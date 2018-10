Eva Urbanová

Dnes se tak do popředí dostává také metoda nazývaná permanentní make-up. Ta sice líčení nenahrazuje, ale je pro něj dokonalým podkladem. Dokáže podtrhnout krásu ženy, nebo naopak potlačit její nedokonalosti.

Líčení v kůži

Co to permanentní make-up je? Je to vlastně líčení vpravené do kůže. Tato metoda spočívá v mikropigmentaci rostlinného barviva pod povrch pokožky do hloubky 0,3 až 0,5 milimetru. Vzhledem k malé hloubce vpichu a implantaci pigmentu dochází k přirozenému odlučování barviva. Tímto způsobem se dají upravit rty, zvýraznit oční linky, vymodelovat či doplnit chybějící obočí.

"Při aplikaci je nezbytné sterilní prostředí v souladu se všemi hygienickými zásadami, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí nákazy. Používané prostředky jsou vždy v originálním balení. To, co patří k ošetření - jako obklady, jehly a ostatní materiály -, musí být na jedno použití. V odborně vedeném salónu s vysokou úrovní je toto všechno naprostou samozřejmostí. Ženy, které mají zájem o permanentní make-up, mohou k nám kdykoli přijít na odbornou konzultaci. Rády jim vysvětlíme postup před zákrokem i po něm, jaké mají možnosti a co od této metody mohou očekávat," říká kosmetička Eva Štědrá z pražského studia Estetica.

Jen k odborníkům

Žena, která tuto metodu zvolí, nesmí mít žádné zdravotní problémy. Při drobných obtížích nebo alergiích je třeba poradit se s kosmetičkou nebo s lékařem. Rozhodne-li se poté zákaznice k permanentnímu make-upu, měla by navštívit profesionálně vedené kosmetické studio. Nesmí zde chybět provozní řád schválený hygienikem, který pravidelně sleduje provoz studia. Kosmetička provádějící úkony musí být vyškolena odborným pracovištěm akreditovaným ministerstvem zdravotnictví.

Po takovém odborném vyškolení obdrží certifikát a je oprávněna provádět permanentní make-up. "Nejčastěji provádíme kontury rtů s vystínováním. Není to pouze kontura, ale lehké probarvení okrajových partií rtů. V den zákroku je aplikované místo mírně oteklé, výrazněji zbarvené, ale během pár hodin otok opadne, objeví se stroupky, které se maximálně za pět dnů vyloupnou. Výraznost po týdnu zmizí až o čtyřicet procent.

Tvar a velikost rtů dovedeme upravit tak dokonale, že působí naprosto přirozeně. Velký zájem je o oční linky horních i dolních víček nebo také o modelaci obočí. U těchto výkonů hovoříme o dekorativním permanentním make-upu.

Provádíme ale i korektivní make-up ve spolupráci s lékaři. Jedná se o korekci různých jizev, rozštěpu rtu nebo doplnění pigmentu prsního dvorce po operaci. Je to velmi účelné využití této metody," odborně vysvětluje Eva Štědrá.

Musí se obnovit

Permanentní make-up není úplně bezbolestný. Proto se provádí šetrně při lokálním znecitlivění pokožky. Na počátku výkonu se používají masti, v dalším průběhu pak gelová a tekutá anestetika. Může se aplikovat během celého roku, ale v letních měsících se musí počítat s tím, že není dobré vystavovat ošetřená místa přímému slunečnímu záření. Navíc je nutné používat krémy s vysokým ochranným faktorem.

Kosmetička, která úpravu obličeje provádí, doporučí zákaznicím nejvhodnější kosmetiku a přípravky speciálně určené pro ošetření pleti. "Permanentní make-up není stálá záležitost. Je nutné jej obnovovat, sytost barvy postupně slábne. Má životnost přibližně dva tři roky, někdy i déle. Závisí to na typu a stáří pokožky, původní intenzitě zbarvení, ale i na kvalitě aplikovaných pigmentů.

Žen, které naše studio vyhledávají, je stále více. Nechodí ale jenom mladé dívky. Nejstarší naší klientce bylo 89 roků a zajímala se i o to, kdy má přijít na oživení barvy. Víme, že je to výjimečné, ale dokazuje to, že žena má v sobě touhu po kráse i do vysokého věku," dodává kosmetička Eva Štědrá.

Kolik to stojí

Ceny za úkony se pohybují přibližně od dvou do deseti tisíc korun. V jednotlivých studiích se liší podle úrovně ošetření, vybavení salónu, kvality použitých pigmentů, intenzity zabarvení a dalších parametrů.