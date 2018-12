Horký tip letošní sezony - zachumlejte se do umělého leoparda

Leopardí vzor jedni milují, druzí přímo nesnášejí, přičemž nejčastějším argumentem je, že působí kýčovitě. To ale není pravda - leopard se sice stejně jako jiné výrazné vzory musí umět kombinovat, nicméně pokud to zvládnete, budete naopak působit luxusně a trendy. Chcete vědět, jak na to?