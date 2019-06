Vladimír Plesník, Právo

Panovník se to pokouší rozdýchat. Na jedné straně se raduje, že si dcera, která se v roce 2016 po čtrnácti letech manželství rozvedla s úspěšným spisovatelem Arim Behnem (46), někoho našla, na druhou stranu si možného nového zetě představoval pravděpodobně zcela jinak.

Dceru totiž naprosto okouzlil samozvaný léčitel duší, srdcí i těl a guru hollywoodských hvězd, kupříkladu Gwyneth Paltrowové (46) či Niny Dobrevové (30), které osvobodil od temné energie.

Viděno z princeznina úhlu pohledu, až do morku kostí spirituálně založená Norka, autorka dvou knih o andělech, nemohla pochodit lépe.

Svěřila se na Instagramu

Nový a úžasný vztah matka tří dcer – Maud (16), Leah (14) a Emmy (10) – prozradila na Instagramu: „Potkáte-li svůj dvojpaprsek, pocítíte bezbřehé štěstí. Durek změnil můj život, stejně jako mnoha jiných. Díky němu jsem si uvědomila, že na této planetě skutečně přebývá bezpodmínečná láska. Přijímá mě celou bez pochyb nebo strachu. Jsem šťastná a požehnaná, že je můj přítel. Děkuji ti, lásko, za to, že jsi mě tak velkoryse zahrnul do své rodiny. Miluju tě z této věčnosti do další. “

Na vysvětlenou: termín dvojpaprsek označuje vyšší a dokonalejší formu spřízněné duše.

Poklonu jí vrátil

Princeznin vyvolený jí nezůstává zhola nic dlužen. „Jakmile se zamilujete, připadá vám život krásný. Díky stejně smýšlejícímu protějšku člověk sám sebe vnímá mnohem lépe. Tak se cítím s princeznou Martou Louisou.

Jde o čisté přijetí mého multidimenzionálního, vícerozměrného já. Nejen šamana, ale ženy ve mně, silného muže ve mně, malého chlapce, šelmy, vědce, anděla a dalších. Všichni milovaní touto bohyní, kterou ctím a uctívám,“ vrátil poklonu.

Byla jeho klientkou

Podle britského listu Daily Mail se členka královské rodiny s věhlasným uzdravovačem psychiky i zdraví seznámila jako jeho klientka. Dohromady se dali loni v listopadu.

„Durek, jenž se na sociálních sítích netají tím, že miluje muže i ženy, se považuje za hojiče lidského strádání v šesté generaci. Zakládá si na tom, že pohybem atomů v lidském těle dokáže zpomalit stárnutí. Nepochybuje o tom, že po těžké nemoci vstal z mrtvých. Věří, že urozenou ženu svého srdce zná už z jednoho ze svých minulých životů,“ charakterizoval britský deník šarlatána s haitskými kořeny.

Královská rodina z nové lásky princezny nadšená není. Uprostřed král Harald V. s královnou Sonjou.

FOTO: Profimedia.cz

Královi se nezamlouvá ještě něco jiného: Verretta totiž v roce 1993 v kalifornském okrese Santa Clara zatkla policie. Důvod zadržení zahaluje dodnes tajemství.

„Proslýchá se však, že měl prsty v držení i distribuci drog a vydírání. Vyšetřovatelé si však vylámali zuby, protože skvěle zaplacení Verrettovi právníci ho z toho dokázali vysekat,“ prozradil list The Boston Globe.

Dvojice světonázorově spřízněných duší nevylučuje ani svatbu. „Nikdy neříkej nikdy. Obzvlášť když oba víme, že naše city jsou tak opravdové, jak jen mohou být,“ potvrdil Verrett, jenž zprvu prorazil jako fotomodel a televizní moderátor.

Díky vazbě na skandinávskou modrou krev je poptávka po čarodějovi taková, jaká ještě nebyla. „Všichni chtějí s tím pozoruhodným párem hovořit,“ netají se Elizabeth Nordengová (52), princeznina přítelkyně a manažerka v jedné osobě. A oba kují železo, dokud je žhavé. S pěti přednáškami a semináři vyrazili na turné po Norsku a Dánsku. „Je to můj způsob obživy,“ hájila se v televizi TV2 Marta Louisa.

V tom však vězí kámen úrazu. V roce 2002 se sice dobrovolně zřekla titulu Její Výsost i apanáže, avšak postavení princezny a případné dědičky trůnu jí zůstalo. Je sice starší než bratr Haakon, nicméně žezlo v souladu se zvyklostmi čeká na něho, a ona v nástupnictví zůstává čtvrtá v pořadí po Haakonovi a jeho dětech.

Titul jako zlatá žíla

Turné s novým partnerem oficiálně nazvala Princezna a šaman. Kritici namítají, že soukromě si pochopitelně může dělat, co chce, ale zneužívání titulu se jim příčí. Také Haakon nezastírá zneklidnění.

„Sledujeme podrobně vše, co bylo vyřčeno a napsáno. Stojíme o dialog s mou sestrou – v neposlední řadě o komerčním využívání jejího titulu,“ vysvětlil v televizi NRK.

Švédský spisovatel Jan Guillou (75) rovnou zpochybnil její příčetnost a doporučil jí návštěvu lékaře. „Měla by pouvažovat o pomoci psychiatra.“

Také Norské sdružení na obranu spotřebitelů vyrazilo na barikády. „Pan Verrett jako člověk bez sebemenšího lékařského vzdělání nesmí nemocným slibovat vyléčení. To, že uzdravil princeznino srdce, se nepočítá,“ má ironicky jasno Ian Sverdrup (36), místopředseda sdružení.

Nejen on připomíná, že už jednou se princezna vychytrale pohybovala na hraně. V roce 2012 založila v Oslu školu andělů, v níž podle svých slov zprostředkovávala komunikaci se zesnulými. Výukový program zaměřený na spojení s anděly a konání zázraků trval tři roky a za každý rok účastníci museli zaplatit 24 tisíc norských korun (63 tisíc českých korun).

Jako adresu školy andělů princezna uváděla otcův královský palác. „Stejně jako tehdy i dnes by udělala nejlépe, kdyby se vzdala titulu princezny, namísto toho, aby si stěžovala, že o tom média informují,“ stojí si za svým Sverdrup.

Prachobyčejný podvod

Ani jinak velmi tolerantní Norové nesdílejí princeznino nadšení z milostného i obchodního souznění s guruem.

„Není to nic jiného než prachobyčejný, navíc nijak vynalézavý podvod,“ varuje Nina Goldbergová (24), studentka medicíny z Trondheimu, která si spolu s matkou nenechala ujít první workshop princezny a šamana.