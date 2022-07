Influencerka Natálie Kotková: Život na sociálních sítích je jen pozlátko. Žiju v realitě

Jen váš instagramový profil sleduje 171 tisíc lidí. Uvádí ho slovní hříčka: Misska plná dobrodružství. Co v té vaší životní misce – s jedním s – nesmí chybět?

Zážitky, láska, rodina, pohyb a jídlo. Ráda ještě přidávám zkoušky, lekce. Občas do ní dávám jen odpočinek. Lehnu si na gauč, odpočívám. Nemohu pořád někde jezdit. Nemusím jen pracovat. Mám ráda ve věcech, co dělám, přirozený balanc.

Jak se ve vaší životní misce jeví internet?

Nebudu vám tvrdit, že se bez něj obejdu. Jsem z generace, která s ním vyrůstala. Navíc mě živí. Musím sledovat, jak se mění, přizpůsobovat mu svou práci.

Srovnám-li to s vrstevníky, možná na něm nejsem tak často jako ti, kteří ho „jen“ procházejí. Nedávno jsme se o tom bavili s kolegy, tvůrci, že v kavárně do chytrých telefonů obvykle nekoukáme. Taky dávno vše nefotíme, nenatáčíme. Na internetu pracujeme, pak ho umíme nevnímat a věnovat se danému okamžiku.

Blogerka, youtuberka, influencerka, modelka, česká Miss World 2016. Co bylo první?

Asi modelka, navázala blogerka, influencerka. Všechno se mi vlastně prolíná. V miss jsem už měla blog. Založila jsem ho v roce 2014, kdy se ještě u nás o influencerech, influencerkách nemluvilo…

Kdyby nebylo jedno, není asi ani to další. Stejně přirozeně přecházím z jedné sociální sítě na druhou. Mám profil na Facebooku, kde jsem bývala hodně aktivní. Teď vede Instagram, do toho mám kanál na YouTube. Rozjel se mi TikTok.

Na těchhle platformách vás živí reklama. Liší se od sebe nějak příspěvky, jež na dílčích sítích sdílíte?

Liší se hlavně jejich délka a forma. Třeba na YouTube jsou příspěvky delší. Často v nich zachycuju, jak a kam cestuju, cvičím jógu, surfuju. Dávám lidem konkrétní tipy. Tenhle obsah mám ostatně i na jiných sociálních sítích, jen kratší, stručnější. Mimo jiné na Instagramu se mi prolínají fotky a videa aneb reelsy.

Vrátím vás k blogu, který vaši virtuální kariéru začal. To jste se jednoho dne vzbudila a řekla si: Naty, ty na to máš, rozjedeš úspěšný blog?

(smích) Než jsem se k němu dopracovala, měla jsem jiný, Get Dressed, s módou. Milovala jsem ji odmalička, plánovala jsem ve Skotsku studia Fashion Managementu. Jenže mi záhy došlo, že je náplň asi divná. Řekla jsem si: To mě jako budou fotit rodiče na zahradě?

Na vysokou (vystudovala marketing a komunikaci – pozn. red.) jsem pak zamířila do Prahy. A jednou jsem se svěřila kamarádce, že by mě bavilo dělat blog. Ona ten svůj měla slušně rozjetý, povzbudila mě. Tak vznikl můj druhý blog, na který jsem začala dávat vše, co mě bavilo, zážitky z cest, z modelingu, z moderování akcí…

Vyjely jsme taky na program Work and Travel do Kalifornie, tyhle příspěvky lidi hodně zajímaly.

Předpokládám, že jste jako studentka moc peněz na jeho rozjezd neměla.

Ono to v mém případě nebylo a není drahé. Začínala jsem v generaci, která sítě nebrala jako platformu k podnikání. Profily jsme měli, máme jako komunikační prostředek. Prostě nás to bavilo. Zakládali jsme si je proto tam, kde se neplatilo. Ti, co přišli po nás, tohle berou asi promyšleněji.

Jak dlouho trvá příprava příspěvku, který pouštíte na web?

Záleží na konkrétní věci. Zda jde o video, o fotku, spolupráci, kampaň. Kdybych započítala plánování, e-maily, telefonáty, schůzky, může práce trvat i několik dní. To rychlé „cvaknutí“ fotky, natočení videa jsou jen výsledky procesu. Příspěvky ze „dne“, kdy přidávám věci spontánně, podle nálady, jsou pak jiná kategorie.

Kdo vás obvykle natáčí? Fotí?

Občas poprosím přítele (frontman kapely Slza Petr Lexa – pozn. red.), někdy mám stativ, jindy pomohou kamarádky, sem tam neznámí lidé, cestuju-li sama. U některých věcí si zaplatím fotografa, kameramana, aby to mělo kvalitu. Baví mě propojovat se s dalšími kreativními lidmi, to se pak dějí věci!

Natálie Kotková Foto: Milan Malíček, Právo

Na Srí Lance, již jste si dala k osmadvacetinám, jste využívala hlavně stativ a kamarádku. Mě ještě zajímá, nebála jste se tam? Země nedávno zbankrotovala.

Ta cesta byla celá hodně zajímavá. Den po mém příjezdu začala válka na Ukrajině. Řešila jsem, co bude. Nakonec jsem se rozhodla zůstat celý měsíc, jak jsem plánovala. No a pár dnů po mém odletu Srí Lanka oznámila ekonomický kolaps. Nevím, jestli bych neměla cestování omezit. Vypadá to, že za mnou kráčejí potíže…

Dostihla vás předzvěst bankrotu i jako turistku?

Že není cosi v pořádku, tam cítit bylo. Všechno se proti minulosti výrazně zdražilo. Možná ani moc nepřeženu, když shrnu, že za cestu tuk-tukem jste dala skoro stejně jako za taxík v Praze. Lepší bylo jezdit autobusem.

Velké politické napětí jsem ale kolem sebe nevnímala. I proto, že jsem po ostrově necestovala. Žila jsem na jednom místě, kde jsem surfovala.

Stala se tedy z bývalého ráje baťůžkářů drahá destinace?

Je to asi jako jinde v podobných lokalitách. Nejdřív je tam levně, pak dorazí víc turistů a místní zjistí, že jsou jim schopní a ochotní za služby zaplatit víc. Začnou cizince třídit. Řeknete-li, že jste z Prahy, patříte mezi „ty bohaté“. Neřeší, jestli jste přijela s batohem či s luxusními kufry. Jste prostě z bohaté lokality, jste bohatá.

Zkoušela jsem rozdíly vysvětlit jednomu řidiči tuk-tuku, ovšem marně. Na argument „Proti nám peníze máte” protiargument prostě není.

Fungovala elektřina?

Občas vypadla. Na hodinu na dvě, nejdéle na osm hodin. A jelikož jsem na Srí Lance i pracovala, hlídala jsem, abych měla nabitý počítač, telefon. Ne vždy to vyšlo. Pak jsem si, aniž bych chtěla, dala digitální detox.

A možná jsem víc v těch vedrech řešila, že na pokoji nefunguje klimatizace, větrák. Shrnu-li to, nehroutila jsem se. Nemám to v povaze. Když nastane něco, co nezměním, najdu plán B.

Doporučila byste našincům cestu na ostrov?

Nevidím vážný důvod, proč byste tam nemohla jet surfovat. Mám kamarádku ze světové soutěže miss, miss Srí Lanka, která mě dokonce nedávno prosila, abych dala sledujícím vědět, že se situace pro turisty moc nezměnila, že mohou přijet.

Kolik hodin denně se věnujete surfování, máte-li podmínky?

Tak tři čtyři na jeden zátah. Začínám obvykle ráno, pak jdu pracovat, případně si zacvičím jógu. Večer vyrážím znova. Chci mít klid. Když si přivstanete, máte nejčistší vlny, pláže ještě nejsou plné. Podobné je to k večeru, kolem západu slunce.

Zdá se mi to, nebo k prknům tíhnete? Jezdíte i na longboardu a snowboardu.

Nějak se to vyvrbilo, že mě prkna baví. Sportuju ale odmala. Dělala jsem gymnastiku, hrála tenis, jezdila na snowboardu, vždyť jsme žili pod Ještědem. Hlavně jsem od osmi let závodně tancovala. S tím jsem přestala až na výšce, kolem miss. Hledala jsem jiný pohyb, chtěla jsem být v přírodě.

Třeba fitko – i s trenérem – mě vyloženě nechytlo. Chci být hlavně zdravá. Nebaví mě cvičit, abych byla hubená. Tak jsem objevila longboard. Začala jsem se věnovat józe, plavání, kompenzačnímu cvičení. Na surfování jsou skvělou průpravou.

Příspěvky o surfování dáváte na sítě často. Jaké ale bodují nejvíc u vašich sledujících?

Řekla bych, že lidi nejvíc baví mé autentické já. Poznají, kdy jsem to „odflákla“. Mnozí mě sledují roky, vědí, co ode mě čekat. Vedle cestování, surfování, jógy, což souvisí se zdravým životním stylem, je zajímá zákulisí akcí, na něž chodím: plesy, události, přípravy na ně, výběr šatů… To je na mých profilech hodně sledované.

Mě zaujaly vaše kočky. Jedna je rasy ragdoll, což bývají obři. Šlo o cílený výběr?

Rasu za nás „vybrala“ moje maminka. Má chovnou stanici ragdollek. A o jedněch Vánocích měla koťata. My jsme s Péťou, jinak velkým milovníkem psů, přijeli na návštěvu, načež se do jedné, tehdy měsíční bílé kuličky zamiloval.

Do roka k ní, aby jí nebylo smutno, přibylo koťátko rasy něvská maškaráda. Vtipné na tom je, že před tím jsme se na tomhle s partnerem dlouho nemohli dohodnout. On chtěl psa, já skoro nic. Věděla jsem, že se zvířátky přicházejí starosti. Žertovali jsme, že nakonec budeme mít opici.

No a teď se staráme o dva modrooké chlupatce. Jsou velcí parťáci. Naši miláčci. Snad se nějaká maminka neurazí, ale pro mě jsou až přípravným krokem k dětem. (smích)

Kdo řídí vaši domácnost?

No, kočky, my se za chvíli přestěhujeme ven. Na zahradu.

Zahradničíte?

Já s oblibou říkám slovní hříčku „zahrad-ničení“, že spíš zahradu ničím než zahradničím. Je to v začátcích a nikam s tím nespěchám a baví mě to. Stabilně mám v truhlících bylinky, které rostou. Rodiče mi ještě přivezli bambus, ten roste taky.

Dobrý výběr, obojí přežije za určitých podmínek i vaše časté cestování. Jezdíte i na partnerovy koncerty?

Tak na jeden za sezonu. A to ještě jdu s kamarádkou, uděláme si z koncertu holčičí jízdu. Tím neříkám, že mě nezajímá, co Péťa dělá. Mám slušný přehled, protože má doma studio, zpívá. Jeho koncerty tak poslouchám často. Ty veřejné nechávám kapele. Je na nich s kluky, s publikem, nechci se mu do toho jeho světa cpát. Raději jsem s ním jinak. Jsme-li spolu, jsme opravdu spolu, v soukromí. Na gauči se díváme na film, řešíme kočky, jdeme na večeři…

Vy ho na své akce berete?

Dáváme si volnost. Když chce, jde se mnou. Nedávno jsme vyrazili, snad po pěti letech, na Fashion Week. Ani ježdění do ciziny není jeho priorita, a ani tam nemůže být dlouho.

Milujete módu. Mluvíte partnerovi do toho, co si obleče?

Spíše ne, jako kapela mají stylistu. Dlouho se oblékali do černé, bílé, šedivé, teď na barvách přidali. Péťa má navíc i svůj styl. Když se mě zeptá na názor, odpovím, ale do oblékání mu aktivně nemluvím. Poslední dobou je to ale častěji, říká, že ho znám nejvíc.

Vaše povolání je být vtipná a hlavně krásná. Můžete být vůbec jen tak obyčejná?

Můžu, ani se denně moc nelíčím… Můj přítel by vám potvrdil, že za krásnou považuji snad každou ženu, co potkáme. Stačí mi jeden rys. Třeba trošku jinak rostlý zoubek v úsměvu. Vnímám její osobní kouzlo.

Proto si o sobě nemyslím, že jsem ta specificky krásná, možná jsem spíš udržovaná. Někdy ani to. Na surfu jsem nenalíčená, pihatá, rozcuchaná, mám modrou pusu, slané oči. Klidně se tak vyfotím, natočím a zveřejním to.

Když se vám líbí všechny ženy, líbí se vám podobně všichni chlapi?

V tomhle jsem vybíravá. Líbí se mi jenom ten jeden, můj. (smích)

Což je správná odpověď. Všimla jsem si vás na fotce s fialovým kloboukem. Jste jednou z tváří osvětové kampaně Fuck Cancer. Proč ji podporujete?

Líbí se mi. Projekt pomáhá mladým lidem, kteří onkologicky onemocněli. Připravoval se dlouho. Stojí za ním skupina lidí, jež chce fungovat jako jakýsi agregát pro ty, co podobnou věc řeší. Ukázat veřejnosti, jak na chorobu reagovat.

S rakovinou mám zkušenost z rodiny. Zemřel na ni děda. Vím, co dokáže. Hluboce ovlivňuje nejen život pacienta, ale i lidí kolem něj. Z toho pohledu je život na sociálních sítích jen pozlátko. Já žiju v realitě a chci, aby mé profily také pomáhaly.

Pojďme k veselejším věcem. Blíží se léto. Kam pojedete?

Budu hodně v Česku. Léto doma mě baví. Užiju si wakesurfování, jízdu na surfu na vodě za lodí. Pojedeme s kamarádkami do hor, půjdeme na túru. Pak mě čeká surfování po Evropě. A s tátou a bráchou vyrazíme na Tenerife. Čeká nás i třídenní hudební festival. Dali jsme ho před dvěma lety taťkovi ke kulatinám, jen ho odsunul covid. Naším cílem jsou hlavně metalové kapely.

Vy posloucháte metal?

Odmala mi doma hrál: z kanceláře taťky, z druhé strany z pokoje bráchy. I během vysoké, kdy jsem s ním bydlela, zněl klidně do tří do rána. Jen před zkouškami ho na mé prosby vypnul, abych se mohla učit. Ale poslouchám taky pop, alternativní skupiny.

Mám to v sobě namixované. Jsem ve všem takový chameleon. Klasický Vodnář. Takže v hudbě si poslechnu všechno. Taťka vzpomíná, jak jsem jako malá zhlédla Amadea, načež jsme vyrazili do prodejny hudby. Pan prodavač se optal, co chci pustit do sluchátek. Má odpověď: Mozarta, ho dostala. Pouštím si ho pořád, hlavně kolem Vánoc.

A zpíváte?