Antonie Formanová: Čisté duše jsou mi bližší

V poslední době se v nejedné domácnosti řeší, kam bychom šli, kdyby přišla válka do Česka. Kde byste byla schopná žít?

To je těžké. Mně bylo v cizině hezky všude, protože jsme tam žili jako rodina. V karavanu. Nejhlubší vzpomínky mám asi na Francii, kam se stále ráda vracím. Mám ji v sobě, i když vám zpětně ani neřeknu, jak jsme ji projížděli, kde všude divadlo hrálo.

Občas se mi v paměti zjeví takové flashbacky. Vidím konkrétní situaci, místo, jen nevím, kde jsem vše prožila... Jako rodina máme zázemí i ve Státech, kde žije Martina (Martina Formanová – pozn. red.) a dvojčata. Takže vám tímhle výčtem vlastně potvrzuju, že i my doma jsme podobné téma v souvislosti s Ukrajinou probírali.

S jakým výsledkem?

Shodli jsme se, že bychom zůstali do poslední chvíle v Česku, je nám tu dobře. Ač k našemu rodinnému životu cestování patří, máme v sobě všichni hlubokou potřebu vracet se domů, do domu na okraji Prahy. Teď v něm nastálo bydlí „jen“ rodiče a strýc s přítelkyní. My tři holky (Josefína, Emílie a Antonie – pozn. red.) jsme se sice odstěhovaly, ovšem stále se k nim rády vracíme.

Kdyby došlo k nejhoršímu? Musela bych se podobně jako Ukrajinci rychle rozhodnout. Asi ze sebe udělám ovečku. Půjdu tam, kam moje rodina. I když si taky myslím, že muži v ní by tuhle variantu volili určitě jako poslední možnost. Jsou po generace odvážní a hrdí. Myslím si tak, že by šli stejně jako v minulosti za naši zemi bojovat.

Co vy?

A my s holkami bychom zůstaly kdesi spolu. Ještě v téhle souvislosti zmíním dědečka Miloše Formana. I on mezi silné muže naší rodiny patří. Kdysi sice emigroval, jenže tehdy u něj zvítězila touha dělat film, jejž miloval.

V tomhle ho chápu. I já chci dělat to, co mě baví, vyvíjet se, hrát. A on věděl, že po roce 1968 v Československu skončil. Musel odejít. Rodinu tím neopustil. Považoval ji vždy za nejdůležitější věc, co kdy měl. Tohle se u nás dědí.

Přiznám se, že jako dítě socialistického systému obdivuji mladou generaci, jak ochotně Ukrajincům pomáhá. Přistupujete ke všemu důrazněji než má generace. Proč?

Přesně o tomhle jsem se nedávno bavila s mámou. Měla podobný postřeh jako vy. Ona si to vysvětluje tím, že se k nám, k mé generaci, přiblížily jejich zážitky. Z doby, již nikdo z naší rodiny už zažívat nechce.

Všichni jsme si mysleli, že už nepřijdou, a najednou jsou tu znovu. Možná mou generaci zasáhlo i to, že konflikt je opravdu blízko, že přišel po dlouhé době míru, že skoro každý nějakého Ukrajince/Ukrajinku, Rusa/Rusku zná.

Proto se studenti do organizování pomoci vložili naplno. Všemu napomohla i moderní média. I já jsem po probuzení dlouhé dny hned zapínala zprávy. Zjišťovala, co se děje.

Antonie Formanová Foto: Petr Horník, Právo

Děláte to stále?

První dny to bylo pro mě velmi intenzivní. Vlastně stále je. Ale musela jsem trochu ve vstřebávání informací zvolnit. Ač se kolikrát kvůli tomu cítím nějakým způsobem sobecky, je důležité myslet i na své zdraví a potřeby. A nevyčítat si to, není to špatně.

Oceňuji váš nadhled. K němu patří i váš výrok: „Smířila jsem se s tím, že na mě koukají jako na vnučku Miloše Formana, nejsem jen Antonie Formanová."

