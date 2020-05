Dietoložka Ivana Stenzlová: Vaření podle pěti elementů tělo harmonizuje

V nouzovém stavu jste se evidentně nenudila?

Mám dům se zahradou a chatu – a jarní práce nepočkají. Také se ale snažím věnovat svým klientům, takže jsem aktivní na Facebooku: měsíc běžela výzva Vaříme společně v době krize. Přešla jsem do nového on-line režimu a dělám živé vstupy, v nichž představuji zdravé pětielementové vaření, čerpající z mých dvou knih Dej tělu šanci a Šance pro ženu 40+.

Příznivci této kuchyně se mnou mohou připravit harmonizující a výživné jídlo podporující imunitu, které současně skvěle chutná.

A právě jsem odstartovala druhou on-line výzvu Jídlo je radost a rovnováha. Chystám každou středu živé vysílání buď formou přednášky, nebo vaření. Cílem je ukázat, co znamená udržitelné, zdravé a neomezující stravování, které je v souladu s potřebami našeho těla.

Co si vaříte vy sama? Co jste třeba měla dnes k snídani?

Odpověď se vám asi nebude líbit: dnes jsem nesnídala nic, protože už druhý rok držím přerušovaný půst a dvakrát týdně nesnídám. Nejím od 20.00 večer do 12.00 druhý den – pak se krásně naobědvám, pokud možno i nasvačím a do sytosti navečeřím.

Přerušované hladovění (půst) je pro tělo velmi ozdravné a detoxikační, ale nemůže ho zkoušet každý. Je vhodné pro ty, kdo mají dobře stabilizovanou hladinu cukru, nemají chutě na sladké a netrpí metabolickou chorobou. Každopádně doporučuji poradit se s odborníkem.

Co přesně znamená výživa podle pěti elementů?

Vychází z velmi starých principů tradiční čínské medicíny. Je to vaření v souladu s přírodou, podle ročních období a z lokálních potravin a zároveň v souladu s naším tělem a jeho potřebami.

Živiny nejsou prioritou jako v západním stylu vaření, berou se totiž jako naprostá samozřejmost a přirozená součást. Jedině živinově plnohodnotné potraviny jsou zdrojem životní energie – na rozdíl od průmyslových, které tato kuchyně označuje za mrtvé. Pracuje především s chuťovým a termickým účinkem jídla, které dokáže skvěle terapeuticky využít.

Můžete být konkrétnější?

Pětielementovou kuchyni si můžeme představit jako takový funkční pentagram, kdy k jednotlivým elementům (země, kov, voda, dřevo, oheň) jsou přiřazena roční období (babí léto, podzim, zima, jaro, léto), potraviny podle chutí (sladká, pálivá, slaná, kyselá a hořká) a pět funkčních orgánových okruhů (slezina– žaludek, plíce–tlusté střevo, ledviny–močový měchýř, játra–žlučník, srdce–tenké střevo) a spousta dalších důležitých souvislostí.

„Spojení západní a východní dietetiky mi dává obrovský smysl. Teď zjara je podle pětielementové kuchyně aktuální zelená barva a bylinky, kyselá chuť a z elementů dřevo. K němu jsou přiřazená játra a žlučník.“ Foto: Gabriela Mančíková

Páteří této kuchyně je vaření v kruhu, díky kterému má jídlo výrazný harmonizující účinek, odstraňuje energetické blokády, posiluje střed, zajišťuje rovnoměrné vyživení všech orgánových okruhů a přispívá k celkové rovnováze, která je základem zdraví.

Výživu podle pěti elementů lze přirovnat k baterkám, které dobíjejí naši energii.

Jaké orgány a potraviny patří k jaru?

Teď je aktuální element dřevo a zelená barva, k němu jsou přiřazená játra a žlučník a kyselá chuť. To ale samozřejmě neznamená, že na jaře budeme jíst pouze kyselé potraviny, jen je dobré na ně nezapomínat a pít například kyselejší osvěžující nápoje.

To, co teď přišlo, nás prověřilo po stránce zdravotní. Uvědomili jsme si zásadní význam dobré kondice a imunity.

