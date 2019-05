Jana Rovenská, Právo

„Pravda je, že mě on i jeho filmy fascinují, a jsem přesvědčena o tom, že bez jeho fantazie a představivosti by byla naše současná kinematografie daleko nudnější. I když mě na zlověstných rolích stále cosi přitahuje, tak po čarodějnici v Temných stínech (2012), po dvou letech v hororovém seriálu Penny Dreadful (2014–2016) a po lehce děsivém Sirotčinci slečny Peregrinové pro podivné děti (2016) jsem si už sama řekla, že by to chtělo změnu.

V roli oslňující královny vzduchu ve snímku Tima Burtona Dumbo.

Nejen že mi to moje rodina i přátelé radí dlouho, ale ani já nechci být v budoucnu u filmu zaškatulkována jako nějaká ujetá čarodějka. Film Dumbo mi nabídl kýženou změnu i s fantastickým režisérem,“ přiznává s úsměvem Eva Greenová, která údajně s Timem Burtonem (60) chodí.

Přestože by mohla točit několik filmů za rok, má jich za čtvrtstoletí na svém kontě jen chabou dvacítku, což vysvětluje následovně:

„Fakt je, že jsem francouzsky líná a mohla bych pracovat daleko víc. Omluvou mi je, že jsem ale velice vybíravá a náročná. Strašně ráda se zamilovávám do všeho, co dělám, platí to i o filmu. Musím se pro něj i pro režiséra nadchnout ještě dřív, než podepíšu smlouvu. Miluji černý humor, dobrou pohádku i velice silnou love story. U Tima Burtona nacházím vše pohromadě. A Dumbo je úžasný, plný kouzel, poezie, je legrační i smutný. Ukazuje, že nemusíš být perfektní, abys byl milován, jen si musíš věřit,“ vypráví nadšeně protagonistka.

Velkou výzvou byla pro zkušenou herečku i role královny vzduchu Colette Marchantové. „Myslela jsem, že při mé strašné hrůze z výšek nezvládnu houpat se na visuté hrazdě. Trénovala jsem ale poctivě denně skoro pět měsíců s těmi nejlepšími akrobaty, kteří mi pomohli získat důvěru a uchopit fyzicky i psychicky náročnou postavu a vypracovat svaly. Pro tuhle profesi totiž musíte mít nesmírně silné ruce i pevné břicho. Je to něco jako tancovat ve vzduchu. Byla to ohromná výzva a jsem na sebe docela pyšná, že jsem to dala,“ dodává k roli.

S obdivovaným režisérem Timem Burtonem tvoří nejen tvůrčí tandem.

Říká se, že kdo jednou viděl hrát tuto nestandardní krásku, už na ni nezapomene. Eva Greenová se svou porcelánovou pletí, havraními vlasy, tmavým make-upem a tajemným výrazem vypadá na první pohled jako žena, která se stejně jako čachtická paní kvůli své kráse koupe v krvi panen.

O herecké schopnosti dcery švédského dentisty Waltera Greena a francouzské herečky a také spisovatelky dětských knih z Alžíru Marlene Jobertové, která podědila talent i po své tetě, švédské herečce Marice Greenové, projevuje zájem stále více režisérů.

Velkou výhodou Evy je i znalost jazyků, odmalička vyrůstala ve dvojjazyčném prostředí. V rodné Paříži, než šla studovat drama, chodila do americké školy.

Od svého prvního filmu Snílci (2003), kde začala rolí volnomyšlenkářské revolucionářky, hrála řadu dalších, respekt vzbuzujících impozantních žen. Jen namátkou to byla Sibylla, královna Jeruzaléma v Království nebeském (2005), záhadná Vesper Lyndová v bondovce Casino Royale (2006), vražedná lesbická učitelka v dramatu Trhliny (2009) či Rebecca v romantické sci-fi Lůno (2010), která se rozhodne dát nový život ztracené dětské lásce tím, že ji pomocí klonovacích technik znovu porodí.

Vysoký kredit má jak u kolegů, tak u tvůrců. Už italský režisér Snílků Bernardo Bertolucci se nechal slyšet, že Eva Greenová vytváří kolem sebe hustý erotický opar a v těch nejkrizovějších momentech dokáže filmu vdechnout druhý dech. Obdivně o ní mluví i Daniel Craig, současný představitel Jamese Bonda: „Jako Vesper v Casinu Royale je jednou z nové generace bondových dívek, které jsou natolik silné, že se dokonalému špionovi nebojí postavit. Zahrála ji bravurně.“

I v dalších rolích představuje ženy, které se naprosto vyrovnají mužským protějškům. Ráda v této souvislosti zmiňuje válečný film 300: Vzestup říše (2014) a svou zápornou akční hrdinku, bojovnici Artemesii, která si to rozdala i s aténským generálem.

Ve zdařilé bondovce Casino Royale s Danielem Craigem

Eva Greenová, jež se nejlépe cítí v evropských filmech, dlouho odmítala točit pro Hollywood.

„Naštvala jsem se na ně hned potom, co jsem se dozvěděla, že pro americkou verzi vystřihli minutu z mé nudistické scény ve Snílcích. Přemíra násilí jim ve filmu nevadila, ale má odvážná scéna v rouše Evině Ameriku vyděsila. Potom, co se mi ale zalíbily Temné stíny (2012) od Tima, jsem Hollywood vzala na milost.“

Představila se pak i v pokračování kultovního akčního krimi Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (2014) a už ve zmíněném Sirotčinci slečny Peregrinové pro podivné děti opět v režii Tima Burtona.

Francouzské a evropské filmy ale točí dál, jako třeba mysteriózní drama Romana Polanského Podle skutečné události (2017).

Jeden z důvodů, proč úspěšně přežívá v tak tvrdé profesi, je, že jí umožňuje být naprostým opakem toho, jak se cítí ve skutečnosti.

„Můj život nemá vůbec co do činění s bláznivými postavami, které hraju. Jsem velice tichá, až nudná. Nikdy jsem nestřídala partnery a v osmatřiceti jsem stále svobodná. Žiju sama buď blízko Paříže, nebo v Londýně.

A co se Tima Burtona týče? Už i moje sestra se mě ptala, jestli ho miluji. Ano, miluji, ale vůbec nevím, jestli se tím pro mě v mém životě něco změní,“ končí vyhýbavě vždy tajemná Eva Greenová.