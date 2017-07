Chemie

Možná si někdo povzdechne, že chemie mezi partnery není důležitá, ale ona je. A podle mnohých odborníků jde o nejdůležitější aspekt skvělého sexu. Sex bez chemie je jako jíst chleba k obědu. Děláte to proto, abyste uspokojili danou potřebu, ale nemáte z toho žádné potěšení, uvádí server Woman´s Day.

Starost o potěšení druhého

Když se jeden z páru při sexu necítí dobře nebo uvolněně, druhý to většinou brzy pozná. A pokud se při sexu chová nuceně a neužívá si ho, je to spolehlivý zabiják jakékoli další nálady a uspokojení.

Ve chvíli, kdy ale budou oba chtít v první řadě potěšit toho druhého místo sebe, povede to ke skvělému sexu, bez ohledu na techniku nebo dosavadní získané zkušenosti.

Předehra

Pro některé lidi je při sexu důležitější samotná „cesta” (předehra) než specifický cíl (vyvrcholení). Budete-li postupovat pomalu a procítěně, o to lepší milování si užijete.

Něco nového

Nejde o to při každém styku přidávat něco nového. Pokud ale narazíte na něco, co by vás i partnera těšilo, určitě to sex vylepší.

Komunikace

Je jedno, zda jste ve vztahu krátce, nebo s partnerem žijete už roky. Schopnost vzájemné komunikace a umění pochopit, co ten druhý chce, je to nejdůležitější. A to kvůli vztahu jako takovému, ale i sexu. Partneři, kteří to umí, si užívají lepší milování třeba už jen proto, že jeden druhého nemusí nabádat, co má v posteli dělat.