Do pokrmů je vhodné přidávat dostatek zelené barvy (petrželku, bylinky, listové saláty). Tím vším máme možnost podpořit játra, dát jim přesně to, co potřebují.

Letos potřebujeme navíc podpořit imunitu. Jak? A čemu se vyhnout?

Na svých stránkách mám článek Jak se projíst k zdravé imunitě. Současná doba je vlastně v něčem pozitivní. Je dobré vědět, že ať přijde cokoliv a my budeme v rámci zdraví připravení, je naše starost poloviční. Když budeme o sebe správně pečovat, nemusíme se do budoucna tolik nervovat.

Dlouhé roky bylo naše tělo v ústraní, hlavní bylo vydělávat peníze, hromadit majetek, pořád se našlo něco důležitějšího než zdraví. To, co teď přišlo, nás velmi prověřilo po stránce zdravotní.

Uvědomili jsem si zásadní význam dobré kondice našeho těla, se kterou souvisí automaticky i silná imunita. A právě stres, kterému jsme všichni vystaveni, ji oslabuje nejvíc.

Co to znamená v praxi?

Když jsme ve stresu, nedokáže naše zažívání zpracovat potravu na potřebné živiny, které vyživují nejen naše tělesné buňky, ale i střevní mikrobiom. A právě ve střevě sídlí hlavní část našeho imunitního systému.

Pro období stresu je proto velmi důležitá pravidelnost v jídle, pestrost a pokud možno tepelně upravené pokrmy, které vracejí energii oslabenému zažívání.

Na našem talíři nesmějí chybět zdravé plnohodnotné sacharidy v podobě škrobové zeleniny nebo fermentovaných celozrnných obilnin, dále neškrobová zelenina podle ročního období a samozřejmě kvalitní bílkovina v podobě fermentovaných luštěnin nebo kvalitních vajec, kvašených mléčných výrobků nebo masa, ideálně od zvířat z volných chovů.

Zmiňujete fermentaci, proč je tak důležitá?

Fermentace je proces mléčného kvašení, jímž v dané potravině odstraníme látky, které škodí a neprospívají našemu zdraví.

Fermentaci je dobré provádět s probiotiky (jablečný ocet, kefír, šťáva z kyselého zelí), která nastartují rychlý proces kvašení, a přes enzymy a kyselinu mléčnou dojde k rozkladu antiživin, škrobů a prolaminů. Vločky a malé luštěniny namáčíme 24 hodin, celá obilná zrna, hrách nebo cizrnu 48 hodin… Podrobné postupy fermentace uvádím ve svých knihách.

Probiotický dort z pohankové mouky zdobený ovocem z její knihy Šance pro ženu 40+. Ingredience splňují zásady kuchyně pěti elementů. Foto: nakladatelství SmartPress

Jede v tomto duchu i vaše rodina? Kdo ji vůbec tvoří?

Jsme tři ženy: moje maminka, já a má dcera. Ještě máme domácího mazlíčka, králíčka Lakyho. Ten vyvažuje mužský element. Žijeme společně v domku, který jsem postavila před pěti lety po smrti tatínka, a začaly jsme v něm znovu. Byl to náš nový start a jsme tu šťastné.

Jak se vzájemně ovlivňujete?

Maminka je bývalá profesorka, profese byla pro ni velmi důležitá a hodně jí obětovala. Díky tomu zbývalo na vaření málo času, proto často sáhla i po konzervách nebo rychlejších polotovarech. Vařila tedy velmi rychle, ale zato pravidelně.

Nikdy žádné jídlo v průběhu dne nevynechala. Možná také proto, že tatínek byl diabetik a pravidelnost v jídle byla důležitá. Takže jsme zasedali za stůl vždy celá rodina společně, aspoň 2x denně. Tento zvyk jsem od maminky převzala i do mého života a považuji ho za velmi důležitý.

Dceři je sedmnáct a vyrůstá v prostředí, kde jídlo hraje důležitou roli. Už v pěti letech se orientovala v potravinách lépe než kdejaký kuchař. Místo pohádek sledovala Jamieho Olivera a začala brzy sama vařit.

