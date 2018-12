Lucie Jandová, Právo

„Potřebuji sahat na vlasy, mít s nimi kontakt. Když ho nemám, prosím dceru, abych ji mohla učesat,“ prozrazuje úspěšná kadeřnice (42).

Že chce vytvářet účesy, věděla odmalička, ačkoli: „Rozhodovala jsem se mezi kadeřnicí, policajtkou a cirkusačkou. Pamatuju si, že jsme to doma zcela vážně řešili. Pohyb mi byl blízký, chodila jsem do baletu a udělat provaz nebo přemet pro mě nebyl problém. Přemýšlela jsem, že bych se přihlásila do cirkusové školy a své pohybové dovednosti dál rozvíjela. Když však vidím, jaké mají dnes starosti, navíc mi je líto zvířat, jsem ráda, že jsem se nakonec k cirkusu nedala,“ směje se tmavovláska, která na svých vlasech kdysi vyzkoušela celou škálu barev.

Blond, rezavou, růžovou i fialovou. To jí bylo kolem sedmnácti a ráda experimentovala. I díky tomu v roce 1994 získala první ocenění: Mistryně ČR v účesové tvorbě juniorů.

Cestovala pro inspiraci



Touha neustále poznávat a smysl pro detail jí pomohly stoupat na pomyslném kadeřnickém žebříčku výš a výš.

„Ve škole jsem se učila dobře, ale i tak nebylo snadné se na kadeřnické učiliště dostat. Pamatuji se, jak jsem před přijímacími talentovými zkouškami trénovala náčrty účesů. Jít si je pak vyzkoušet na soutěže bylo přirozeným pokračováním toho, jak se zlepšovat,“ přibližuje své začátky.

Po vyučení pracovala v žižkovském kadeřnictví, brzy však nastoupila do vlasového salonu k přední české kadeřnici Ireně Vavruškové. Začala profesně růst, na zkušenou se vydávala do Benátek, Londýna či novozélandského Aucklandu. „Cestuji ráda, jiná kultura je vždy velkou inspirací,“ tvrdí.

V roce 2012 založila vlastní akademii - Academy Lab Petra Měchurová, kde společně se svým týmem vzdělává kadeřníky.

V roce 2001 si otevřela vlastní salon, do něhož si brzy našly cestu známé tváře. Prošel tudy i Karel Gott s manželkou Ivanou, zpěvačka Anna K., módní návrhářky Beata Rajská nebo Liběna Rochová. Pro svůj platinový účes si sem přišla i spisovatelka Bára Nesvadbová.

Po narození dětí sice už tolik času na cestování nemá, ale nelituje: „Podnětů je všude spousta, a třeba i děti mě inspirují. Také konkurence, protože na internetu je mnoho příkladů nejen vlasového stylingu, nýbrž i postupů, jak účesů docílit. Díky této dostupnosti se kadeřníci mohou stále zlepšovat,“ tvrdí Petra Měchurová.

Jak potkala manžela



Před devíti lety se v Národním muzeu potkala se svým nynějším manželem, hudebníkem a mineralogem Ctiborem Süsserem.

„On vystavoval kameny, já připravovala jednu z přehlídek,“ prozradila, jak se jejich cesty proťaly. Dnes spolu mají dvě děti, šestiletého Františka a devítiletou Adélu.

„Stříhám a češu celou rodinu. Baví mě to, je to moje vášeň,“ směje se úspěšná kadeřnice. Svůj čas dělí mezi rodinu a práci a vyhovuje jí to. „V salonu si odpočinu od dětí a s rodinou zase od podnikatelských starostí. Ani nevím, jak jsem vše zvládala, když byly děti menší. Teď už to jde mnohem lépe.“

Často jezdí s rodinou do západočeské vesnice Krajkové, kde se kochá krásnou přírodou.

„Vyrůstala jsem v paneláku, ale každý víkend jsme jezdili s rodiči na chalupu. Víkendy dodnes ráda trávím v přírodě.“

Preciznost a trpělivost



Ve své kadeřnické tvorbě, která nezapře umělecké cítění, prošla různými obdobími. „Hrála jsem si nejen s barvami a vlasovými střihy, ale experimentovala třeba s příčesky. Bavilo mě vytvářet účesy jako umělecká díla, takové se však nedaly běžně nosit. Dnes dávám přednost účesům praktičtějším. Jejich základem je střih, který by měl vypadat dobře, i když vlasy povyrostou. Měl by pořád držet tvar,“ podotýká.

Stále se účastní mezinárodních soutěží, i když na ně už nejezdí s modelkou, ale obesílá je fotograficky. Co se hodnotí? „Nápad, provedení, originalita, nálada,“ prozrazuje kritéria velkých soutěží. Vytvořit takový účes bývá časově náročné, a také jeho fotografické zachycení dá leckdy zabrat. Za Petřinou precizností a dobrými výsledky stojí hodiny trpělivé práce.

Změny účesu, změny v životě



A jaké jsou dnešní trendy v oblasti účesů? „Vrací se zesvětlování a odbarvování vlasů. Různé odstíny blond a bílé jsou in. Vlasy dostávají zabrat, péče o ně se při takovém zacházení opravdu vyplatí,“ zdůrazňuje profesionálka. Do módy se vracejí také copánky. „Pamatujete si na drhání? Tak teď se nosí něco podobného, ale z vlasů,“ vysvětluje.

Z vlastní zkušenosti potvrzuje, že změny v životě ženy se odrážejí ve změně účesu. Někdy se tak stane intuitivně: „Aniž bych věděla, co mě čeká, jsem se před rokem ostříhala. A pak mi zemřela maminka. Mám pocit, že dorůstání vlasů mě vrací zpět do běžného života a dodává mi sílu, abych se vyrovnala se smutkem,“ prozrazuje kadeřnice.

A přidává i svou vizi do budoucna: „Ráda bych svůj salon udržela ve vysoké kvalitě. Na úrovni, kam se za osmnáct let dostal. Je za ní množství nikdy nekončící práce. Jsem puntičkář a dbám na každý detail. Mým přáním je, aby se u nás cítili dobře jak kadeřníci, kteří u nás pracují, tak naši zákazníci. Aby se těšili do salonu na skvělé účesy a úžasnou péči.“