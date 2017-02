Potěšit svého milovaného či svou milovanou o svatém Valentýnu lze různými způsoby. V podstatě ani tak nejde o hodnotu překvapení, jako o jeho výjimečnost. U někoho tak valentýnkou může být ranní milování či snídaně do postele, u jiného kytička či romantická večeře, u dalšího společně strávený večer v divadle, kině či noční procházka městem.

Je tedy na každém, jakou formu oslavy všech zamilovaných zvolí, jak moc se tomuto trendu podvolí. Pokud člověk o svou lásku i vztah pečuje pravidelně, pak Valentýn nemusí být ničím výjimečným.

Pro ni



Zleva: 1. Baylis & Harding Sea Salt & Wild Mint. Dárkový set péče o tělo. Cena: 209 Kč; 2. Marionnaud Set 4 laků na nehty Very Very Coral. Cena: 429 Kč; 3. Marionnaud P&G Střední kosmetická taštička. Cena: 103 Kč; 4. Baylis & Harding Mix vůní. Dárkový set péče o tělo X16. Cena: 209 Kč; 5. Baylis & Harding Mix vůní. Dárkový set péče o tělo X16. Cena: 314 Kč; 6. Marionnaud kosmetická taštička. Cena: info v obchodě

FOTO: Archív firem

Náramek rodiny - ručně vyrobený náramek s motivem WOMEN FOR WOMEN ze stříbra. Koupí tohoto náramku pomůžete přispět na projekty, které pomáhají samoživitelkám a jejich dětem. Cena: 500 Kč

FOTO: www.women-for-women.cz/naramek-rodiny

Vinařství sv. Florian Bzenec. Velmi kvalitní a chutné víno z malého vinařství. 1. Rulandské modré - barrique. Cena: 160 Kč; 2. Ryzlink rýnský 2015. Cena: 170 Kč; 3. Chardonnay 2015. Cena: 190 Kč; 4. André - barrique. Cena: 150 Kč

FOTO: Vinoflor

Powerbanka Kettle (599 Kč) a krokoměr Charm (999 Kč) potěší zejména aktivní ženy zakládající si na eleganci.

FOTO: Samsung

Valentýnská kolekce Harley-Davidson potěší všechny motorkářské duše. Informace o cenách v obchodě

FOTO: Archív firmy

Vstupenky na taneční show Díky tanci, jejíž ambasadorkou je Jitka Schneiderová. V rámci akce 5. dubna 2017 v pražské Lucerně vystoupí populární české osobnosti a profesionální tanečníci a podpoří projekt Hledáme rodiče zaměřený na pomoc pěstounským rodinám.

FOTO: www.dikytanci.cz

Zleva: 1. Bohemia Sekt La Fleur: Řeknete to sektem. Díky přibalené propisce můžete na lahev napsat své lásce vzkazy. Cena: 169 Kč; 2. Bohemia Sekt Prestige brut rosé. Cena: od 199 Kč; 3. Habánské sklepy Zweigeltrebe Rosé. Cena: 79 Kč; 4. Metropol cherry. Cena: 79 Kč

FOTO: Archív firem

Lush valentýnský balíček Lots of Love. Dopřejte své lásce smyslnou koupel plnou růží, nechte zahalit její tělo do sladkých hebkých mydlinek nebo polaskejte její pokožku kouzelně hydratujícím masážítkem. Cena: 1450 Kč

FOTO: Lush

Valentýnské balení lahodných pralinek Raffaello, Ferrero Rocher či Mon Cheri, které rozmazlí nejeden mlsný jazýček.

FOTO: Archív firem

Dopřejte si romantickou olejovou koupel s vůní bourbonské vanilky. Sladké tóny zahalí pokožku do svůdné hebkosti. Cena: info v obchodě

FOTO: Yves Rocher

Dárková sada s vůní Zadig & Voltaire This is Her. Cena: 1559 Kč

FOTO: Archív firmy

Yankee Candle dárková sada votivních svíček Valentýn. Obsah vůní: True Rose, Peony, Pink Hibiscus, Verbena, Black Cherry. Cena: 257 Kč

FOTO: Yankee Candle

Box z řady Mango & Papaya je báječné trio k darování nebo pro vlastní koupel. S nádhernou pěnou do koupele (500 ml), hydratačním tělovým máslem (200 ml) a půvabnou mycí houbou. Cena: 309 Kč

FOTO: Douglas

Clarins Tender Moments - nejen valentýnská dokonalá péče o rty a rozjasňující tvářenka. Cena: informace v obchodě

