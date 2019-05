Lenka Hloušková, Právo

Zadívá-li se na dobrotu našinec, vybaví se mu vydatný nedělní oběd u babičky, po němž často následovala nadýchaná piškotová roláda promazaná džemem. A právě v české kuchyni se Velden inspiroval.

„V dezertu umně spojil zálibu Britů v křehkém těstě, nekvalitní zmrzlině a vášni pro zavařeninu,“ komentují tamní konzumenti vyrůstající od 50. do 80. let minulého století. Vzpomínají, že pro ně býval za odměnu, většinou v neděli. A zatímco jejich vzpomínky jsou sladké, Veldenův život obsahuje události, z nichž mrazí.

Uprchl před holocaustem



Zmrzlinářem se rodák z jihočeské Horní Stropnice stal totiž z nutnosti. Do Velké Británie odjel jako vážený právník v roce 1939 původně na služební cestu. Nicméně – vědom si vypjaté situace ve střední Evropě, anšlusu Rakouska, událostí v Německu – tam již zůstal, což mu vzhledem k židovskému původu asi zachránilo život. Část jeho rodiny holocaust nepřežila.

Anglie mu v neklidných časech poskytla bezpečí. Stejně jako jeho pozdější ženě, krajance. Vera Lobatzová do Londýna přijela v roce 1939 studovat. Manželství uzavřeli ještě za druhé světové války. Britské občanství pak získali v roce 1950.

To už Velden řídil v Eastbourne továrnu na zmrzlinu Bird’s Eye. Právě její brány opustil koncem 50. let legendární dezert Arctic Roll. Brity oslnil. V dobách největší slávy ho firma měsíčně vyráběla přes 40 kilometrů, přepočteno do délky, a vynálezci vynesl v roce 1983 prestižní Řád britského impéria.

Produktu, který měl i čokoládovou verzi, se dařilo do konce 80. let, kdy ho z trhu postupně vytlačilo jiné, kvalitnější zboží. V roce 1997 se přestal zcela prodávat. Jeho nynější velkolepý návrat na trh umožnily až dvě věci: nostalgie a ekonomická krize.

„Zmrzlý koberec“ opět frčí



„Není náhoda, že se výroba rolády obnovila v roce 2008. Britové začali šetřit. Tenhle dezert znali z dětství, věděli, že jim v mrazáku vydrží,“ hodnotí comeback analytik Emmanuelle Bouvier. Naráží tak na odvěkou výhodu milované pochoutky, je levná. Dnes za ni zaplatíte, dle velikosti, od jedné do dvou liber (30 až 60 Kč – pozn. red.).

Takže zatímco nostalgičtí Češi a Češky kupují žvýkačky Pedro, Pikao, šumáky, Britové jdou k mrazákům. Za Arctic Roll, již se naučili jíst jako děti, za posledních deset let utratili miliardy liber. A nevadí jim ani věčné výtky na mizernou kvalitu, jež pochoutku provázejí.

Například uznávaný odborník na jídlo Nigel Slater ji nazval „zmrzlým kobercem“... Milovníci laskominy mu však oponují, že ten, kdo chce kvalitu, může si ji doma udělat sám. Složité to vážně není.

Jednoduchý recept na Arctic Roll

Veldenova roláda obsahovala pouze vanilkovou zmrzlinu. Zákazníci si ale vyžádali i jiné chutě.

FOTO: Profimedia.cz

INGREDIENCE



750 ml vanilkové zmrzliny

4 vejce

110 g moučkového cukru

vanilkový lusk

110 g mouky



jahodová marmeláda

POSTUP: