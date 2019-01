Zdeněk Nevělík, Právo

Před třemi lety pokořil rekord z roku 1927, když ve svém voze Bentley Continental GT Speed dosáhl rychlosti 288,6 kilometru za hodinu a dokázal ji udržet po jednu míli (1,6 kilometru).

O několik měsíců později se naučil řídit kaskadérské letadlo a v soutěži porazil tři profesionální piloty. Před dvěma lety se pak vrátil ke kickboxingu, který ve dvaceti trénoval, a vyhrál svůj první profesionální zápas knokautem v prvním kole.

Divácký oblíbenec, který v minulosti navrhl oblečení pro firmu Superdry, vystupuje jako DJ na festivalech kolem světa a má svou vlastní nahrávací společnost, se letos navíc poprvé představil jako režisér snímkem Yardie (a už pracuje na dalším).

„Přijde chvíle, kdy ti je čtyřicet nebo pětačtyřicet a uvědomíš si, sakra, mládí je pryč, táhne mi na padesátku,“ řekl. Prozradil, že jeho receptem je nepoddat se strachu a jít vstříc novým výzvám.

„Asi už lezu lidem na nervy a říkají si, hergot, ten chlap se nikdy nezastaví. Ale všichni zemřeme, na odpočinek budeme mít času dost,“ vysvětlil.

Příští James Bond?

Elba byl časopisem People nedávno zvolen nejpřitažlivějším mužem světa. „Říkal jsem si: No páni, to snad ne. Vážně?“ citoval jeho první reakci magazín.

„Podíval jsem se do zrcadla a řekl si, vážně jsem celkem sexy,“ zažertoval. „Ale upřímně, byl to prima pocit. Bylo to hezké překvapení a určitě mi to zvedlo sebevědomí,“ dodal herec.

V březnu 2018 se zasnoubil s kanadskou modelkou Sabrinou Dhowreovou.

FOTO: Profimedia.cz

Je také velmi oblíbený mezi kolegy a mnoho z nich – od herce George Clooneyho po režiséra Stevena Spielberga – si myslí, že by se měl stát příštím Jamesem Bondem.

O jeho roli coby nejslavnějšího tajného agenta Jejího Veličenstva se spekuluje již bezmála deset let, ale nedávno samotný herec navnadil své fanoušky, když na Twitteru napsal: „Mé jméno je Elba, Idris Elba.“ Krátce poté ovšem všechny popletl, když dodal: „Nevěřte mediálnímu humbuku.“

Pravda je, že u bookmakerů je nyní coby nový Bond na třetím místě.

Ambiciózní syn imigrantů

Elba vyrostl jako jediný syn afrických imigrantů v chudé čtvrti na východě Londýna. „Mohl jsem skončit v továrně automobilky Ford (v Dagenhamu) stejně jako můj táta a snít o životě, jaký mám nyní,“ svěřil se.

Jak sám přiznává, nikdy také netoužil stát se gangsterem jako někteří jeho vrstevníci. Vyhnul se tomu jednak proto, že se už na škole začal zajímat o herectví, a také proto, že na něj jeho rodiče patřičně dohlíželi.

V pauzách mezi menšími rolemi, které se mu podařilo získat, se však práci v automobilce nevyhnul, stejně tak si vydělával telefonním marketingem nebo v autoservisu. V New Yorku, kam později odešel za vidinou kariéry, žil v dodávce a vydělával si na živobytí jako vyhazovač a prodejce marihuany.

„Byl jsem prakticky dlouho bezdomovcem. Spal jsem na pohovkách u jiných lidí, v autě nebo prostě venku,“ prozradil.

Nemám v plánu neuspět, ale netrápí mě, pokud mi věci nevyjdou tak, jak jsem chtěl.

Skutečně prorazit se mu podařilo až s angažmá v seriálu The Wire – Špína Baltimoru. Psal se rok 2002 a Elbovi bylo třicet. Nyní patří v Británii k největším filmovým hvězdám, ale pronikl i do Hollywoodu. Hrál například v akčních snímcích Thor, Pacific Rim – Útok na Zemi či v sérii Avengers.

Za ztvárnění role detektiva v krimiseriálu Luther dostal Zlatý glóbus, na stejnou cenu byl nominován i jako protagonista životopisného filmu Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě.

Tajemstvím jeho úspěchu je neúnavná snaha něčeho dosáhnout. „Mé ambice neznají hranic,“ přiznal.

„Skoro kvůli tomu nespím a člověk se nesmí bát neúspěchu. Nemám v plánu neuspět, ale netrápí mě, pokud mi věci nevyjdou tak, jak jsem chtěl,“ dodal.

Nová láska

Skalní fanoušek Arsenalu a osobní přítel prince Harryho, který ho také pozval na svou svatbu s Meghan, si nerad na něco stěžuje. Žije tam, kde zrovna hraje – v Los Angeles, Francii či jinde po světě –, ale do Londýna se vždy vrací rád.

V březnu 2018 se navíc zasnoubil s kanadskou modelkou Sabrinou Dhowreovou, s níž se seznámil při natáčení. To, že ji Elba požádal o ruku, jeho fanoušky šokovalo: herec se totiž po dvou nezdařilých manželstvích zapřísahal, že už se nikdy neožení. Co ho přimělo změnit názor?

„Zamiloval jsem se, to je vše,“ vysvětlil Elba. „Zamiloval jsem se a chci s ní být po zbytek života,“ dodal.

„Nejsem bez vad, jsem jen člověk. Udělal jsem mnoho chyb a další nadělám. Ale zároveň cítím, že jsem si mohl vést o hodně hůř,“ podotkl a dodal: „Jestliže si mě lidé váží kvůli tomu, jaký jsem herec nebo bavič, jsem na to hrdý a za to vděčný. Kéž by to tak vydrželo dlouho.“