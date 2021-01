Hledáte novou lásku? Zjistěte nejdřív, jak jste nastaveni a co sami chcete

Pozornost si zasloužíte. Akceptujte, že vaše citové a vztahové potřeby jsou legitimní. Neciťte se špatně, protože potřebujte blízkost. Je to stabilní základ, který nám umožňuje zkoušet i věci a jít do situací, které jsou pro nás neznámé nebo nám připadají riskantní.

Zaměřte se na lidi, se kterými se cítíte dobře. Ve chvíli klidu se zamyslete nad tím, jak to je. Má vás někdo rád, nebo ne? Pokud si například u partnera odpovíte, že ne, nemá cenu se dostávat do myšlenkové spirály, kdy pořád dokola přemýšlíte, proč to tak je a jak by to mohlo být jinak. Je třeba se podívat pravdě do očí a najít toho, kdo vás rád má.