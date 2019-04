Zuzana Musálková, Právo

V principu jde o to, jak každodenním životem co nejméně zatěžovat životní prostředí. Tereza začala u sebe v kuchyni, ale jednoduché to nebylo.

„Trvalo mi dva roky, než jsem odpadkový koš přestala potřebovat,“ přiznává třicetiletá designérka.

Všechno začalo knížkou od americké blogerky francouzského původu Bei Johnsonové Bezodpadová domácnost. Terezu okamžitě strhla.

„Dozvěděla jsem se o alternativách kosmetiky, úklidových prostředků, o tom, že existují bezobalové obchody.“ Aby ji mohla převést do praxe, přesvědčila o ní i svého manžela, který stravu ani přírodu příliš neřešil.

Stačí stará igelitka



K domácnosti bez odpadů se lze podle Terezy dopracovat postupně. Pro začátek si stačí uvědomit, že nejvíc obalů a odpadu produkujeme používáním věcí denní potřeby. Jde tedy hlavně o potraviny, kosmetiku a drogistické zboží.

Obchody, kde nakoupíte právě tyto produkty bez obalů, už najdete po celé republice, včetně e-shopů. Ani investice nejsou nutné, většinou totiž máte vše potřebné doma. Zpočátku se vyplatí využít až do rozpadnutí nastřádané plastové pytlíky, tašky nebo krabičky na jídlo.

Zero Waste není trend, je to nastavení mysli.

FOTO: Profimedia.cz

„Zero Waste není trend, je to nastavení mysli. Nepotřebujete tašku z bio bavlny, na které je navíc napsáno ‚Jsem eko taška‘. Do obchodu můžete chodit s jednou igelitkou.“

I sýry nebo maso si můžete nechat zabalit do vlastních voskovaných papírů nebo krabiček, které pak můžete opláchnout a použít znovu. Látkové pytlíky na zeleninu a ovoce stačí vyklepat…

Ale jde to i jinak. „V supermarketu jsem nebyla dva roky. Záleží mi na tom, kde nakupuju. Pokud chodíte do bio krámků, podporujete malé podnikatele.“ Ti si na rozdíl od řetězců nemohou dovolit pořizovat zboží, o kterém předem vědí, že je vyhodí, jen proto, aby měli na pultech celý sortiment.

„Když jim produkt dojde, tak prostě není.“ I výběrem prodejce a nákupem jen takového množství zboží, o kterém víte jistě, že je spotřebujete, tedy můžete plýtvat méně.

Všeho s mírou



Tereza by jednou chtěla žít tak, aby po sobě nezanechala žádný typ odpadu. To ale vypadá dost radikálně a obtížně. Jak tedy nepřehánět?

„Měla jsem takové období podobně jako Bea Johnsonová, když začala přemýšlet i o tom, čím nahradit toaletní papír. Už plánovala, jak bude běhat po lese a hledat mech. Musela se zastavit a trochu se vrátit zpátky.“ I Tereza si nakonec nastavila hranice.

„Například jsem přestala vyrábět vlastní máslo.“ Všechno začalo tím, že přestala kupovat krabicové mléko a přešla na bio ve sklenici. „Pak jsem zjistila, že nevratné sklo není ideální, tak jsme začali brát jen čerstvé mléko z kravína.“

A protože nemohla sehnat nezabalené máslo, napadlo ji využít smetanu plovoucí na povrchu. Jenže výroba másla je náročná jak časově, tak fyzicky. „Uvědomila jsem si, že i můj čas je neobnovitelný zdroj,“ dodává s úsměvem.

I s půlročním synem to jde



Hlavní zásady Zero Waste se jí podařilo přenést do svého podnikání. Vlastní třetinu obchůdku s názvem Dogg v pražských Holešovicích, jediného kamenného obchodu pro psy v Česku, kde se dá pořídit bezobalové krmivo pro psy. Nabízí i ekologické a designové potřeby pro čtyřnohé mazlíčky i jejich milovníky. Přitom ještě vychovává půlročního syna.

„Jsem pracující matka a nedovedu si představit, že by to bylo jinak. Manžel se občas ptá, jestli bych nemohla na chvíli vypnout a věnovat se jenom Oliverovi,“ směje se Tereza.

„Vždycky jsem byla aktivní člověk. Kromě jiného jsem organizovala i Dyzajn market (největší venkovní prodejní výstava autorské módní tvorby u nás – pozn. red.), dokud se z něj nestala velká komerční akce. Pak už mě to nebavilo. Jsem srdcař, mám ráda, když se věci pořádají pro lidi. Nebo je dělám sama pro sebe.“

Zero Waste pro začátečníky