Tím výrokem jsem popsala svou zkušenost. Je to taková moje pozice pro veřejnost, si myslím. Uvnitř jinak vím, že jsem Antonie. Otázky na dědu Miloše, které dostávám, však chápu. Lidé ho znají víc než mě. Já jsem přitom jeho vnučka. Pohybuju se navíc ve stejném prostředí, kde byl slavný.

Zejména kolem Českých lvů se tohle téma znovu silně objevilo. Padaly otázky: Co by na to řekl dědeček, jak by reagoval dědeček...?

Co odpovídáte?

Že by to zajímalo i mě. No asi by byl na mě pyšný... Možná byste se na všechno mohla zeptat spíš mého táty (Petr Forman – pozn. red.). Ten vše s oblibou komentuje: Sotva jsem vyšel ze stínu svého táty, jsem ve stínu svých dětí. Možná že to má ještě těžší než já a mé sestry.

Lev stojí hezky na poličce u mě doma. Už jsem ho vzala i k našim, aby ho viděli, užili si ho. Ještě tam se mnou jednou pojede, aby mu mohl táta házet na zahradě tenisáky

Kolikrát jste během vlastní herecké kariéry slyšela slova o protekci?

Já lidi i chápu, že je právě tohle napadá, ono to napadá občas i mě. Vím, že moje jméno může někoho zaujmout, přidat na zajímavosti. Každý se s tím popasuje, jak potřebuje.

Hrát evidentně umíte. O čemž svědčí váš první Český lev. Získala jste ho za vedlejší roli ve filmu Michala Nohejla Okupace. Kde sošku máte?

Stojí hezky na poličce u mě doma. Už jsem ho vzala i k našim, aby ho viděli, užili si ho. Ještě tam se mnou jednou pojede, aby mu mohl táta házet na zahradě tenisáky. Což jsem říkala už ve svém děkovném projevu po získání Lva. Takhle my v rodině vtipkujeme.

S Martinem Pechlátem ve snímku Okupace. Foto: Bontonfilm

Na té poličce skončil promyšleně?

No to ne. Přinesla jsem si ho domů v krabičce. Říkala si: Co s ním budu teďka dělat? Tak mi přítel poradil: Si ho vystav, ať je vidět. Nejdřív jsem se bránila. Zvažovala jsem, jestli to není blbé, pak jsem ho postavila právě na tu poličku, hezky mezi rodinné fotky.

Slavnostní předávání Českých lvů moderoval váš pedagog Jiří Havelka. Máte to u něj po proměnění nominace v cenu lepší?

To se ještě uvidí. (smích) Já u něj totiž píšu diplomku. Asi vše ještě zmíníme při nějaké konzultaci. K ceně mi jinak gratulovali také další učitelé. U nás (na DAMU studuje obor alternativní a loutkové divadlo – pozn. red.) je to v tomhle pěkné. Všichni mi úspěch přejí.

Letos v březnu za něj získala Českého lva. Foto: Petr Hloušek, Právo

Ještě vás vrátím do kočovného dětství. Jste nejmladší z dcer dvou divadelníků. Je večer. Chodila jste do postele před začátkem, nebo po konci představení?

Pozor! Maminka (Klára Formanová, za svobodna Stránská – pozn. red.) divadlo nehrála. Profesně je spíše od filmu. Tím neříkám, že se neúčastnila jeho chodu. Naopak. Funkcí měla hned několik. Třeba hlídala.

Jako hlídačka s velkou baterkou procházela v noci areál a kontrolovala, zda je vše v pořádku. Pro naše hlídání tak v sobě měla ten správný bodyguardí základ. Dále s námi do ciziny jezdívaly i Bokovky, holky Bokovy. Občas nás tak hlídala Jenovéfa. Večerka se proto pružně upravovala podle konkrétního dne, konkrétního dozoru.

Maminka tedy nehrála. Dal vám strýc Matěj Forman s tátou nějakou roli?

Se sestrami jsme si často hrály se všemi možnými loutkami. Já si hodně pamatuju na to, jak jsem divadlu pomáhala po svém. Když se hrálo představení Bouda, chodívala jsem opečovávat loutky slepic. Tehdy jsem byla velmi malá a věřila jsem, že když je přes den „nabiju“, budou večer výborně hrát...