Vaří hodně moderně a jednoduše – na bázi zeleniny, k níž přidá bílkovinu, na které se společně domluvíme. Jediné, co odmítá, je kváskový žitný chléb, proto jí peču kváskové špaldové večky.

Co ke kouzlení v kuchyni potřebujete?

Na vybavení jsem skromná. Všechny tři se shodneme na pomalém hrnci, v němž vaříme hlavně přepuštěné máslo a tažené polévky a vývary. Je to velmi pohodlné: večer vše naházíte do hrnce a už se o něj do druhého dne nestaráte.

Pochvalujeme si robot na těsto, který šetří čas, kvalitní wokovou pánev a vysokootáčkový mixér, ve kterém pravidelně dělám kokosové mléko a zdravé smoothie. Nejsem zrovna propagátor živé stravy, ale jeho výhodou je, že obsahuje hrozně moc živin.

Hřešíte vůbec někdy?

Jen výjimečně. Nemám potřebu hřešit. Mé chutě jsou jídlem, které konzumuji, plně uspokojeny. Souvisí to také s dobře vybalancovanou hladinou krevního cukru a se silným a funkčním zažíváním. A pokud zhřeším, je to důsledek nějaké chyby. Objeví se většinou, když nestíhám jíst, málo spím, jsem vystresovaná.

Velmi oblíbeným pamlskem u nás doma je banán nebo ananas se šlehačkou a hořkou čokoládou. V kuchyni jsme zavedly šuplík na mlsání, ale kromě hořkých čokolád je prázdný.

V kuchyni si Ivana vystačí s málem, ale výsledky jsou krásné pro oči, lahodné pro chuťové pohárky – a přitom zdravé! Foto: archiv Ivany Stenzlové

V dětství jste tak vyhraněná nebyla!?

Jak se to vezme. Už tehdy jsem byla jednoznačně nasměrovaná na přírodu a vše živé. Měli jsme chatu u řeky, kde jsem vyrůstala. S tím přišly různé záliby. Maminka se smála, že když jsem pěstovala kaktusy, šla jsem do knihovny a půjčila si všechny dostupné knížky. Totéž, když jsem si pořídila kočičku. Takový malý vědátor. S tendencí zachraňovat svět, o něco se starat, něco vylepšovat.

Přírodovědecká fakulta a studium odborné biologie byly celkem jasné, a protože mě začalo nejvíce zajímat zdraví a péče o něj, zvolila jsem obor mikrobiologie. Před třiceti lety se tu ale učilo hlavně o tom, jak nám mikrobi škodí a prospěšný účinek mají pouze v procesu fermentace.

Proč jste pak přešla do zcela jiného oboru?

Roli sehrála náhoda a já se relativně dlouho pohybovala v byznysu, kolem módy. Byla jsem intenzivně v kontaktu se zahraničím – jezdila jsem nakupovat na módní veletrhy do Mnichova, Salzburku…

Bavilo mě to, otevřel se mi nový svět, naučila jsem se dobře německy a v zahraničí jsem se také seznámila se svým budoucím mužem a současným exmanželem. Žili jsme u Vídně.

Po třinácti letech už jsem ale nechtěla cestovat tisíce kilometrů a účastnit se veletržních túr, práce mě začala vyčerpávat. Když se mi pak narodila dcera, rozhodla jsem se s touto profesí skoncovat a svůj život nasměrovat tam, kde jsem cítila své místo.

Co jste udělala?

Přihlásila jsem se na institut výživy Mag. Saschy Walleczek, která byla před 15 lety ikonou pro zdravé stravování v německy mluvících zemích. Byla také tváří tamního pořadu Jste to, co jíte.

Současně se studiem západní dietologie mě velice zaujala výživa z pohledu TCM. A odtud byl už jen krůček k dalšímu studiu a navštěvování kurzů pětielementové kuchyně. Spojení západní i východní dietetiky mi dávalo obrovský smysl a nakonec přerostlo ve velkou životní vášeň.

