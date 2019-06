Dana Sokolová, Novinky

Aby noha muže okouzlila, musí být především zdravá a pěstěná. Domácí pedikúra by tak měla být prováděna v pravidelných intervalech a s patřičnou důkladností. Vždyť chodidla patří mezi nejzatěžovanější části celého našeho těla. Nosí nejen naši celou váhu, ale musí i vyrovnávat nejrůznější nedokonalosti.

Proto je dobré kromě důkladné pedikúry chodidlům jednou za čas dopřát i reflexní masáž, která nohám nejen uleví, ale také dokáže uvolnit napětí v těle, rozproudit tok energie a nabudit i po sexuální stránce.

V našem mozku je totiž oblast chodidel uložena blízko k oblasti genitálií. Mačkáním reflexních bodů na chodidlech tak můžeme v těle rozproudit sexuální energii. Tzv. erotogenních míst na nohou je přitom hned několik.

Každodenní péče

Věnujte svým nohám každý den alespoň pět minut. Nejprve nohy důkladně umyjte, včetně prostoru mezi prsty, pak je natřete výživným krémem na chodidla. Speciální krémy pokožku nejen vyživí, zjemní, zvláční, ale také prokrví a zbaví únavy.

Pokud vás trápí zhrublá a rozpraskaná kůže, pak vyzkoušejte regenerační mast Eucerin Aquaphor, která by neměla chybět v žádné domácnosti. Její předností totiž je, že dokáže zklidnit popraskanou a podrážděnou pokožku a výtečně ji regeneruje. Hodí se tak kromě péče o popraskané paty i na hojení drobných ranek na pokožce, včetně drobných spálenin apod.

Pomoci ale také mohou přípravky obsahující vyšší koncentrace urey, která je velmi účinná při odlučování rohové vrstvy pokožky, čímž ji zjemní a vyhlazuje.

Pokud již máte ztvrdlou a popraskanou kůži na chodidlech, pak účinek těchto přípravků zintenzivníte, pokud přípravky nanesete večer před spaním a na nohy natáhnete bavlněné ponožky.

Každodenní péče o chodidla

FOTO: archív firem

Péče jednou za čas, ale v pravidelných intervalech

Jednou za 2-3 týdny dopřejte nohám patnáctiminutovou uvolňující lázeň s vonnou solí a olejem, která pokožku dezinfikuje a změkčí. Poté chodidla zbavte zrohovatělé kůže, a to buď pomocí pemzy, případně speciálního peelingu na chodidla.

Odborníci doporučují vyhnout se kovovým škrabkám, skalpelům či jiným ostrým nástrojům, kterými si kvůli nešetrnému použití můžete hodně ublížit. Hrozí zde nejen riziko poranění a infekce, ale i bolestivost a vznik otlaků.

Péče o chodidla

FOTO: archív firem

Vyzkoušet můžete i speciální elektrické pilníky, které se ale spíše používají na sucho, ještě před samotnou koupelí. Nohy poté usušte do sucha a zaměřte se na kůžičku kolem nehtů. Kůžička se nikdy nestříhá, jen se zatlačuje dřevěnou špachtličkou. Lze použít i speciální změkčovadla na nehtovou kůžičku.

Dalším krokem by mělo být stříhání nehtů. Na nehty na nohou je ideální použít speciální kleštičky a nehet poté dopilovat do rovna. Pozor, pilovat by se mělo vždy jedním směrem – od krajů do středu. Je to ta nejlepší prevence proti zarůstání nehtů.

Pokud ani toto nezastaví zarůstání nehtů, pak je dobré vsadit na péči dermatologa, jelikož se tak může dít i v důsledku závažné nemoci.

Na závěr dopřejte nohám výživnou masku nebo alespoň ošetření výživným krémem.

Pilníky na paty

FOTO: archív firem

Pozor na mykózu



V letních měsících jsou chodidla zatěžována mnohem více než v jiných částech roku a jsou i mnohem náchylnější k nejrůznějším infekcím. Kromě bradavic nohy nejčastěji trápí mykózy.

Jakmile vás začne pokožka na chodidlech nepříjemně svědit a červenat, pak zpozorněte. Stejně tak, pokud nehty na prstech nohou ztratí lesk, zhrubnou či se jim změní barva.

V takových okamžicích je zapotřebí okamžitě jednat. Kromě důkladné hygieny je pak dobré používat speciální antimykotické roztoky, masti či krémy, které lze zakoupit v lékárně. Pokud nefungují, pak je samozřejmě dobré vyhledat dermatologa.

FOTO: archív firem