„Když vztah skončí, mívá to vždy svůj důvod,” uvádí pro Women´s Health magazine Matt Lundquist, sociální pracovník a vztahový terapeut z New Yorku. „U většiny párů, které se snaží dát po rozchodu znovu dohromady, to je velmi špatný nápad,” dodává.

To ale neznamená, že neexistují i případy, kdy se expartneři dali znovu dohromady a měli mnohem lepší vztah než dříve. Aby k tomu ale mohlo vůbec dojít, je třeba si nejdříve pořádně promyslet, proč to chtějí oba znovu zkusit. A zda to vůbec tentokrát může a bude lepší než dříve.

Podle odborníků existují tři zásadní situace, ve kterých se dá znovuobnovení vztahu bývalých partnerů považovat za dobrý nápad.

Oba jste se poučili

„Pokud nelze poukázat na nějaké zásadní změny na obou stranách, je zaručeno, že nový pokus dopadne stejně - rozchodem,” říká Lundquist. Jinými slovy, pokud mohou oba partneři s klidným svědomím říct, že se z rozpadu vztahu poučili, a pomohlo jim to jako jednotlivcům, pak nemusí být znovuobnovení vztahu až tak špatný nápad.

Příznivější okolnosti

Pokud byl rozchod zapříčiněn něčím, co by se dalo popsat frází „nebyl to pro nás správný čas”, pak je dobré zjistit, zda se okolnosti rozchodu nezměnily. „Mnoho vztahů končí často kvůli environmentálním faktorům, jako je vzájemná vzdálenost a práce,” uvedl odborník.

Jsou-li si tak partneři najednou blíž (třeba ve stejném městě), nebo jeden či oba změnili zaměstnání, ve kterém nemusí trávit dny i noci, je možné o změně uvažovat.

Životní postoj se změnil

Kritickou otázkou předtím, než dáte někomu druhou šanci, je „co se změnilo”. „Není vhodné dávat někomu druhou šanci jen proto, že se bojíte například ekonomického nedostatku,” popisuje Lundquist.

Pokud se jeden z partnerů rozhodl pro rozchod, protože se cítil mladý na dlouhodobý závazek a chtěl poznávat i jiné lidi, je možné, že za nějaký čas zjistí, že bývalý partner nebyl špatnou volbou. V takovém případě je možné o obnovení vztahu uvažovat.

„Jen si pamatujte, že klíč k úspěchu je být upřímný sám k sobě,” uzavírá odborník.