Brala jsem jednu po druhé a klovala jsem s nimi o zeď, co nejrychleji to šlo. Byly to takové hlavy se zobáčky, které se dávaly na ruce. Pak jsem vždycky čekala večer na pochvalu, jak jsem slípky hezky připravila. Tím se dostávám k tomu, že ne vždy jsme šly spát brzy. Pohybovaly jsme se v zákulisí a čekaly, co bude.

A blízká budoucnost? Ideálně máte hotovou diplomku a státnice – co bude dál?

Na to si ještě pár měsíců počkám. Plánuju, že DAMU dodělám v září. A co bude pak? Budu hrát. Ostatně to již dělám. V magisterském oboru máme víc času na vlastní projekty. Něco zkouším. Jinde hraju. Nemám stálé zaměstnání, ale v oboru, na divadle jsem.

Jak často vám chodí filmové/televizní nabídky?

To se nedá přesně spočítat, zprůměrovat, ale chodí mi. Ideálně mám ráda ty z kategorie Okupace, artové filmy. Zatím v nich hraju hodné holky. Takhle mě ve filmu vidí režiséři. Uvidíme, zda mi časem přijde i nějaká drsnější postava. Ty bych si chtěla zkusit.

Vzala byste při podobném nastavení roli v televizním seriálu?

Asi bych se neodvážila vstoupit do projektu, jenž běží dlouho. Teď mluvím o telenovelách a o „dlouhoseriálech“. Necítila bych se v nich dobře. Ten žánr mě netáhne.

Na druhou stranu Dukla 61 byl miniseriál, dvoudílný. Seděl mi, jsem šťastná, že jsem na něm pracovala. Takže seriály obecně nezatracuju. U mnohých jsem si po jejich zhlédnutí říkala: To by mě bavilo!

„V dětství vidíte lidi kolem sebe jinak. Neptáte se jich na věci, na něž byste se jednou určitě zeptala,“ říká Antonie. Foto: Petr Horník, Právo

Myslíte seriály světové produkce? Vaše generace moc české seriály nesleduje.

Já jsem v tomhle možná výjimka. Díky mamce, která má seriály ráda a umí si z nich vybrat ty kvalitní, mám přehled i o české produkci. Koukáme se na ně spolu. Mám-li zmínit konkrétní projekty, jsou to Pustina, Podezření...

Ano, podobné projekty vznikají u nás míň, když se ale objeví, řeknete si: Hele, my jsme to schopní skvěle natočit. V mé sociální bublině se pak o nich hodně povídá. A dívám se samozřejmě taky na zahraniční seriály.

Nahrává tomu hlavně skutečnost, že internetové televize jsou téměř zadarmo, leccos z nich najdete na internetu. Je jich tolik, že se kumulují a kumulují. Všechny seriály, ač skvělé, odkoukat snad ani nejdou.

Pro kamarády jsem často bývala taková Hermiona. V častějším překladu „šprtka"

Máte volný večer. Jste s mámou, sestrami. Máte náladu na film, co si pustíte?

Asi opět Harryho Pottera. Všechny díly jsme viděly „stokrát“. První máme na kazetách VHS, další na DVD. Umíme je nazpaměť. Rády koukáme i na romantické filmy, například ze starých dob typu Pýcha a předsudek. Vytvářejí nám krásnou domácí pohodu.

Zkoušela jste si jako fanynka, do jaké koleje byste v Bradavicích chodila?

Vyšel mi Nebelvír, kam chodil Harry. Pro kamarády jsem často bývala taková Hermiona. V častějším překladu „šprtka“. (smích)

Stačily vám filmy, nebo jste četla i knihy?

Doma se četly všechny. I když nevím, zda jsem prošla všech sedm dílů. Ale jednička byla mou vůbec první četbou, na niž si dobře vzpomínám. Předčítaly jsme si ji s babičkou Stránskou na chalupě.

