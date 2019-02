Alexandra Malachovská, Právo

Časopis Cosmopolitan věnoval petrohradské rodačce celý prosincový výtisk, kde ji redaktoři popsali jako „nejzářivější hvězdu nového showbyznysu“. „Jedni mne milují, druzí nesnášejí. Ale nikdo ke mně není lhostejný,“ citovali ji na titulní straně. „Je nejen populární a krásná, ale i mimořádně úspěšná,“ charakterizovali mladou ženu, která patří mezi nejlépe placené ruské celebrity.

V žebříčku ruské mutace časopisu Forbes se Buzovová loni ocitla na šestém místě mezi padesátkou nejbohatších osobností tamního showbyznysu. Za uplynulý rok si vydělala téměř čtyři miliony dolarů (přes 90 milionů korun), přičemž zhruba 90 procent příjmů tvořily výnosy z reklamy a placených sdělení na sociálních sítích.

„Ruské celebrity zatím vydělávají méně než jejich západní kolegové. Rozdíl se ale každý rok snižuje,“ napsal Forbes. Upozornil, že se příjmy hvězd ruského showbyznysu loni zvýšily asi o třetinu. Zatímco o rok dříve brali známí baviči či interpreti 40 tisíc eur (přes milion korun) za vystoupení na svatbě či jiné slavnosti, nyní požadují průměrně až sto tisíc eur (cca 2,5 milionu).

Známá zpěvačka Zemfira například za vystoupení na večírku mediálního domu Kommersant obdržela podle serveru medusa.io 270 tisíc eur (cca 7 milionů korun). Četní představitelé showbyznysu přitom bohatnou zejména díky placené reklamě na sociálních sítích.

Populárnější než Pugačovová

Buzovová vytlačila z čela žebříčků popularity bývalou hlavní ruskou „světskou lvici“ Kseniji Sobčakovou (37) i stálici populární hudby Allu Pugačovovu (69).

Video

Alla Pugačovová feat. Maxim Galkin: Bud Ili Nebud

Společnost Medialogija, která monitoruje ruská média, vyhodnotila Buzovovu jako nejpopulárnější zpěvačku v ruském hudebním průmyslu za loňský rok. Média o ní psala 132 757krát, upozornila agentura TASS.

Pěvecká stálice Alla Pugačovová, která loni ohlásila svůj comeback, měla v tisku jen 80 499 zmínek. Ruský vyhledávač Yandex přitom u Buzovové zaznamenal rekordních 29 milionů dotazů, zatímco o Sobčakové, která loni kandidovala na ruskou prezidentku a dostala se na čtvrté místo, poptávalo informace jen asi 12 milionů uživatelů. Obě ženy jsou přitom dávné rivalky.

Ksenija Sobčaková

FOTO: Sergei Karpukhin, Reuters

Dcera bývalého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka, označována za „ruskou Paris Hilton“, si popularitu získala jako skandální moderátorka reality show Dům–2, ve které Buzovová kdysi byla pouhou účastnicí.

Když se Sobčaková vrhla na politiku, vzala její nástupkyně showbyznys útokem. Nejenže převzala moderování reality show, jež jí prý vynáší kolem půl milionu rublů měsíčně, ale ovládla celou řadu lukrativních aktivit. Nazpívala několik hitů a stala se hvězdou reklam, zejména na sociálních sítích. Na výtky, že zpívat neumí a že její projevy jsou infantilní, nedbá. „Je upřímná a na nic si nehraje. To lidi přitahuje,“ míní známý ruský producent Iosif Prigožin.

Od bývalé kolegyně se Buzovové dostalo jen ironické pochvaly. „Olga je skvělá. Celý život usilovala o to, čeho nyní dosáhla. Mám z ní radost,“ řekla Sobčaková ruské televizi. Soudí přitom, že úspěchem její nástupkyně je hloupost.

„Lidé se rádi dívají na někoho, kdo je hloupější než oni. Pak jim stoupá sebevědomí,“ myslí si. Na koncerty a show Buzovové chodí davy obdivovatelů. Znalci poměrů tvrdí, že obraz ženy, která se bez bohatých příbuzných či vlivných sponzorů vyšplhala na vrchol popularity, fascinuje její obdivovatele.

„Je odrazem vkusu našeho národa,“ tvrdí módní historik Alexandr Vasiljev. Podle něj se Rusům líbí, jak se Buzovová obléká, co říká a jak se chová v televizi, na Instagramu i v běžném životě.

