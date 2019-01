Jana Rovenská, Právo

„Lhal bych, kdybych nepřiznal, jak moc mě těší, že se můj snímek a zároveň režijní prvotina líbí, dal jsem do něho opravdu všechno. Zvlášť jsem pyšný na pochvalu od mého velkého vzoru Clinta Eastwooda za režii, na kterou jsem se chystal od čtyřicítky. Byl to on, kdo mi po společných filmech Americký sniper a Pašerák dodával do režírování kuráž.

Zrodila se hvězda, která by nebyla bez Lady Gaga, se dostala ale do velké konkurence dalších výborných filmů. Kdybych tedy nedostal očekávané ceny, stejně budu spokojený. Tak dobrý film se mi podařil jen proto, že mám vynikající zázemí doma, kde nacházím to opravdové štěstí,“ svěřuje se Bradley Cooper, už čtyřnásobný držitel oscarové nominace.

Video

Trailer k filmu Zrodila se hvězda

Jak už se zmínil, do tohoto dechberoucího romantického hudebního dramatu, které si napsal, zahrál, zrežíroval a vybral hlavní představitelku, dal úplně vše. Hlavní dvojici v tomto příběhu hraje se Stefanií Germanottovou, s uměleckým pseudonymem Lady Gaga.

Sám v roli hvězdy country Jacksona Mainea objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally ke společnému vystupování a katapultuje ji ke slávě. Jakmile ale její raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj sestup a o to více se potýká s vnitřními démony.

Ideální propojení s Lady Gaga

„Myslím, že vím, proč Zrodila se hvězda tolik boduje. Zaměřil jsem se a zkoumal v ní mnoho věcí, které v životě, a to nejen uměleckém, prožíváme. Jak může začít a rozkvést nový milostný vztah, jaké je to mít vedle sebe člověka, který vám věří a inspiruje vás, jaké je to být slavný a dodávat odvahu neobjeveným talentům, jak může umělce na výsluní tento svět ovlivnit, ale i postupně ničit, když ho štěstěna opouští, kam až ho dovede sebetrýznění a drogy.

Je tam prostě všechno, co se dotýká v různých životních momentech mnohého z nás. A k tomu všemu přispělo naše absolutní propojení se Stefani,“ vysvětluje tvůrce.

Bradley Cooper se svou manželkou Irinou Shaykovou a jejich dcerkou

„Nejenže milujeme muziku a ona zpívá jako bůh, máme oba i italské předky. Stefani má italské rodiče a já maminku Italku, takže jsme si byli i v tomto blízcí.

V průběhu natáčení jsme se střídali, kdo co uvaří. Já jsem v kuchyni jako doma, moc rád vařím a hrozně rád a hodně jím, mám totiž školu své italské babičky. Byla přímo famózní kuchařka. Už jako dítě jsem jí pomáhal, když dělala domácí pizzu a těstoviny. Po ní jsem získal i lásku k vaření, takže tam bylo od not přes zpěv i kuchyni ohromné souznění a taky to bylo cítit i vidět,“ dodává s uspokojením Cooper.

V jeho rodině jsou díky italské tradici vztahy velice blízké. O Bradleym se říká, že je mámin kluk. K mamince Glorii se také po smrti otce nastěhoval do společné rezidence.

Na tuto nelehkou dobu vzpomíná následovně: „Když otci v roce 2011 sdělili diagnózu rakoviny ledvin, bylo štěstí v tom, že jsem měl za sebou právě úspěšnou akční krimi A-team. Nemusel jsem tedy už bojovat o své místo pod sluncem a mohl jsem na čas svou kariéru pověsit na hřebík a plně se soustředit na to, abych se o otce staral. Tentýž rok mi umřel v náručí,“ vzpomíná na krušné období života. Od té doby podporuje a pomáhá organizacím v boji proti rakovině.

Cesta na stříbrné plátno

Po složité době se vrhl do práce a další roky točil jeden úspěšný film za druhým. Po povedené romantické komedii Terapie láskou to bylo výborné krimi Špinavý trik, následovalo špičkové válečné drama Clinta Eastwooda Americký sniper a dobrodružná sci-fi Strážci Galaxie, které si pak ve dvojce s chutí v roce 2017 zopakoval. Na tuto pro něho velice atypickou roli – po zuby ozbrojeného mývala Rocketera – také často vzpomíná.

„Bylo to poprvé, co postavu jen mluvím. Pro mě to byla vzdělávací lekce a docela těžký oříšek. Jako mýval sice nemám takové schopnosti jako tři daleko zdatnější kamarádi, ale ve čtyřce jsem byl stejně platným hráčem,“ pyšní se.

Jeho cesta na stříbrné plátno byla na rozdíl od cest jiných herců v podstatě bez překážek. Po absolvování univerzity v rodné Filadelfii v roce 1997 se odstěhoval do New Yorku a zapsal se do Uměleckého studia dramatu na univerzitě The New School, na kterou si přivydělával jako vrátný.

Hned v tomto roce dostal první roli na divadle a sklízel úspěch jako Joseph Merrick ve známé Pomeranceově hře Sloní muž.

Z filmu Zrodila se hvězda, kde hraje spolu se Stefanií Germanottovou, uměleckým pseudonymem Lady Gaga.

Brzy po ní se objevil v televizi vedle Sarah Jessiky Parkerové v Sexu ve městě (1998) a v dalších seriálech, o víkendech se zapojil do rozšířeného uměleckého programu neziskové organizace, která učila herectví děti z městské školy.

Letní dovolené věnoval cestování po světě. A v zimě například zlézal s horolezci peruánské Andy. Ve volném čase pak moderoval pořady Lonely Planet (2000) v Discovery Channel.

Když po prvním snímku, komedii Léto k přežití (2001), následovaly další nabídky, na cestě do Hollywoodu už ho nic nezastavilo.

„Na začátku kariéry se mě snažil můj agent tlačit výhradně do postav pěkných kluků, což jsem párkrát zkusil. Po seriálech, jako byla i Plastická chirurgie (2003), jsem si ale řekl, že stačilo, a po zmíněném A-Teamu (2010) mi konečně začali nabízet charakterní role,“ končí spokojeně jeden z nejtalentovanějších současných umělců v Hollywoodu.