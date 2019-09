Nemáte čas na koníčky? Najděte si ho, lepší lék neexistuje

Čas máme podle Hany Ederové všichni. Jen si ho bohužel neumíme udělat. I to se dá napravit. „Prvním krokem je podívat se, jak vypadá celý náš den,“ radí s tím, že bychom si měly zmapovat náš běžný program od rána do večera.

V seznamu by se měla objevit nevyplněná okénka. Neměly bychom ale spěchat a okamžitě je nahradit volnočasovou aktivitou, kterou od teď „musíme“ zařadit do programu. „Není na škodu říct si, že nemusím nic. Zvlášť, když je žena poctivec, může se tím stresovat, a to nechceme.“

Co bychom ale rozhodně měly, je vybírat si podle vlastní intuice. Nemusí se nám líbit jinak populární koníček. Když nám nesedí například jóga, proč dávat na to, že je něčím všeobecně doporučovaným nebo že z ní jsou kamarádky nadšené? Zato je možné začít s rybařením, přestože je považováno spíš za mužské hobby. Nebo se přihlásit na lekce baletu pro dospělé.

„Uvědomte si, co ráda děláte nebo jste dělávala, a zkuste to znovu.“ Psychoterapeutka dále radí, abychom se nebály nový koníček opustit, pokud po nějaké době zjistíme, že nám nevyhovuje. „Bude vám vyhovovat něco jiného,“ povzbuzuje.

„Člověk by měl v činnosti najít klid a sám sebe tím klidem léčit.“ Díky práci se soustředěním můžete alespoň na chvíli opustit nepříjemné myšlenky. Záliba by měla být něčím, co nám dodá energii a zrelaxuje nás, činnost, která nás sama o sobě těší. Je proto důležité dobře vybírat. Co doporučují odborníci?