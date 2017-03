Bez ohledu na pohlaví chtějí všichni zažívat v partnerství uspokojivý a ne příliš jednotvárný milostný život. Bohužel ne vždy se to povede, protože se často jeden z partnerů soustředí pouze na vlastní potřeby a vlastní uspokojení.

Server Woman´s Day přinesl přehled několika tipů, po čem touží muži, aby jejich partnerky v ložnici praktikovaly.

Lechtivá konverzace

Mužům nejde ani tak o to, aby žena komentovala nebo popisovala vše, co se v posteli děje. Správně zvolená slova ve správný čas, klidně i lechtivějšího rázu, prý ale dokážou doslova divy. Ne každá žena to dokáže, jak ale server podotýká, není třeba nijak výrazně překračovat svou komfortní zónu. I obyčejné fráze či slova jako „To je tak skvělé” nebo „Ještě” umí doslova zázraky.

Převzetí kontroly



Ještě svůdnější než žena, která ví, co chce, je ta, která umí občas převzít kontrolu v posteli. Stejně tak přitažlivé je převzetí kontroly nad tím, v jaké pozici kdo bude.

Nové pozice

Velmi svůdné pro muže také je, pokud žena přijde s něčím novým, co by chtěla při sexu vyzkoušet. A podle jejich vyjádření není ani tak důležité, aby u toho dosáhli uspokojení i oni. Prý jim stačí vědět, že dělají něco, co jejich partnerka chce.

Překvapení

Muži milují překvapení stejně jako ženy. Přijít tak s nějakou maličkostí, která naznačí, že má partnerka stále zájem, není nikdy na škodu. S úspěchem se určitě setká například situace, kdy žena iniciuje sex ještě před tím, než ulehnou oba partneři do postele. Za zkoušku stojí i nové sexy prádlo či pomůcky, fantazii se meze nekladou.

Pamatujte, muži se rádi dívají

Vizuální stimulace na muže zabere téměř vždy. A je jedno, jestli k většímu vzrušení partnera přispěje sexy prádlo nebo vhodně umístěné zrcadlo, ve kterém se mohou partneři během styku sledovat. Pro některé muže je doslova snem, když mohou partnerku pozorovat, jak se sama uspokojuje. Už jen proto, že vidí, co se ženě líbí a u čeho dosahuje nejintenzivnějšího prožitku.