Už víc než 10 let se tak věnuji integrativní výživě, jak se toto spojení nazývá. Je geniální: co vám chybí na východní straně, studium mikro a makro živin, to vysvětlí západní. A obráceně: energii a nabíjení jídlem objasní východní. Dohromady se otevřou nové dimenze, proto se snažím pětielementový způsob vaření naučit co nejvíc lidí.

Zdá se, že za vaše nasměrování může řada náhod – věříte na ně?

Když se podívám zpětně na svůj život, probíhal přesně tak, jak jsem si ho představovala. Do detailu. Že můj manžel bude cizinec a já budu napůl žít v cizí zemi. I to, že jsem si přála jedno dítě, dceru, protože jsem věděla, že jsem hrozný workoholik a víc bych asi nezvládla.

Roky v jiném oboru, které byly důležité, aby se mi otevřely nové cesty… Všechno, i negativní prožitky měly svůj význam a smysl.

Své zkušenosti jste zúročila v knihách, zaujala mě Šance pro ženu 40+. Čím si nejvíc škodíme?

Jednoznačně stresem. Ten roztočí spirálu negativních reakcí a pochodů v našem těle. Vede k nadváze a nemocem. Pro udržení našeho zdraví je proto velmi důležité naučit se s ním pracovat.

Zdravé jídlo, relaxace, spánek a přiměřený pohyb, to jsou naše zbraně proti stresu. Je ovšem nutné zvolit pohyb, který ženu bude bavit a bude vhodný pro její věk a konstituci. V momentu, kdy se bičuje v posilovně, že musí zhubnout, si opět vytváří stres.

Dnes si pochvaluje dceřiny recepty i její maminka. Foto: archiv Ivany Stenzlové

Jako ideál beru cvičení Pět tibeťanů nebo tai-či. Já se zrovna teď učím čchi-kung. K tomu si stačí pro formování postavy udělat doma lehkou sestavu s dřepy a zvedáním malých činek.

Někdo dává přednost běhu. Hlavně ale pohyb musí přinášet radost. Aby ve výsledku byla spokojená i duše. K tomu pomůže také kvalitní osmihodinový spánek.

Co potřebujete ke spokojené duši vy?

Každé ráno půl hodinku cvičím – mám svoji oblíbenou posilovací i relaxační sestavu na míru. Obrovskou radost mi pak udělá, když vyjdu ven na zahradu a nadechnu se čerstvého vzduchu…

Přeji všem ženám, aby se cítily spokojeně, zdravě a šťastně. A nezapomněly, že svůj věk i zdraví mají hlavně ve svých rukou.

Miluju čtení, pořád se rýpu v kvalitních odborných knihách. A snažím se trávit volný čas co nejvíc s maminkou a s dcerou, vždycky si máme co povídat. Dcera se chce živit hudbou, takže vedeme velké diskuse, pouští mi své věci, jsem její první komentátor.

Neuvažujete o další knize, třeba pro ženy 60+?

Možná časem se dám do psaní knihy výhradně o pětielementovém vaření, které považuji za nejvyšší metu, jak vařit v souladu s potřebami našeho těla. Ale Šance pro ženu 40+ je určena minimálně pro dvě generace, tedy i pro ženy nad 60.

Klimakterium má tři fáze: první začíná už po 35. roce. V prostřední části – menopauze – jsem teď já. Poslední etapa, kdy přicházejí potíže s pohybovým aparátem, osteoporóza, kardiovaskulární potíže, u některých žen končí až kolem 70. Teprve tehdy dokáže tělo dosáhnout nové hormonální rovnováhy.

Jaké jsou přednosti vašeho věku?

Cítím se v něm dobře, jsem absolutně ukotvená, radostná a vím, co chci. Mám odžitou půlku života, která byla veselá i smutná, také jsem jistě udělala spoustu chyb, které mě ale velmi posílily.

V mé druhé půlce života se již daleko lépe orientuji a cítím se víc sama sebou. Střední věk si doslova užívám. To přeji i ostatním ženám, aby se cítily stejně spokojeně, zdravě a šťastně. A aby nezapomněly, že věk je jen číslo, jež nic nevypovídá o jejich rozpoložení a kondici.