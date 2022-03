Jak mít doma neustále naklizeno? Začnete jarním úklidem a pak dodržujte jednoduchý systém

Než začnete s velkým jarním úklidem, promyslete si dopředu, co byste chtěli všechno zvládnout, a až poté si jednotlivé úkony náležitě rozvrhněte.

Začněte u šatníku. V první řadě vytřiďte zimní a lyžařské oblečení, které ukliďte buď do sklepa či kamkoliv, kde tyto věci budou dobře skryty a nebudou překážet (např. do úložného prostoru v posteli či pod postelí či do vrchních skříněk v úložném prostoru na chodbě apod.).

Věci můžete vložit i do speciálních vakuových pytlů, které šetří místo ve skříních, ale jejich nevýhoda je ta, že málokterý skutečně udrží po celou dobu slibované vakuum. Kvůli vniklému vzduchu má pak prádlo ošetřené aviváží tendenci žluknout a zapáchat. Řešením tak může být i pronájem prostoru ve speciálních skladech.

Při úklidu byste měli začít s místností, která je používána nejméně. Uklidíte ji nejen nejrychleji, ale také zde pořádek nejdéle vydrží. Většinou se jedná o ložnici. Naopak na konec si nechejte kuchyni, která je využívána nejvíce.

Vedle klasického úklidu skříněk je zde třeba pečlivě zkontrolovat veškeré trvanlivé potraviny, včetně koření. Napůl otevřené a rozsypané pytlíky bývají často rájem moučných červů a molů, kterých se pak budete velmi těžce zbavovat.

Myslete stále na pravidlo postupu „seshora dolů” a „od oken ke dveřím”. Začněte tedy lustrem, oknem, nábytkem, sedačkou a až na závěr umyjte podlahu. Díky systematickému čištění předejdete nehodám a opětnému umývání již jednou vyčištěných míst.

Jak si usnadnit práci při mytí oken

Pokud si skutečně chcete ušetřit práci s náročným leštěním, kupte si stěrku na okna. Díky ní již leštění není potřeba. Navíc většina stěrek má i teleskopickou nastavitelnou tyč, tudíž s nimi umyjete snadno i větší plochy, a to bezpečně.

Další možností jsou speciální utěrky, které mají z jedné strany mikrovlákno a z druhé tzv. jelenku. Nejprve tedy plochu umyjte mikrovláknem a čistou vodou, následně setřete jelenkou a je hotovo.

Obojí má tu výhodu, že nemusíte použít žádnou chemii, a přesto budou skla krásně čistá. Pokud chcete, aby byla vaše okna odolnější i vůči prachu a dešťovým kapkám, pak do roztoku s vodou přidejte pár kapek glycerinu.

Upřednostňujete-li přírodní materiály, můžete použít šťávu z citronu či roztok vody s octem. Obojí je prý nejlepší doleštit novinovým papírem.

Pomocníci, kteří nezklamou

Profesionálové doporučují pro veškerý úklid používat materiály z mikrovlákna. Dokonce i podlahu budete mít velmi snadno čistou s mikrovláknovým návlekem na koště. Výhodou těchto materiálů je, že je lze použít pro suché i mokré čištění, a to zcela bez chemie.

Velkou službu vám v bytě může udělat jedlá soda v kombinaci s vodou. Snadno vyčistí kamenné podlahy, ale i spáry mezi dlaždičkami a poradí si i se skvrnami na koberci - stačí ji na ně nasypat a po nějaké době působení vyluxovat.

Velmi dobrým pomocníkem je kartáč na žaluzie, s jehož pomocí můžete snadno setřít několik lamel najednou. Zbavit prach žaluzií můžete i pomocí vysavače. Je však třeba snížit sací výkon na minimum a použít nástavec na čalouněný nábytek, nebo speciální nástavec na žaluzie.

Feel Eco univerzální čistič, 103 Kč; Feel Eco komplexní čistič, 94 Kč; Denkmit vlhčené ubrousky granátové jablko, 40 Kč; Tierra Verde Bika – jedlá soda, 77 Kč; Tierra Verde Pomerančový odmašťovač, 109 Kč; Kapsle na praní Ariel Allin1 PODs, od 299 Kč Foto: archív firem

Na vodní kámen příznivě působí kyselina citronová. Navíc ji lze použít i na zničení kamene ve varné konvici. Stačí, když do prázdné konvice nasypete 2-3 lžičky kyseliny, pak přidáte vodu a necháte 15 minut stát.

Konvici poté dvakrát vypláchněte studenou a teplou vodou a je hotovo.

