Mužské pokolení jistě z vlastní zkušenosti ví, jak křehká je ženská psychika. U většiny dam záleží především na hormonálním cyklu. Bohužel jsou dny, kdy jsou citlivější, snáze se rozčílí, anebo naopak rozpláčou. Pokud se ale muži s ženami dostanou do křížku, měli by vědět, že existují určitá pravidla, slova, věci, které by své drahé polovičce, matce, sestře nebo kamarádce neměli nikdy říkat, radí server prokerala.com.

Pozor na slova

Pozor na to, co při hádce říkáte. Pokud totiž použijete něco ve smyslu, aby se žena uklidnila, nepřímo tím naznačujete, že s ní něco není v pořádku, že se její chování vymyká kontrole, zatímco ona si myslí, že situaci ještě relativně zvládá. Stejně tak uškodí i otázka typu: ty ses zbláznila? To u většiny žen okamžitě vyvolá bojovnou reakci, kdy se dotyčná bude snažit dokázat, že jediný, kdo zešílel, je protějšek, který se jí snaží přesvědčit o opaku.

Nikdy nenaznačujte, že mluví nesmysly, i když jste přesvědčeni, že tomu tak doopravdy je. Važte slova, cokoliv, co řeknete, může být použito proti vám.

Žádné projevy lásky nebo sexu

Stejně tak jsou v hádce zakázána slova jako: miluji tě, nebo můžu tě políbit. Tak jako tak, bezprostředně po této otázce totiž bude následovat záporná odpověď, která může být ještě posílena velkým vztekem a nesouhlasem, že se z hádky chce protějšek vyvléci a odvádí řeč úplně jiným směrem. Žena si totiž může podvědomě myslet, že se člověk podobnými narážkami snaží odvrátit její pozornost od problému, který má zrovna v tu chvíli na srdci.

Vyhněte se výčitkám z minulosti

Zapomeňte na kohokoliv ze seznamu: ex partner/ka nebo ex manžel/ka. Ačkoliv člověk v hádce jednající v afektu často řeknete něco, co vlastně ani nechce a pak ho to mrzí, jakmile vytáhnete porovnávání svého současného partnera s tím minulým, počítejte s tím, že přijde peklo. Pokud na vás ale přeci jen taková slova přijdou, pokuste se je v sobě zadržet a neventilovat je.

Nepředstírejte, že vás to nezajímá

Hraný nezájem při hádce a dotazování se: promiň, neslyšel/a jsem? Je náznakem toho, že vás člověk kompromitující s nějakou skutečností vlastně vůbec nezajímá a jeho názory či připomínky jsou vám srdečně jedno. Někteří lidé se mohou rozlítit už jen proto, že jim přijde, že pro vás nejsou ani hodni toho, aby byli vyslyšeni.

Další vlnu zuřivosti může ale přinést i tendence odvádět pozornost od hádky jiným směrem. Zkrátka a dobře, pokud jste podrobeni hádce, snažte se naslouchat a pochopit vytýkané věci z druhého úhlu pohledu.