteří dokonce argumentovali tím, že se muži mají podílet na chodu domácnosti a výchově dětí, jinak prý nebudou mít dobrý sex,” uvedla Lišková.