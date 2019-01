Na opakované myšlenky o cvičení, úspěšné dietě nebo šetření peněz reaguje úplně stejně, jako kdyby se to opravdu dělo. Čím víc se budete zabývat tím, jaké úspěšné cesty vedou k tomu, co si přejete, tím víc bude taková realita pro mozek známější.

Zjistěte si všechny informace: Ještě než se pustíte do nového projektu „vylepšení sebe”, zjistěte si úplně všechno, co můžete. Pomůže vám to také v dobrém rozhodnutí, jestli to opravdu je cesta, kterou se chcete vydat. Využijte fakt, že mozek nerozlišuje mezi představou a realitou.

První změnu udělejte v prostředí: Mozek dostává většinu svých informací skrze vizuální kanál našima očima. Den za dnem vídá ty samé věci a myslí si o nich ty samé myšlenky. Jestliže si přejete něco jinak, nemůžete každý den hledět na to, že je to stejně. Vezměte běžecké boty a dejte je na viditelné místo v předsíni. Přeskládejte lednici tak, aby byly na dosah vždy zdravé věci.