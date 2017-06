1. Pozice osobního strážce

Tuto pozici ocení všichni, co mají rádi pevné objetí. Postavte se s partnerem tak, aby on stál za vámi. Poté vás svýma rukama obejmul kolem pasu a přitom do vás zezadu vstoupil.

Pokud je mezi vámi a partnerem velký výškový rozdíl, pak se muž může pokrčit v kolenou anebo mu můžete pomoc tím, že se postavíte na špičky.

Vyzkoušejte tuto pozici nejprve proti zdi, ve které můžete získat oporu.

„Výhodou této polohy je, že se vás muž dotýká svým tělem a zároveň vás svírá v objetí a přitom má dostatek volnosti k tomu, aby mohl své pohyby přizpůsobit vaší či své touze,” upozorňuje na svém blogu sexkouč Sean Jameson.

2. Pozice sofa

Pozice, při které si můžete užít spoustu zábavy. Muž sedí uvolněně na pohovce a žena se posadí obkročmo na něj. Výhodou této pozice je, že žena může partnera libovolně svádět, hrát si s ním a zároveň si užívat svou dominanci.

3. Otevřená poloha

Jedna z oblíbených poloh z kamasutry. Žena leží na zádech s pokrčenými a lehce rozevřenýma nohama. Muž na čtyřech se přesune se svou pánví mezi nohy partnerky, která se poté prohne v zádech a zdvihne tělo směrem k partnerovi. Při této poloze dochází k velmi intenzivnímu tření, což především ženám přináší větší uspokojení. Pokud partnerka pevně semkne své nohy kolem pánve muže, pak ani on nepřichází zkrátka.

4. Houpačka

V této poloze aktivitu přebírá žena. Muž leží na zádech s pokrčenýma nohama a žena si sedá obkročmo na partnera a rukama se opírá o partnerovy nohy. Žena má při této poloze vše pod kontrolou a kromě slastných pocitů si může vychutnat i pocit moci.

