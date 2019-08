Nejkrásnější dcera Marie Terezie skončila jako abatyše

Marie Alžběta se narodila 13. srpna 1743. Porod proběhl bez potíží – Marie Terezie to pokládala za přirozenou věc – vždyť v letech 1737 až 1756, kdy takřka ve čtyřiceti porodila poslední dítě, jej prodělala skoro každý rok.

Marii Terezii to přirozeně zlobilo, jako přísná matka marnivost, uštěpačnost nebo trucování netolerovala. Děti neměly být ani změkčilé, ani rozmazlené. Rozvíjející se krása Liesl přesto dokonale zapadala do sňatkové politiky císařovny. Uvažovala o možných nápadnících – v úvahu připadal polský král Stanislav II. August Poniatowski a vévoda z Chablais, synovec císaře Františka Lotrinského. Osud všem udělal čáru přes rozpočet.

Matka, po přestálých neštovicích vůči chorobě imunní, seděla u dcery ve dne v noci. Považovala ji za ztracenou a dala za ni sloužit Te Deum. Ale stalo se to, v co se nikdo neodvažoval doufat. Liesl přežila. A uviděla se v zrcadle. Okamžitě propukla v pláč.

V úvahu jako nápadník pro Liesl připadal francouzský král Ludvík XV., o třiatřicet let starší vdovec. Ten zpočátku o svatbě s mladou rakouskou princeznou uvažoval s podmínkou: „Za předpokladu, že se tvář arcivévodkyně bude nacházet ve stavu, který ve mně nevzbudí nelibost.“

Ona sama uvažovala o možné svatbě s radostí, dokonce si na jeden ples oblékla velmi nápadné šaty z černých a bílých kosočtverců, tzv. domino, se zlatou lilií, erbovním znakem francouzského krále. Nebylo to k ničemu.

Součástí konventu se stal i ústav šlechtičen, založený Marií Terezií. V něm trávilo čas 12 urozených dam, které se před vstupem musely vykázat šestnácti šlechtickými předky a složit 200 zlatých. Oblékaly se do černého, ve svátek nahradily obyčejnou látku hedvábím a vlečkou zdobenou hermelínem. Většina z nich nepřekročila předepsanou hranici věku 24 let.

Marie Alžběta po svém příjezdu do Innsbrucku v roce 1781 mnohé změnila. Cítila se jako zemská kněžna a obyvatelé města ji přivítali laskavě a s velkou úctou.

Návštěvníka z příbuzenstva, který zíval bez zakrytí úst, s klidem praštila vějířem přes ruce. Její práce abatyše se ale ukázala úspěšná, dokud ji nepřerušily důsledky Velké francouzské revoluce. Dvakrát musela uprchnout se svými dámami do Sankt Johannu a do Bavorska. Poté nastal definitivní konec.

Prešpurským mírem z roku 1805 po vítězství Napoleona u Slavkova postoupilo Rakousko Bavorsku Tyroly a blížila se francouzská vojska. Dámy z konventu i Marie Alžběta sbalily své svršky, dokumenty a uprchly do Vídně. Tam se také krátkým dopisem vzdala svého úřadu.

V hlavním městě monarchie se ale pro padesátičlenný dvůr arcivévodkyně nenašlo místo, a tak se přesunula do Lince. Poslední dva roky strávila v tamním domě hraběte Khevenhüllera v Theatergasse, kde 22. září 1808 zemřela. Bylo jí 65 let.

Marianna se cítila odstrčená. O to víc, že krásou zrovna neoplývala. Z obličeje jí vyčníval dlouhý nos, nad kterým se ztrácely nevýrazné oči. Měla ale nadprůměrný hudební talent, malířské schopnosti, logiku uvažování a smysl pro humor. To však okolí neimponovalo.

Dívka se i proto snažila za každou cenu vzbudit pozornost. Podle císařského poradce Josepha Khevenhüllera Metsche se „neustále drala do popředí“. A také ji zdolávaly časté nemoci, zřejmě z psychosomatických příčin.

V roce 1780 se Albert stal generálním místodržitelem v rakouském Nizozemí, dnešní Belgii. V roce 1792 manželé uprchli před francouzskými vojsky do Vídně. V červnu 1798 tam Mimi zemřela.

Po Isabelle se Mimi zamilovala do Alberta Sasko-Těšínského. Vzala si jej v dubnu 1766. S Albertem, uherským místodržícím, žila v Prešpurku. Vycházeli spolu výborně a založili rozsáhlou uměleckou sbírku.

Do Mimi se zamilovala první manželka Josefa II. Isabella Parmská. Kromě jiného jí v dopisech psala, že „líbá její andělský zadeček“. Jejich milostný poměr ukončila smrt Isabelly.

V roce 1781 Vídeň definitivně opustila a odstěhovala se do Klagenfurtu do blízkosti kláštera alžbětinek. Do řádu ale nevstoupila. Tam také 19. listopadu 1789 skonala. Možná byly obě „staré panny“, Liesl a Marianna, šťastnější než jejich vdané sestry.