Antonie Formanová Foto: Petr Horník, Právo

V Baladě o pilotovi jste si ji zahrála. Scénář k filmu psal její manžel a váš děda Jiří Stránský. Jaká babička byla?

Báječná. Když jsme se bavily o domovech mého dětství, tak jeden byl u ní, respektive u nich. Vyzvedávala nás se sestrami po škole, chodívaly jsme k nim na pražskou Hanspaulku. Užívaly jsme si péče, věděly, že u nich můžeme dělat věci, které rodiče vidí neradi.

Jíst bonbony? Čokoládu?

Pily jsme hlavně kakaíčko. Po různých šuplíčcích měla babička taky karamelky. Ráda jsem s ní pekla buštu, jak jsme říkávaly buchtě, ochutnávala jsem těsto. A než jsme došly k nim, chodívaly jsme takovou uličkou mezi zahrádkami. V tuhle dobu by byla plná tulipánů.

Zemřela, když mi bylo dvanáct. A až nad scénářem Balady mi došlo, že její život neznám. V dětství vidíte lidi kolem sebe jinak. Neptáte se jich na věci, na něž byste se jednou určitě zeptala. Balada mi tak dala krásnou šanci zahrát si kus babiččina života.

Snímek zachycuje pohnutý osud jejího otce Karla Balíka, slavného pilota. Z republiky utekl před Hitlerem, v SSSR se dostal do gulagu, pak bojoval v bitvě o Británii. Zemřel v roce 1946, jenže ani to soudruhy po roce 1948 nezastavilo v účtování s jeho rodinou...

Do podrobností jsem se tohle všechno dozvěděla až v rámci příprav na film. Děda Jiří scénář psal podle jeho osudů, osudů jeho blízkých. K čemuž patřilo, že babičku roky vychovávala teta. Její maminka, má prababička, pykala za manželství s pilotem RAF ve vězení.

S příběhem dědy Jiřího se setkáváte i v pražském Dejvickém divadle, v představení Játra. Zase sáhl do rodinné historie?

V něčem ano. Běží v něm dvě dějové linky. Ta ze současnosti zachycuje příběh babičky, matky a vnučky, které se jedou podívat na Bytíz (největší trestanecký uranový tábor v ČSR – pozn. red.), kde těžili muklové uran.

Byl mezi nimi i děda (za velezradu dostal v roce 1953 osm let – pozn. red.). Ten později v jedné ze svých povídek popsal lásku vězně s civilní vrátkařkou. Vyprávěl mu to jiný mukl. Na Bytízu se skutečně nejspíš stal.

Vaši prarodiče se ovšem znali ještě před dědovým uvězněním, že?

Znali. Babička tam pak za ním do tábora jezdívala. On jí zas psal dlouhé dopisy. Něco podobného se odehrává právě v Játrech v Dejvickém. Ta druhá rovina jsou flashbacky k dávné, až neuvěřitelné lásce. Schopné přestát spoustu hnusných věcí, které se dějí. Minulost a současnost se v Játrech prolínají.

A moje postava vnučky je dokonce připsaná. Přidaly ji tam mamka s Josefínou, za dědova souhlasu. Staré křivdy dost odlehčuje, řeší jiné problémy. Strasti generace, pro niž je vše dávná historie, ale ne tak, aby to nevnímala.

Rodinná pohoda v Karlových Varech. „Zleva: já, Emílie, táta, Josefína a maminka,“ popisuje. Foto: soukromý archiv Antonie Formanové

V pozadí představení v Dejvickém divadle jste tedy tři holky Formanovy?

Josefína vše režírovala, s mámou povídku adaptovaly pro jeviště. Já v ní hraju.

Vy jste herečka, Josefína režisérka, Emílie produkční. Co společný projekt, bude?

Je to zatím spíš náš sen. Jsme hodně rozlítané. V posledním roce a půl jsme se každá navíc usadila jinde. Skoro doslova. Josefína dělá pomocnou dramaturgyni v Národním divadle, plus doktorát na filozofii.

