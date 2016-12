Vztahová a rodinná terapeutka Terri Orbuchová pro server Psychcentral uvedla, že často od pacientů slýchá, že ztrácejí, co se týče hledání lásky, naději. I přesto je podle ní naprosto nezbytné, aby si každý člověk uvědomil, že má stále šanci na uspokojivý vztah.

Jako příklad uvádí výsledky své pětadvacetileté studie, ve které se věnovala analýze 373 manželských párů. Zjistila, že 71 % rozvedených lidí si opět našlo nového partnera.

Pokud jste si jako jedno z novoročních předsevzetí dali najít novou lásku, je důležité zapracovat na vlastním přesvědčení, emocích, chování, ale i na vnímání sebe jako osobnosti. Odbornice na vztahy přidává pár cenných rad, jakým způsobem vybudovat nový a silný vztah.

Upravte svá očekávání

Je dobré zapomenout na vše, co od vztahů očekáváte. To je důležité, aby se člověk vyvaroval určitých vztahových mýtů a nerealistických očekávání, která ho mohou hned na počátku vést k pocitům frustrace a očekávaného neúspěchu. A co patří mezi nerealistická očekávání?

Například předpoklad, že partner bude automaticky vědět, co chcete a potřebujete. To bohužel kolikrát nejde ani po letech v manželství, natož v počátcích nového vztahu. I v průběhu let se lidé přirozeně mění a stejně tak i jejich požadavky a potřeby. Nikdo není telepat, pokud něco chcete, nebo potřebujete, je třeba komunikovat.

Na čas nehleďte

Podle vztahové expertky je tvrzení, že by si člověk po rozchodu měl dát od randění pauzu, nesmysl.

„Neexistuje žádný, dokonce ani vědecký důkaz k doložení nějakého přesného rámce, jak dlouho čekat na novou lásku,“ uvádí Orbuchová. Každý člověk je jiný a rozdíl v připravenosti se nedá předvídat. Jedni mohou začít nový vztah hned, jak jim jeden skončí, zatímco druzí potřebují času více.

Čistý štít

Ve své studii terapeutka zjistila, že rozvedení jedinci, kteří už ke svému protějšku nic necítili, si nový vztah našli daleko snáze. „Ve snaze najít si někoho nového je nezbytně nutné být citově odpojený od předchozích vztahů.“

Citové zapletení v minulosti se bohužel odráží většinou v negativitě a pasivitě v komunikaci s protějškem. Jak se odpoutat od minulosti? Žijte přítomností. Užívejte si společenských akcí, poznávejte nové lidi, najděte si hobby, choďte cvičit, nebo na výtvarný kroužek. Nový okruh lidí a zájmů pomůže snáze a rychleji zapomenout na minulost. A možná i poskytne nové šance na seznámení.

Jděte do toho

Jakmile budete připraveni do svého života přijmout někoho nového, začněte randit. Zpočátku na to jděte postupně, nedomlouvejte si hned několik schůzek najednou. Ani svému protějšku na několika prvních schůzkách hned neříkejte úplně všechno, zvláště se vyhněte tématům o vašich předchozích vztazích, nemluvte ani o dětech a financích.

Zkuste rozhovor udržovat na neutrálních tématech. Nesnažte se prodat sami sebe a líčit se v co nejúžasnějších barvách, chovejte se přirozeně. Nebojte se nesouhlasit a řekněte vždy to, co si myslíte.