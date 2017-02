1. Co opravdu chcete?



Toužíte skutečně zachránit své manželství, nebo tak činíte protože:

je to něco, co byste asi měla udělat



radí vám to všichni



protože jste to slíbila a sliby se mají plnit (a to přestože vaše „já” křičí „skonči to!”)

Ze všeho nejdůležitější je upřímnost. Upřímnost k sobě samé. Pokud všechny důvody, které vás nutí manželství zachránit, jsou z vnějšku, a tedy ne z vaší vlastní hlavy a srdce, pak snahou o zachování manželství budete bojovat jen proti sobě samým. A v konečném důsledku manželství stejně nezachráníte.

2. Hledejte řešení, nikoli obětní beránky

Pokud budete partnera obviňovat ze všech svých problémů, těžko uděláte nějaký krok dopředu, protože ani případným rozvodem své problémy ve skutečnosti nevyřešíte.

Samozřejmě vina má růstový potenciál. Když přesvědčíte sama sebe, že váš partner je příčinou každého vašeho problému, těžko si přiznáte, že jste se na daném problému sama přičinila.

Je mnohem jednodušší zlobit se na manžela, že jste přišla na důležitou schůzku pozdě, protože on před odchodem z bytu nemohl najít klíče, než si přiznat, že by se tak nestalo, kdyby na vás předtím nečekal, až se konečně obléknete.

3. Zapomeňte na vzájemné skóre



Manželství není o naprosté rovnosti. Jednou uděláte pro vztah víc vy, podruhé on. Pokud se začnete příliš zaobírat tím, že druhý dělá méně, a začnete si v hlavě ukládat, co všechno vám muž dluží, za to, co vy děláte všechno navíc, pak tím víc ztratíte, než získáte.

Samozřejmě to neznamená, že byste veškerou tíhu partnerství měly nést na svém vlastním hrbu. Nicméně přílišným řešením těchto věcí a neustálým trápením se, že ten druhý dělá v daný okamžik málo, obvykle přiděláváte problémy tam, kde ani nemusí být.

4. Rozhodněte se, zda chcete mít raději pravdu, nebo být šťastná

Pokud potřebujete mít za každou cenu vždy pravdu, pak je velká pravděpodobnost, že se váš dialog záhy změní na monolog. Těžko s vámi bude někdo argumentovat, když bude vědět, že vy jeho názory a vysvětlení stejně nepřijmete a budete si dál „mlít tu svou”.

Stejné je to i v případech, kdy si jeden z partnerů myslí, že jen on dělá věci správně, a neustále tomu druhému dokazuje, že když to dělá on, je to nedokonalé nebo špatné. Ne náhodou to pak dopadá, že si musí dotyčný dělat vše úplně sám.

5. Vyhněte se apokalypse

Za apokalypsu vztahů jsou považovány čtyři partnerské interakce - kritika, pohrdání, obranný postoj a obstrukce. Pokud zjistíte, že některou z těchto věcí samy praktikujete, pak s tím skončete.

Přestaňte kritizovat vše, co protějšek dělá, naslouchejte jeho stížnostem, namísto toho, že jej budete přesvědčovat o své pravdě, navždy zapomeňte na tichou domácnost. Jedině tak máte naději, že vztah zachráníte.

6. Pozor na pusu



Přemýšlejte nad tím, co říkáte, a nenechte se ani v okamžiku afektu strhnout ke slovům, která nelze vzít zpět.

Můžete vtipkovat na účet svého protějšku, být sarkastičtí, ale vše má své hranice. Je zapotřebí mít neustále na mysli, že se v těchto situacích lze velmi snadno dostat na tenký led ...

7. Pozor na své myšlenky

Mějte na mysli, že ten, kdo vás v životě nejvíce ovlivňuje, je hlas uvnitř vaší hlavy. Pokud si tedy budete neustále říkat, jaký je váš muž neschopný sobec, arogantní blbec, hulvát či ignorant apod., těžko jej budete pozitivně vnímat.

8. Nechte manžela být mužem!

Přestože moderní doba ženy tlačí do rolí, ve kterých zastanou naprosto vše, stejně jako muži, ve vztazích to není vždy ku prospěchu. Naopak většině manželství skutečně svědčí, když žena ponechá muži jeho mužské role.

Muži se potřebují cítit důležití, být oceňováni, chváleni za své činy, skutky, dovednosti, ale i ochranitelské schopnosti. Ženy by tak měly věnovat pozornost tomu, co muži dělají, děkovat jim za to a nechat je radovat se z jejich jedinečnosti.

9. Nechte si pomoci

Pokud vidíte, že má vaše manželství velké trhliny, a problém nezvládnete sami, nebojte se oslovit odborníky z manželské poradny, psychoterapeuty, kouče, mentory apod. Když budete mít nádor na mozku, tak si ho s největší pravděpodobností také nevyléčíte sami.

10. Pálení mostů



Lidé si často mylně myslí, že když jsou ve vztahu nešťastní, tak je rozvod tím nejideálnějším řešením. Ale rozvod je velká věc. Změní se při něm úplně vše, a to od financí po děti a vše mezi tím. Takže ještě předtím, než spálíte všechny mosty, ujistěte se, že skutečně víte, čemu všemu budete čelit, pokud už se pro rozvod rozhodnete.

Důkladně prostudujte finanční stránku. Popřemýšlejte, zda si skutečně můžete dovolit se rozvést. Zda dokážete uživit nejen sama sebe a děti, ale zda si dokážete udržet i svůj životní komfort.

Pokud už máte děti, pak je velmi důležité hledět i na ně. Do jaké míry budou schopny akceptovat váš rozvod, jak se změní jejich život, co všechno budou muset absolvovat v důsledku rozvodu. Velmi důležité je uvědomit si, jak budete schopna se svým exmanželem komunikovat po rozvodu a domlouvat se na výchově a péči o děti.

Někdy je prostě mnohem snazší pokusit se zachránit manželství, než absolvovat rozvod a porozvodové okamžiky.

Většinu manželství lze zachránit, vždy ale velmi záleží na tom, zda o to stojí opravdu oba partneři, a co všechno jsou ochotni kvůli tomu podstoupit.