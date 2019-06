Rozluštěte rébus jménem semi-formal

Chystáte se na zahradní slavnost, večírek nebo třeba svatbu? Pak by vám pojem semi-formal neměl být cizí. Jde totiž o dress code, který se pohybuje někde mezi velkou večerní a denními šaty. Co si pod tím představit a ještě lépe, co si obléknout?