5 tipů, jak mít doma stále naklizeno



1. Plánujte a zapojte celou rodinu

Do úklidu by se měla zapojit celá rodina, už malé děti mohou pomoci s různými typy domácích prací: uklízet rozházené hračky, otřít hadříkem stůl apod.

U starších ratolestí pak můžete zavést pravidelný rozpis, kdy každý člen rodiny má na starosti konkrétní úklidovou položku. Chcete-li jít v plánování ještě dál, lze jednotlivé dny vyhradit různým činnostem a ty přiřadit členům rodiny.

Plánovat úklid můžete i prostřednictvím mobilních aplikací (např. Vedení domácnosti), aby každý přesně věděl, kdy má co na starosti. Teenageři už se nemohou vymlouvat, že „nevěděli“ nebo „zapomněli“ – vždyť to mají v mobilu, do kterého každou chvíli hledí.

2. Zapomeňte na hromadění věcí

V dnešní době nemusíte „křečkovat“ a hromadit věci. Čím více si toho totiž do svého domu nanosíte, tím hůře se vám bude pořádek udržovat. To, co už nepoužíváte, s klidným srdcem pošlete dál.

Dnes navíc i díky tomuto kroku můžete udělat dobrou věc a pomoci někomu, kdo má nouzi a tyto věci ocení. Případně můžete věci prodat přes nejrůznější online aplikace.

U pořizování nových věcí zase přemýšlejte, jestli daný předmět opravdu potřebujete. Pokud vám různé drobnosti a dekorace v interiéru přinášejí pocit útulnosti, můžete je dát do skleněných vitrín, kde se na ně tolik nepráší, tudíž si ušetříte spoustu času likvidací prachu.

3. Každá věc v domácnosti by měla mít své místo

Pokud věci mají své místo, pak pokoje nebudou připomínat postapokalyptický prostor po výbuchu. Existuje řada drobností, které člověk položí na stůl a zapomene na ně – dokud se nezačne stůl prohýbat pod zátěží „harampádí“.

Zkuste jednoduchý trik: Pořiďte si hezkou mísu, kam budete takové maličkosti (jako jsou hodinky, rtěnka, časopis, propiska, brýle, balíček žvýkaček atd.) odkládat. Jednou za týden tyto věci protřiďte a dejte na své místo.

V dětském pokoji zase pomohou udržet pořádek krabice s víkem, kam každý večer dítko nanosí rozházené hračky – zabere mu to pět minut a povede ho to ke správným návykům.

Na rozházené oblečení zase skvěle poslouží němý sluha. Už žádné svetry na opěradle jídelní židle!

4. Šikovní pomocníci



Snažte si úklid co nejvíce usnadnit pomocí přístrojů. Velký těžký vysavač například vyměňte za tyčový, který budete mít stále po ruce a bez šňůry s ním dosáhnete všude, a to nejen po podlaze.

Prach s ním můžete odstranit pomocí nejrůznějších nástavců i z nábytku, drobky či chlupy z gauče, ale i ze žaluzií či pavučiny z rohu.

Tam, kde se práší více či je v domácnosti pes či jiný domácí mazlíček, je výborným parťákem i robotický vysavač.

Dyson V12 Slim Absolute, nejlehčí akumulátorový vysavač s vysokým sacím výkonem, 16 790 Kč; Čistič skvrn Bissell SpotClean, na zaschlé skvrny na všech površích i čalounění, včetně aut, 5999 Kč; Robotický vysavač a mop 2v1 Sencor SRV 9550BK, 15 999 Kč Foto: archív firem

S mytím oken mohou pomoci nejrůznější roboti či automatické stěrky či obyčejné stěrky na okna.

Výtečné jsou i dnes i poměrně malé parní čističe či speciální čističe na koberce a čalounění.

5. Úklid jako rituál, zábava i terapie

Rituály přinášejí člověku do života řád a pocit jistoty, který v rozbouřeném moři života potřebujeme jako kotvu. I z úklidu se dá takový rituál vytvořit – a navíc může být i příjemný.

Spojte si uklízení s něčím pozitivním, například si při něm pusťte oblíbenou hudbu, anebo audioknihu či podcast. Anebo ho vždy zakončete něčím milým, díky čemuž si k úklidu vytvoříte jakoukoliv příjemnou asociaci, se kterou ho budete mít spojený, takže se na něj ve výsledku budete těšit.

Bezdrátový tyčový vysavač Philips 8000 Aqua Plus 3 v 1 vysaje, vytře a lze ho použít i jako praktický ruční vysavač, 16 999 Kč Foto: archív firmy

Malé děti zase mohou brát úklid jako součást hry, můžete si k němu vymyslet pohádku, pustit si „uklízecí písničku“...