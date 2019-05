das, Novinky

Udělat radost své mamince přitom nemusíte honosnými dary, mnohdy stačí takové drobnosti jako snídaně do postele, květina, ale i sednout si s ní nad albem fotek z dětství a nechat ji vyprávět společné zážitky, na což v běžný den nezbývá příliš času.

Inspirovat se můžete i zvyky v Americe, kde v tento den maminky nemusejí nic dělat a jejich běžné denní činnosti a povinnosti za ně přebírají ostatní členové rodiny. Podobně maminky oslavují i na Filipínách. Zde své maminky považují za „světlo domácnosti” a v den oslav je tak zbytek rodiny rozmazluje anebo jim nechá čas jen pro sebe, aby si mohly užít den nakupováním nebo v salonu krásy.

Z našeho malého redakčního průzkumu přitom jasně vyplynulo, že přesně toto udělá radost i našim maminkám. Řada z nich má totiž na svých bedrech skutečně velkou zátěž. Kvůli výchově se některé z nich doslova ocitnou na pozici služky, kdy se starají o celou domácnost, veškerou organizaci v rodině, aniž by do celého procesu nějak zapojily zbytek rodiny. Často se pak ocitají na pokraji svých sil a z milých a úžasných žen se stávají unavená, utrápená a někdy až hysterická stvoření.

Jejich únava přitom nepramení jen z fyzicky náročných věcí, ale i mentální zátěže, jež vyplývá z množství informací a úkonů spojených s organizací rodinného života.

Pokud je vše na matce a kromě svých povinností v zaměstnání musí myslet i na to, co má které dítě kdy přinést do školy či na kroužky, co je třeba komu pořídit, koho kdy kam odvézt, co kdy vyprat, aby to bylo včas suché, dokdy vyzvednout zásilku na poště, co nakoupit na večeři, snídani a svačiny, případně na rodinný víkend apod., je jasné, že je její mozek přetížený a potřebuje odpočinek.

Pokud si i vaše maminka nechává veškerou zátěž vyplývající z chodu domácnosti na sobě, pak se jí snažte pomoci tím, že sami přijmete zodpovědnost za své záležitosti a o ostatní věci se s ní podělíte.

Nejde totiž jen o to, že je vaše maminka kvůli přetížení nervózní a neradostná, ale může si tak zadělávat i na psychické problémy a z nich pramenící nemoci. V neděli tak myslete i na toto a kromě drobných radostí jim všem zkuste odlehčit i v budoucnosti.

Čím potěšit maminku

Radost určitě každé mamince udělá ručně vyrobené přání, květina, dobrá kniha, lahodné víno, snídaně do postele, pozvání na oběd, poukaz na relaxační masáž, kosmetické ošetření či jen společný večer v klidu domova. Inspirovat se můžete i našimi tipy.

Květina potěší každou ženu. Některá květinářství dokonce zajišťují nedělní rozvoz, jako například zlínské Květiny Halka Adamová. Nezapomeňte si ho už dnes objednat, od cca 240 Kč.

FOTO: archív firmy

Hýčkejte si svou maminku voňavým dárkem v podobě dárkové sady Montblanc Lady Emblem L’Eau s vůní květin a ovoce. Dárková sada obsahuje toaletní vodu (50 ml) a tělové mléko (100 ml), Notino 1023 Kč.

FOTO: archiv firmy

Albi Měnící hrnek Nejlepší maminka - po nalití horkého nápoje se změní text na hrnku, 199 Kč.

FOTO: archiv firmy

Náramek ALOve z kolekce Lucky Flower, bílé zlato, 7531 Kč

FOTO: archiv firmy

Dolce & Gabbana Light Blue SUN - vůně pro letní romantiku, ovocná a sluneční plná citrusů a jablek, obohacena o osvěžující kokosovou vodu, od 1790 Kč.

FOTO: archiv firmy

Květina je samozřejmostí - děti, které chtějí opravdu zabodovat, musí zapojit fantazii, empatii a neměly by se bát experimentů... Co vybavit maminku oblečením, které jí bude mluvit z duše? Trička Little Rock Star to umí, 490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Maminky potěší i Chytrá maska Foreo Ufo, která v pouhých 90 vteřinách vyčistí pleť jako ze salónu. Maminky ocení intenzivní kolagenový shot obsažený v masce Youth Junkie Mask. Ta vyhlazuje a vyplňuje vrásky, 7490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Před létem určitě každou ženu potěšíte poukazem na luxusní péči o chodidla a nehty na nohou. Dopřát si ji lze i s odpočinkem při ošetření ve Spa&Wellness v Aquapalace Praha, 1290 Kč.

FOTO: archiv firmy

Užijte si skutečný luxus ničím nerušených chvilek, kdy máte svou mámu jen pro sebe. Není lepší příležitost než Den matek! Zpříjemněte si okamžik díky lahodnému sektu Rotkäppchen Riesling Sec, který zraje přímo v lahvi po dobu 9 měsíců, 249 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dárková trojkombinace La Formaggeria Gran Moravia - červené italské víno Montepulciano d´Abruzzo Zaccagnini, zrající tvrdý sýr Gran Moravia a tradiční pikantní kalábrijská sušená klobása z vepřového masa Salsiccia Calabra piccante, 625 Kč

FOTO: archiv firmy

Zpříjemnit život může každé mamince i praktický dárek - sonický zubní kartáček Philips Sonicare, který lépe odstraní zubní plak a zlepší zdraví dásní, od 1999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Vsaďte letos na originální poděkování a překvapte maminku speciálním produktovým boxem od Emca. Uvnitř najde několik druhů snídaňových kaší i mysli, které ocení nejen doma, ale třeba i v kanceláři, 495 Kč.

FOTO: archiv firmy

Potěšit můžete i naaranžovaným dárkem v podobě voňavých sprchových gelů značky Authentic toya® Aroma s autentickými vůněmi, od 59 Kč.

FOTO: archiv firmy

Vyjádřete mamince lásku kvalitní malinovou, bio raw čokoládou, či bonbóny s příchutí malina-kokos od Iswari. Čokoláda má 60% podíl kakaové sušiny a pochází z nepražených, vysoce aromatických ekvádorských bobů Arriba Nacional, od 99 Kč.

FOTO: archiv firmy

Yankee Candle Dárková sada s 18 čajovými svíčkami a svícnem, 599 Kč

FOTO: archiv firmy

Legendární Traveler's deník velbloudí - zápisník, který se stane společníkem při každodenních pochůzkách, zápiscích i cestování po světě, Nila 1290 Kč.

FOTO: archiv firmy

Ženu přáním ani květinou neurazíš. Vynechte pro jednou SMS zprávy a e-maily a pošlete maminkám vlastnoručně napsané přání! Japonská pera i fixy Pilot FriXion mají tu výhodu, že se dají gumovat a následně přepisovat, od 79 Kč.

FOTO: archiv firmy