Sestra Emča je v pražském Vzletu, spolupracuje s tátou, s Forman Brothers, a s Arénou (festival Divadla Bratří Formanů – pozn. red.). Dá se říci, že všichni spolupracujeme v rámci rodiny, jen na ryze sesterské představení to zatím nevypadá.

K vám zatím patří Dejvické divadlo, kde hrajete, ovšem déle tam pracujete v šatně. „Neusadíte“ se po DAMU i na jeho jevišti?

Dejvické je pro mě cosi jako rodina. Baví mě repertoár, lidé tam. Je mi v něm dobře. A jestli bych šla do angažmá? Pár úvah o tom bylo. Nechci to zakřiknout. V téhle rovině to zůstává. Konkrétní nabídka zatím nepřišla. Jinam, na další scény, mě to ale nastálo netáhne.

Ještě k té šatně. Jste jediná herečka, jež bere divákům kabáty, než se usadí v divadle?

V Dejvickém jsem u kabátů jediná herečka. Jinde nevím. Taky se mě občas kolegové herci ptají, proč tam ještě jsem. Jenže mě to taky baví. Jasno mám v tom, že směny mám rozepsané až do června.

Jestli půjdu do další sezony, se budu znovu rozhodovat v září. A třeba nejsem sama. Možná v nějaké české divadelní šatně nějaká ta moje kolegyně taky sedí.

V přestavení Nothing Else, Mothers s tanečnicí Cécilí Da Costa. Foto: soukromý archiv Antonie Formanové

Co vás čeká v nejbližší době, v květnu?

Budu se učit, psát, možná hrát. Momentálně vystupuji v představení Nothing Else, Mothers, což je moje srdcovka. Budu mít nově i po premiéře hry Každý má svoji pravdu v Dejvickém, kde mám malinkou roličku.

S Jaroslavou Šiktancovou ještě zkoušíme Because of Alma. O Almě Rosé, slavné houslistce z Osvětimi.

U Stránských se podávala typicky česká jídla: husy a kachny, svíčkové. U Formanových se víc experimentovalo

Na představení pochopitelně diváky zvu. Stejně tak do kina. Letos mají mít premiéry dva filmy, v nichž se ukážu. Slovo režisérky Beaty Parkánové a Obrazy lásky, debut Tomasze Wińského.

Obrazy lásky jsou o polyamorním vztahu. Z vašich rolí, jak jsme probraly, mám pocit, že jste ve škatulce „slečna čistá“. Ani tam nejste za mrchu?

Ne, jsem tam zas za slečnu čistou. Třeba časem dostanu i nějakou tu mrchu, i když ty čisté duše mi jsou v realitě blíž, nebo aspoň doufám.

Vraťme se na závěr k vašim blízkým. Kolik se vás schází na rodinné oslavě?

Odhaduju, že bychom potřebovali tak do dvaceti židlí. Záleží na tom, kdo by mohl přijít, koho byste zahrnula do rodiny. I na tom, zda by šlo o akci Formanových či Stránských. U nás se obvykle oslavy dělily „rodově“.

U Stránských jsme je pořádali poměrně často. Zkrátka protože jsme všichni žili v Česku. Podávala se typicky česká jídla: husy a kachny, svíčkové.

U Formanových se víc experimentovalo. Tam by se sváteční menu poskládalo z pokrmů různých národností, bylo by jich na stole strašně moc a každý by si vzal to, co má rád.

Jaký model je vám bližší?

Bližší? Spíš řeknu obvyklejší, což je asi model mísení jídel. Jak naši žijí za Prahou, strýc s přítelkyní v patře nad nimi, každý na oslavu přinese to, co má, nebo to, co právě uvařil.

K oslavám patří dárek. Jiří Stránský by loni oslavil 90. Miloš Forman letos také 90. Kdybyste jim měla kupovat dárky, kam byste pro ně zamířila?

U dědy Stránského bych šla na jistotu, koupila bych koně. Sbíral je. Skleněné, keramické, velké, malé, na řetízku, na obrázku, měl je rád a skrze tohle zvíře na něj také vzpomínám...