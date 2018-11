Linda Humlová, Novinky

Prošívaný péřový nebo vatový kabát či bunda jsou naprostou nezbytností, bez nichž bychom my ženy zimu na horách, ale i ve městě, jen těžko přečkaly. Kvalitní kousek nás ochrání před ledovým větrem a zahřeje, při správném výběru může navíc dodat i styl, se kterým budeme šik i několik dlouhých let.

Oblíbený kousek celebrit

Pokud teplota na teploměru začne klesat k minusovým hodnotám, veškerá elegance jde stranou. Své o tom ví i celebrity a modelky, které v těchto případech okamžitě sahají po péřových bundách i kabátech, které zahřejí ze všech zimních svršků suverénně nejvíce.

Při výběru sahají nejčastěji po univerzálních černých modelech, ale najdou se mezi nimi o milovnice módy, které se řídí heslem: „Když ji máš, tak ji ukaž” a nebojí se sáhnout po pestrobarevných odstínech či metalických barvách.

Prohlédněte si, jak péřovku nosí například modelky Miranda Kerrová, Kendall Jennerová, sestry Hadidovy či provokativní zpěvačka Rihanna.

Zleva: modelka Miranda Kerrová, modelka Olivia Palermová, zpěvačka Rihanna

FOTO: Profimedia.cz

Zleva: modelka Gigi Hadidová, modelka Kendall Jennerová, modelka Bella Hadidová

FOTO: Profimedia.cz

Jakou si vybrat?

Základem při výběru zimních bund je volit střih, který dobře sedí. Důležitá je dostatečná délka, aby vám netáhlo na záda, sledovat byste měly také správnou délku rukávů. Neměly by vám být krátké, ani pokud zvednete ruce nad hlavu.

Skvělou vychytávkou do zimy jsou také vysoké stojáčky a kapuce, které vás zahřejí a ochrání v nepříznivém počasí.

Zleva: 1999 Kč, 999 Kč, 4499 Kč. Vše H&M

FOTO: archiv firmy

Co se týče barev, tam záleží na osobním vkusu a preferencích. Do města se hodí spíše jednodušší modely v neutrálních barvách, jako je černá, šedá, modrá, bílá či béžová, zatímco na horách se barev vůbec nemusíte bát.

Letos jsou trendy zejména bundy v zářivých červených a oranžových odstínech, ale pokud patříte mezi konzervativnější dámy, klidně sáhněte po klasických barvách. Blondýnkám například sluší modely ve světle modré, brunetky pak vyniknou v růžové.

Není peří jako peří



Peří je nejlepší izolační materiál, který se v oblečení používá. Je sice náročnější na údržbu, ale díky skvělé vlastnosti vázat vzduch poskytne dostatečný tepelný komfort i v extrémních podmínkách. Ale není peří jako peří. To, jaké pohodlí vám poskytne, záleží vždy na jeho plnivosti, množství, druhu a složení.

Husí peří je oproti kachnímu výborně plnitelné, to znamená, že po uvolnění tlaku rychle získává svůj původní objem a tvar. Zároveň je i lehčí než kachní, má skvělou tvarovou stálost a umí se dobře přizpůsobit tvaru lidského těla a jeho pohybům. Tím dokáže zabránit tomu, aby chladný vzduch z vnějšího prostředí pronikl k tělu.

Zleva: Adidas Nuvic, 4989 Kč. Adidas Terrex, 3990 Kč. Columbia Lake, 4499 Kč

FOTO: archív firem

Dobré je sledovat i to, jak bylo peří upravováno. Pokud je na oblečení uveden termín „down”, znamená to, že se jedná z 95 % o prachové peří a 5 % pírek, tedy 95/5. Mnohem častěji jsou ale produkty s poměrem prachové peří vs pírka 90/10.

Plnivost by měla začínat alespoň na 600 CUIN, což je lepší průměr. Hodnoty od 700 CUIN výše se řadí k nadprůměrné kvalitě. Znamená to, čím vyšší číslo, tím větší prostor je schopno peří vytvořit a zajistit tak lepší izolaci.

Jak se o péřové bundy starat?

Ať už je kvalita peří a bundy jakákoli, perte ji nejlépe jen občas a nejlépe s „oholenými“ tenisáky nebo s míčky přímo určenými na praní peří. Tím dosáhnete jeho větší nadýchanosti a předejdete slepení a hrudkování. Dalším výborným pomocníkem v tomto směru je sušička. Opět do ní přidejte alespoň 2 tenisáky.

Zleva: Cellbes, 1699 Kč. Esprit, 2599 Kč. Hannah, 3499 Kč

FOTO: archiv firem

Pokud sušičku nemáte, pak vypranou bundu rozložte na vodorovnou plochu sušáku a průběžně ji otáčejte a naklepávejte. Zabere to sice trochu času, ale rozhodně se to vyplatí.

Péřové bundy jinak skladujte vždy volně a jednou za čas je proklepejte a otočte, aby se náplň nesesypávala.

Pietro Filipi, 8990 Kč

FOTO: archiv firmy

Zleva: 2990 Kč, 2990 Kč, 2990 Kč. Vše Hannah

FOTO: archiv firmy

Colmar, 11370 Kč

FOTO: archiv firmy

Zleva: 14 180 Kč, 11 370 Kč, 20 380 Kč. Vše Colmar

FOTO: archiv firmy