Ikona stylu

„Právě Buzovová se stala ikonou stylu pro naše (ruské) lidi,“ řekl internetovému rádiu Komsomolskaja pravda. „Je pro nás blízká a srozumitelná. Není to žádný génius, ale ani husa. Je přiměřeně vulgární, ale zná míru. Ve všem udržuje průměrnou normu. Je příkladem pro další dívky, které se chtějí zviditelnit, sní o popularitě a věří, že se také stanou hvězdami,“ prohlásil uznávaný expert.

Upozornil, že televizní diva úspěšně zhodnotila svou popularitu. „Lidé ji sledují a mají za to, že také takto zbohatnou,“ poznamenal odborník na módu a společenské chování. Podle něj ruská mládež „touží po okamžitém úspěchu“. „A nejúspěšnější v showbyznysu je nyní Olga Buzovová,“ konstatoval.

Sympatiím podle něj nahrává i to, že je rozvedená. V Rusku populární fotbalista Dmitrij Tarasov vyměnil loni hvězdnou manželku za vítězku soutěže krásy a rozchod měl velkou mediální sledovanost. „Lidé mají rádi opuštěné ženy, litují je,“ podotýká Vasiljev.

Podle internetového rádia Komsomolskaja pravda je Buzovová odrazem vkusu Rusů.

FOTO: Profimedia.cz

Časopisu Cosmopolitan Buzovová řekla, že se k úspěchu dopracovala sama. „Nemám ani produkčního. Sama financuji své koncerty, show, kostýmy i aranžmá,“ prozradila s tím, že se považuje za silnou ženu.

„Musela jsem se obrnit, abych nepropouštěla kulky a kameny letící směrem ke mně od té doby, co jsem se stala populární,“ řekla. „Mrzí mě, že lidé jsou šťastní, když se mi nedaří,“ postěžovala si.

Podle ředitele televize TNT Dmitrije Troického, jehož kanál úspěšnou reality show vysílá přes 15 let, diváci oceňují, že se Buzovová vypracovala mezi celebrity z „obyčejné holky“ a bez konexí. „Je to self-made woman,“ tvrdí s tím, že se z ní stal „lukrativní byznys projekt“. „Je to příběh úspěchu, který motivuje mládež,“ řekl portálu meduza.io.

Buzovová na ministerstvo

Velký rozruch nedávno vyvolal bývalý ruský vicepremiér Anatolij Čubajs, když navrhl Buzovovou na mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Ironicky tak reagoval na polemiku se současnou šéfkou tiskového oddělení ruské diplomacie Marijí Zacharovovou ohledně jeho výroku o chudobě v Rusku. Styl práce stávající mluvčí označil za „absolutní entertainment“.

„Upřímně obdivuji mistrovství Mariji Zacharovové. Zdá se mi ale, že je nedoceněná a je třeba ji prosazovat, například někam do Domu–2, jako moderátorku. Bude to pro ni nová výzva. A Buzovovou můžeme přesunout na ministerstvo,“ řekl v reakci na častou účast Zacharovové v politických diskusních show, jimiž se ruské televize hemží.

„Buzovová je zjevně populárnější než Zacharovová a byl by to nový mladý obraz,“ řekl bývalý politik rozhlasové stanici Business FM. Zacharovová na to odpověděla poznámkou, že „i Čubajs tedy sleduje Dům–2“ s odkazem na skandální pověst televizního pořadu. Buzovová reagovala jen novým snímkem v plavkách ze zasněženého francouzského Courchevelu.

Tajná zbraň Kremlu

Za patnáct let v televizním projektu vydala Buzovová několik knih inspirovaných vlastním životem a stala se i šéfredaktorkou lifestylového časopisu. Otevřela si restauraci Buzfood a projektovala vlastní linii oblečení. Loni pak oznámila, že chystá vlastní kryptoměnu Buzcoin, která „nemá ve světě obdoby“.

„Jsem nejpopulárnější žena v Rusku. Chci, aby se Rusko dostalo na novou úroveň,“ řekla a tvrdila, že její měna bude důležitá pro celou zemi. „Ráda bych vám připomněla, že žijeme v epoše Olgy Buzovové. Všechno, čeho se dotkne, se mění ve zlato,“ prohlásila sebevědomě.

Nový projekt měl odezvu i v Kremlu, ale narazil. „Chraňte sebe i své blízké,“ varoval na sociální síti poradce ruského prezidenta German Klimenko před počínáním této celebrity.

Deník Večerňaja Moskva pak upozornil, že novým projektem pro „všudypřítomnou celebritu“ je možná účast v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize.

„Co na tom, že nemá hlas. Eurovize je už dávno soutěž originalit a perverzí. Možná má smysl tam poslat tuto průbojnou osobu. Neuráží se a nemá žádné komplexy. Razí si cestu vpřed jako tank. V tom je její charisma,“ napsal v článku Tajná zbraň Kremlu.