Vladimír Plesník, Právo

„Jakmile pomyslím na nadcházející dny, cítím se nejistá, do jaké míry se mi zdaří pomáhat lidem. Udělám vše, co bude v mých silách, abych přispěla k jejich spokojenosti,“ líčila své duševní rozpoložení slovy, z nichž rozhodně nečišelo přemrštěné sebevědomí. Stalo se tak při zcela ojedinělém setkání s pečlivě vybranými médii u příležitosti jejích pětapadesátin.

Japonci svou Masako milují.

FOTO: Profimedia.cz

Teprve až na sklonku loňského roku vešlo ve známost, že její tchán, císař Akihito (85), předá dobrovolně a z vlastní vůle Chryzantémový trůn nejstaršímu synu Naruhitovi (58).

Tehdy lékaři prozradili diagnózu korunní princezny: adaptační porucha provázená úzkostmi a depresemi, jež pramení ze stresu a pronikavé životní změny, konkrétně ze sňatku s dědicem žezla.

O to, že se na Masako a Naruhita budou na přelomu dubna a května upírat oči nejen Japonska, ale i světa, se postaral dosluhující vladař. Jeho abdikace se zapíše do budoucích učebnic dějepisu jako první od roku 1817, kdy se panování zřekl císař Morohito ve prospěch syna Ajahita.

Mimořádně oblíbenému Akihitovi, v nepřetržitém sledu 125. vládci, vypovědělo službu zdraví. V roce 2003 podstoupil léčbu rakoviny prostaty, přestál operaci srdce a před deseti lety lékaři potvrdili krvácení ze žaludku i střev a těžkou srdeční arytmii.

Zasvěcení však poukazovali na to, že hlavu monarchie sužovalo především strádání duše. List The Japan Times tehdy napsal, že odcizení mezi otcem a následníkem zašlo tak daleko, že spolu měsíce nepromluvili. Neshody přitom vypukly po Naruhitově rozhodnutí z roku 1993 oženit se s neurozenou Masako. Napětí v rodině zmizelo teprve v několika posledních letech.

Dvakrát ne, až napotřetí ano

Masako Owadová, bystrá a cílevědomá dcera úspěšného diplomata a pozdějšího náměstka ministra zahraničí, hovoří plynně anglicky, německy i francouzsky, vyrůstala v Moskvě a v New Yorku, maturovala v Bostonu a vysokoškolská studia ji zavedla na prestižní univerzity třech kontinentů – v Tokiu, Harvardu a Oxfordu, kde studoval i její budoucí manžel.

Je příznačné, že zatímco se zapsala do kurzů moderního řízení a psychologie, její muž studoval říční dopravu na Temži v 18. století.

Dcera Aiko se manželům narodila až po osmi letech manželství.

FOTO: Profimedia.cz

S princem se poznala na podzim 1986, ale při prvním pokusu o sblížení mu dala košem. Žádost o ruku dvakrát odmítla. V jednu chvíli ji palác dokonce vyškrtl ze seznamu kandidátek. Důvod? Zdála se příliš emancipovanou a „zamerikanizovanou“.

Od prvních krůčků v aristokratickém prostředí mladé ženě nesvítila šťastná hvězda. Už při zasnoubení nebylo jasné, zda rodiče sdílejí synovo potěšení. V paláci, sešněrovaném strnulými obyčeji, se musela cítit jako na Marsu. Zvyky a pravidla jsou natolik komplikované, že je kromě strážců protokolu a ceremoniářů vůbec nikdo nezná.

Konzervativcům v paláci princeznino chování leželo v žaludku. „Je příliš otevřená a moc mluví,“ postěžoval si někdejší císařův nejvyšší komoří. „Jednou jsem viděl, jak s princem vystoupili z auta. Ona sice šla až za ním, ale do budovy vstoupila jako první. Šokovalo mě to,“ žaloval dále.

Naruhito, jemuž na manželce záleží, se dokonce veřejně vyjádřil, že Masako se „ze všech sil snažila sžít s císařskou rodinou, avšak objevily se snahy vymazat ji jako osobnost“.

Dlouhé čekání na malého prince

Život téměř v ústraní za vodními příkopy a kamennými zdmi paláce princezně nešel k duhu. Musela žít se spekulacemi, že je nešťastná, trpí depresemi, navíc ubývala na váze. Celá léta se vyrovnávala s klevetami o chybějícím potomstvu. Kvůli psychickým potížím se z ní stala šíleně smutná princezna ve zlaté kleci.

V prosinci 1999 prozradil bulvární tisk, že otěhotněla. Země překypovala radostí a nadějí. Když se vydala ke gynekologovi, kroužily nad jejím automobilem hned tři vrtulníky s fotoreportéry. Předposledního dne roku 1999 potratila.

Po osmi letech manželství, potratu, rostoucí netrpělivosti tisku a umělém oplodnění přivedla v prosinci 2001 na svět dcerku Aiko (17), v překladu sice dítě lásky, avšak nikoli syna. Krátce poté upadla do těžké deprese.

Japonci ji zbožňují stejně, jako kdysi Britové milovali princeznu Dianu. Tlak na očekávaného mužského potomka sílil. Vysvobození přišlo až v září 2006, kdy za ni zaskočila švagrová – princezna Kiko (42), manželka prince Akišina (53). Po třech vnučkách se císař dočkal vnuka, prince Hisahita (12). Tím zachránila podle legendy Chryzantémový trůn, starý 2600 let, na nějž v souladu s tradicí nesmí dosednout žena.

Na svou svatbu se Masako podle tradice oblékla do čtrnáct kilogramů těžkého hedvábného roucha smaragdové barvy, které mělo dvanáct vrstev a bylo prošité zlatem. Symbolické zátěže se během let, které strávila po boku Naruhita, nezbavila, a jen čas ukáže, zda se jí to po prvním květnu podaří.