Porod stejně jako šestinedělí odčerpají mamince hodně psychických a fyzických sil. Dost energie ji stojí i další péče o kojence. A tak na mazlení s manželem zbývá podstatně méně času, sil a logicky i chuti.

Relativní výhodou kojence nebo batolete bývá to, že většinou hodně spí, a proto nemusí nijak zásadně narušovat milování svých rodičů. Ať už večer, nebo třeba po obědě. Při něm by si ženy měly dát pozor na jednu věc. Řada z nich si myslí, že nemohou otěhotnět, dokud kojí. Bohužel to tak není. Kojení sice snižuje pravděpodobnost oplodnění, ale spolehlivá antikoncepce rozhodně vypadá jinak. O ní by žena měla mluvit se svým gynekologem ještě předtím, než ukončí šestinedělí. Nebývá totiž právě ideální, pokud přijde do jiného stavu příliš brzy po předcházejícím porodu.

S batolaty je to složitější



Jakmile batolata začnou brát rozum a mluvit, je to s intimním sexuálním životem složitější. Dítě, které chodí, mluví a nemá starší sourozence ani kamarády, je přirozeně zvědavé a společenské. Neustále vyžaduje pozornost rodičů. V tomhle období bývá pro partnery těžší najít si pro sebe chvilku soukromí. Zvlášť pokud jsou večer hodně unavení z toho, jaký výkon museli podat během dne.

Pokud dítě vyruší manžele při sexuálních praktikách, řada žen to dost prožívá. Mají strach, aby to na dítěti nezanechalo nějaké následky. Většinou se bojí zbytečně

Může se samozřejmě stát, že je dítě vyruší, nebo dokonce přistihne při souloži, případně při jiných sexuálních praktikách. Hodně lidí, zejména žen, to docela prožívá. Mají strach, aby to na dítěti nezanechalo nějaké následky. Myslím, že v naprosté většině případů se bojí zbytečně. Děti se s podobnými příhodami vyrovnávají poměrně snadno. V každém věku. Zvlášť když sami rodiče nezačnou vzniklou situaci zbytečně dramatizovat.

Jedné známé se přihodilo například to, že dítě, které se v noci vzbudilo, přišlo do jejich manželské ložnice zrovna ve chvíli, kdy ji muž orálně uspokojoval. Byli přitom sice přikrytí dekou, ale i kdyby nebyli, tak se nic dramatického neděje. Dítěti lze poměrně snadno vysvětlit, že se rodiče k sobě normálně tulí a pusinkují se všude po těle. Je to přirozený projev jejich lásky.

Rodiče to řeší různě



Většina partnerů řeší problém intimity tím, že počkají, až děti usnou. Jiným se osvědčilo pustit jim film nebo video. Další vyhlásí, že chtějí mít klid, a zamknou se v pokoji. Takhle to se svým mužem praktikovala jiná moje známá. Líčila mi pak, jak se za skleněnou výplní dveří jejich panelákové ložnice objevily dvě zvědavé hlavy, které se zřejmě snažily nakukovat i klíčovou dírkou. Brzy je to ale přestalo bavit a jediný, kdo stál vytrvale za dveřmi, byl pes.

Kamarádka jedné mé kolegyně, která žila se svým mužem a dvěma dcerami v garsonce s kuchyňským koutem, utíkala zase večer, když dcery usnuly, s manželem do koupelny. Milovali se ve vaně, na okraji vany, na zemi, zkrátka kde se dalo. Jednou dokonce promáčkli i víko na záchodové míse.

Stále však museli být potichu. To jí dělalo problém. Proto občas zůstali s manželem po ránu doma, a když holky odešly do školy, dopřáli si konečně sex na kuchyňské lince, nebo dokonce v posteli. Kamarádka pak mohla dát spontánní průchod svým emocím. Jenže ani tehdy se to neobešlo bez potíží. Soused, důchodce, který byl přes den doma, rozčileně bouchal holí do stěny.

Kdo má rád klid a soukromí, může dát děti o víkendu k rodičům a sex si pěkně pomalu, dlouze a několikrát užít. Aniž by si ho žena kazila tím, že bude odbíhat k pračce nebo k troubě.

Výborně to vyřešila jedna klientka. Domluvila se s kamarádkou, která bydlela kousek od ní. Ta jí pohlídala děti a půjčila byt. Stalo se pak z toho krásné a romantické milování jako za mlada, často i se svíčkami na vaně a se šampaňským.

Spát s dětmi v ložnici?



Rodiče někdy řeší problém, jestli má dítě spát s nimi, nebo ve svém pokoji. Na to se různí i názory odborníků. Mně osobně se nezdá ideální, aby spalo v izolaci ve vlastním pokoji, pokud nemá sourozence. Určitě mu prospěje, když s ním rodiče budou co nejčastěji mluvit a dotýkat se ho. Je to velmi důležité pro jeho zdravý psychický i tělesný rozvoj. Podobně jako třeba dostatek spánku.

Druhá věc je, když si začne vynucovat to, že chce spát společně s rodiči v jedné posteli, nejlépe mezi nimi. To by dospělí neměli dopustit. I kvůli tomu, že to může narušovat jejich intimní vztahy.

Pokud jde o manželskou intimitu, musíme si uvědomit jednu věc. Lidé nežili po celou svou historii v tak dobrých podmínkách, jaké má většina z nás dnes. Obvykle bydleli víc než skromně. Na malém prostoru se tísnilo hodně lidí. V jedné velké posteli spolu často spala celá rodina nebo víc jejích členů najednou. Zvlášť na vesnicích.

Nemůžeme přitom idealisticky předpokládat, že souložili jenom v přírodě nebo někde na seně. Už tehdy zřejmě platilo, že se při troše opatrnosti nakonec vždycky našla příležitost k rodičovskému milování.