FOTO: Clarins

Květinové trio na ruce - dokonalá péče o ruce s vůní těch nejkrásnějších francouzských květů. Cena: Informace v obchodě

FOTO: Loccitane

Pro něj



Originální dárek pro svou drahou polovičku můžete nyní sami vytvořit díky Metaxe. Darujte její sladkou variantu se společnou fotkou a věnováním na etiketě a překvapte tak jedinečným a osobním dárkem. Cena: 340 Kč

FOTO: Bottlessandstories

Ručně vyráběné dřevěné doplňky podepsané samou láskou k přírodě. Co kus, to originál z Beskyd, od mladých talentovaných BeWooden. Info o ceně v obchodě

FOTO: Archív firmy

Nůž Victorinox Hercules - multifunkční kapesní nůž s posuvnou pojistkou na boční straně. Má více užitečných funkcí a disponuje praktickým ocelovým očkem, díky němuž ho můžete pověsit na klíče nebo šňůrku. Cena: 1490 Kč

FOTO: Victorinox

Velmi mužná toaletní voda a tělový šampón Cuir Vetiver od Yves Rocher s omamující dřevitou vůní s akcenty kůže. Cena: informace v obchodě

Obdarujte svou lásku na Valentýna mýdlem v designové kovové krabičce se vzkazem. Cena: 194 Kč

FOTO: Bella Rose

Srdce v krabičce - vyjádřete svou vděčnost své lásce jednoduchým papírovým srdcem. Krabičky jsou ručně udělané ze starých krabic na pizzu, lepené eco lepidlem a plně recyklovatelné. Srdíčka jsou sešitá a plněná recyklovaným papírem. Cena: 130 Kč

FOTO: livelove

Máte rádi originální a neotřelé věci? Pak sáhněte po značce Kerosene. Jde o zcela novou unisexovou značku parfémů od Američana Johna Pegga, který se při vytváření parfémů drží tří klíčových sdělení: neupravený, unikátní a přístupný.

FOTO: Odér

SH500E Zastřihovač vousů + přísl. BaByliss + dárek E650E zastřihovač chloupků. Patentovaný rotační systém 2x rychlejší než běžné zastřihovače. Trojí hlava s rotační čepelí pro přesný střih i na špatně dostupných částech obličeje a krku. Pro použití i ve sprše. Cena 5490 Kč

FOTO: BaByliss (2x)

Pánský náramek Tommy Hilfiger 2700879. Cena 1830 Kč

Funkční bambusová trička s reflexními potisky české značky Bambutik jsou díky svým vlastnostem ideální na sport. Cena: info v obchodě

Kakaový lusk Willie's s karamelem a marakujou 75 g. Krásný zlatý kakaový lusk, obsahující luxusní bonbóny, černé perly. Ty jsou plněny karamelem s marakujou. Jako odměna vám zůstane originální plechová krabička, do které si perly můžete dál dokupovat.

FOTO: Čokoláda (2x)

Degustační sada Willie's Dark flavours 200 g - výběr té nejlepší hořké čokolády. Ochutnat budete moci čokoládu s kávou, pomerančem, zázvorem a limetou, rozinkami a lísk. oříšky. Cena: 275 Kč

Pro oba

Pro romantiky a milovníky wellness i lyžování - romantický víkend na horách, kde si užijete spoustu relaxace a dobrého jídla. Spa hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích připravil nejen pro zamilované balíček Romantické hýčkání.

FOTO: Laterna

Valentýnský speciál - Caffe latte ve velikosti primo s jahodovým cheesecakem. Cena 99 Kč

FOTO: Costa Cofee

Gastrodovolená pro mlsné jazýčky - pobyt v Nebespánu v Kašperských Horách. V restauraci s francouzským šarmem si vyberete z domácích zákusků, výborné kávy nebo lahůdek francouzské kuchyně či z nefalšovaných šumavských specialit.

FOTO: Nebespán

Jahodový Fraisier z piškotového těsta s vanilkovým krémem a čerstvými jahodami nebo malinový Framboisier, upečený z mandlového piškotu, plněný máslovým krémem a šťavnatými malinami. Valentýnské dorty z francouzského pekařství.

FOTO: Pauls

Párové tantra masáže - pro páry, které chtějí objevovat sebe i svého partnera a své sexualitě dát nový, intenzivní impuls. Odcházet budete plně zrelaxovaní, prostoupení láskou, péčí, energií a radostí. Cena: od 5999 Kč

FOTO: Tantraspa