Emoční aférka nebo také emoční nevěra je méně častá než ta fyzická (sexuální), což je také důvod, proč se hůře pozná, říká lékařka Jane Greerová. Určit s přesností, kdy se kamarádství či přátelství přetransformovalo v něco víc, není vždy tak jednoduché.

Existují ale náznaky, podle kterých lze vytušit, že ne všechno ve stávajícím vztahu funguje tak, jak má, a je tak možné, že je partner emočně zainteresován někde jinde.

Pokud žena ve vztahu vypozoruje více uvedených možností najednou, je načase si s partnerem otevřeně promluvit. Přehled přinesl server Woman’s Health magazine.

Náhlé zlepšení či úpadek milostného života



Když člověk prožívá emoční aférku, která se prozatím nepřerodila ve fyzickou nevěru, může se jeho frekvence sexu aktuálně i zvýšit.

„Vášeň, kterou pociťuje dotyčný k jinému člověku, se v takovém případě může odrážet ve vztahu stávajícím,” uvedla psychoterapeutka Ginnie Loveová. Jak ale dodává, každý muž je jiný, proto může dojít naopak i k náhlému poklesu sexuálního zájmu vůči stávající partnerce.

Nezaujatý a odměřený postoj

Ve chvíli, kdy se partner emočně 'zapojí' někde jinde, je dost pravděpodobné, že ve stávajícím vztahu přestane mít zájem o řešení jakýchkoli společných záležitostí. To posléze může vést až k fyzickému odloučení.

„Pokud partner najednou začne trávit váš společný čas s někým jiným, je to výrazným znamením, že se může něco dít,” popsala Loveová.

Změna postoje vůči partnerce



Varovným náznakem, že se něco děje, může být i změna postoje vůči stávající partnerce. Příkladem mohou být stále častější narážky na partnerčiny kuchařské schopnosti, výběr oblíbených filmů nebo prostě jen výtky mířené na ženiny vlastnosti, které dříve problém nečinily.

Tajné zprávy



Pokud se občasné esemeskování změní ve stále častější chvíle, kdy partner téměř neodloží telefon z ruky, nebo se najednou nemůže odtrhnout od počítače a sociálních sítí, je také třeba zpozornět. Pokud se k tomu navíc přidají výmluvy o tom, s kým neustále komunikuje, může jít o nechtěné přiznání viny.

„V určitém okamžiku partner dospěje k poznání, že to, co dělá, není úplně v pořádku. Ví, že budete žárlit. A proto se začne vyhýbat odpovědím v domnění, že to, co nevíte, vám neublíží,” potvrzuje psychiatrička Gail Saltzová.

Jiný postoj při hádce

Stejně tak může žena začít slýchat při hádce nové a překvapivé důvody a komentáře v reakci na různé neshody, které s partnerem má. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Nemusí jít ani tak o náhlou změnu názoru samotného muže jako spíš o přenesení pohledu jiné ženy do konverzace se stávající partnerkou.